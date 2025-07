Sự kiện do Trường Đại học Tôn Đức Thắng chủ trì, phối hợp đồng tổ chức với trường Đại học Khoa học và Công nghệ Wroclaw (Ba Lan) và Đại học Quốc gia Chungbuk (Hàn Quốc).

Toàn thể Hội thảo chụp ảnh kỷ niệm

Với chủ đề Những đổi mới, tiến bộ và xu hướng trí tuệ tính toán trong khoa học kỹ thuật tương lai (Innovations, Advancements, and Future Trends in Intelligent Computing Research in Engineering Sciences), ICCIES 2025 hướng đến việc cập nhật, trao đổi và thảo luận các xu hướng nghiên cứu hiện đại trong lĩnh vực trí tuệ tính toán, đặc biệt chú trọng đến các ứng dụng trong công nghệ thông tin, điện tử, cơ điện tử và hệ sinh thái Internet vạn vật (IoT). Tất cả các nội dung trình bày và thảo luận tại hội thảo đều tập trung vào giá trị học thuật, phương pháp nghiên cứu tiên tiến và khả năng ứng dụng thực tiễn trong bối cảnh chuyển đổi số toàn cầu.

TS. Võ Hoàng Duy - Phó Hiệu trưởng TDTU phát biểu chào mừng Hội thảo ICCIES 2025

GS. Nguyễn Ngọc Thành - Chủ tịch hội thảo phát biểu khai mạc Hội thảo ICCIES 2025

Hội thảo thu hút hơn 200 bài báo cáo khoa học từ các nhà nghiên cứu, chuyên gia, giảng viên đến từ 36 quốc gia trên thế giới, như Ba Lan, Đức, Ý, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nigeria,… và sau quá trình phản biện nghiêm ngặt, 115 bài báo khoa học đã được chấp nhận để trình bày tại hội thảo. Đặc biệt, toàn bộ các báo cáo được trình bày tại hội thảo được xuất bản toàn cầu bởi Nhà xuất bản Springer dưới dạng bốn tập kỷ yếu khoa học quốc tế trong chuỗi ấn phẩm Communications in Computer and Information Science (CCIS) - một chuỗi sách có uy tín, được chỉ mục trong cơ sở dữ liệu Scopus.

TS. Trần Trọng Đạo, Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng trao kỷ niệm chương cho Chủ tịch Hội thảo và đại diện các đơn vị đồng tổ chức

vPGS. TS. Costin Badica (Trường Đại học Craiova, Romania), diễn giả chính của Hội thảo, trình bày tham luận với chủ đề: Generalized Similarity Measures for Boolean Models: Definitions and Properties

Tiếp nối chuỗi hội thảo khoa học quốc tế do Trường Đại học Tôn Đức Thắng khởi xướng - với kỷ yếu được chỉ mục trong các cơ sở dữ liệu học thuật uy tín như Web of Science (WoS) và Scopus, đồng thời được tổ chức luân phiên tại các trường đại học trên thế giới. Hội thảo ICCIES 2025, với sự tham dự đông đảo của các nhà khoa học từ nhiều quốc gia, đã tiếp tục khẳng định uy tín và chất lượng của các sự kiện học thuật do Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức.

Tú Uyên