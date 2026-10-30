Đột phá từ giải đấu ươm mầm các nhà vô địch thế giới

Hoiana Shores Golf Club được lựa chọn là địa điểm đăng cai Giải vô địch Golf Nghiệp dư Châu Á - Thái Bình Dương (Asia-Pacific Amateur Championship - AAC) lần thứ 18, diễn ra từ ngày 28 - 31/10/2027. Đây là lần đầu tiên giải đấu được tổ chức tại Việt Nam, đánh dấu cột mốc quan trọng đối với Hoiana Shores và golf Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Thông tin được công bố bởi ba đơn vị đồng sáng lập giải đấu: Liên đoàn Golf Châu Á - Thái Bình Dương (Asia-Pacific Golf Confederation - APGC), Masters Tournament và The R&A. Sự kiện dự kiến quy tụ các golfer nghiệp dư nam hàng đầu khu vực, mang đến 4 ngày tranh tài trên sân golf ven biển do kiến trúc sư Robert Trent Jones Jr. thiết kế.

Việc được lựa chọn đăng cai AAC 2027 tiếp nối dấu ấn của Hoiana Shores sau khi tổ chức Giải vô địch Golf Nghiệp dư Nữ Châu Á - Thái Bình Dương (Women’s Amateur Asia-Pacific) năm 2025, đồng thời tạo cơ hội quảng bá cảnh quan, văn hóa và các trải nghiệm nghỉ dưỡng của miền Trung Việt Nam đến cộng đồng golf quốc tế.

“Chúng tôi rất vinh dự khi Hoiana Shores Golf Club được lựa chọn đăng cai Asia-Pacific Amateur Championship 2027, đánh dấu lần đầu tiên giải đấu danh giá này được tổ chức tại Việt Nam,” ông Wee Peng Siong, Phó Chủ tịch phụ trách Golf tại Hoiana Shores Golf Club, chia sẻ. “Đây là cột mốc đáng tự hào đối với Hoiana Shores, đồng thời là cơ hội để giới thiệu sự phát triển của golf Việt Nam đến cộng đồng quốc tế. Chúng tôi mong đợi được chào đón những golfer nghiệp dư hàng đầu khu vực, mang đến trải nghiệm thi đấu đáng nhớ và giới thiệu vẻ đẹp cảnh quan, bản sắc văn hóa cùng lòng hiếu khách của miền Trung Việt Nam”.

Được thành lập nhằm thúc đẩy sự phát triển của golf trong khu vực, AAC mang đến cho các golfer nghiệp dư cơ hội bước ra những đấu trường lớn của thế giới. Nhà vô địch sẽ nhận lời mời tham dự Masters Tournament tại Augusta National Golf Club và suất tham dự trực tiếp The Open vào năm tiếp theo. Golfer hoặc các golfer đồng hạng á quân sẽ giành quyền tham dự vòng loại cuối cùng (Final Qualifying) của The Open.

Giải đấu từng ghi dấu những tên tuổi như Hideki Matsuyama, nhà vô địch Masters 2021 và hai lần vô địch AAC; Cameron Smith, nhà vô địch The Open 2022; Ryan Fox, nhà vô địch The Open 2026. Thành công của các golfer từng tham dự tiếp tục khẳng định vai trò của AAC trong việc phát hiện và phát triển tài năng golf khu vực.

Hoiana Shores Golf Club - Dấu ấn thiết kế links kinh điển và bản sắc di sản Hội An

Đi vào hoạt động từ năm 2019, Hoiana Shores Golf Club mang phong cách links, với địa hình cồn cát ven biển, tầm nhìn hướng ra đại dương và quần đảo Cù Lao Chàm. Thiết kế của Robert Trent Jones Jr. kết hợp cảnh quan tự nhiên với những thử thách chiến thuật, mang đến trải nghiệm thi đấu đa dạng cho người chơi ở nhiều trình độ.

Nằm gần đô thị cổ Hội An, sân golf còn tạo dấu ấn riêng bằng những giỏ đèn lồng đỏ thay cho cờ đánh dấu hố truyền thống, gợi nhắc bản sắc văn hóa địa phương. Hoiana Shores được Golf Travel xếp vào danh sách “100 sân golf hàng đầu châu Á” năm 2026 và góp mặt trong “The LINKS 100 - 100 sân golf hàng đầu thế giới” năm 2025 do LINKS Magazine bình chọn. Trước đó, năm 2022, sân được Golf Digest vinh danh là “Sân golf tốt nhất Việt Nam”.

Là một phần của Hoiana Resort & Golf - điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí tích hợp trên bờ biển miền Trung Việt Nam, Hoiana Shores kết nối trải nghiệm golf với hệ thống lưu trú, ẩm thực và giải trí đa dạng. Vị trí gần Hội An và các di sản văn hóa trong khu vực cũng tạo điều kiện để golfer cùng du khách kết hợp thi đấu, nghỉ dưỡng và khám phá điểm đến.

Thông qua AAC 2027, Hoiana Shores hướng đến việc mang lại trải nghiệm thi đấu và đón tiếp chuyên nghiệp, đồng thời góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam như một điểm đến cho các giải đấu golf quốc tế và du lịch golf.

Tọa lạc bên bờ biển miền Trung Việt Nam, gần phố cổ Hội An, Hoiana Resort & Golf là điểm đến tích hợp nghỉ dưỡng, giải trí và trải nghiệm phong cách sống trên quy mô gần 1.000 ha. Nơi đây quy tụ 4 khách sạn mang dấu ấn riêng, sân golf 18 hố Hoiana Shores Golf Club, bãi biển nguyên sơ, hơn 25 nhà hàng và quầy bar, khu vui chơi dành cho trẻ em, các tiện ích giải trí có thưởng, trung tâm giải trí Entertainment Hub cùng nhiều hoạt động ngoài trời đa dạng. Hoiana Shores Golf Club là một trong những điểm nhấn nổi bật của điểm đến, được Golf World UK xếp hạng thứ 18 tại châu Á và thứ 94 trên thế giới. Website: www.hoiana.com.

Vĩnh Phú