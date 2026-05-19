Dự án sân golf Silk Path Hà Tĩnh đã được khởi công sáng 19/5 tại xã Thạch Xuân, Hà Tĩnh. Với tổng vốn đầu tư gần 1800 tỷ đồng, trong đó chủ sở hữu có vốn gần 270 tỷ đồng, vốn huy động hơn 1.500 tỷ đồng.

Dự án sân golf gần 1.800 tỷ đồng chính thức khởi công.

Quy mô dự án gồm sân golf 36 hố và các công trình quản lý, vận hành kinh doanh, cơ sở lưu trú, dịch vụ cho người chơi golf. Thời gian triển khai dự án đến tháng 8/2028. Khi đi vào hoạt động, sân golf thể thao 36 hố cung cấp các dịch vụ chơi golf và lưu trú, qua đó đa dạng hóa hình thức vui chơi, giải trí, phát triển thể lực, sức khỏe cộng đồng.

Dự án cũng góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương theo hướng tăng dịch vụ; thu hút phát triển du lịch, dịch vụ vui chơi giải trí chất lượng cao; đảm bảo khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo việc làm cho lao động địa phương và tăng thu ngân sách Nhà nước.