BTC Vietnam Golf & Leisure Awards 2026 trao 56 giải thưởng cho các khách sạn, resort, thương hiệu, đơn vị dịch vụ và công nghệ golf, sân golf, học viện, sân tập golf tiêu biểu. Đáng chú ý, Legend Valley Country Club được vinh danh là sân golf mới tốt nhất Việt Nam, Hoiana Shores Golf Club nhận giải thưởng là sân golf tốt nhất Việt Nam...

Nhiều giải thưởng được công bố tại sự kiện.

Kết quả năm nay là trái ngọt từ hành trình đánh giá công phu và thực tế của Hội đồng Giám khảo trong tháng 7/2026. Đoàn khảo sát đã đi qua 20 sân, trực tiếp trải nghiệm 15 sân với khoảng 300 hố golf từ Sapa đến Phú Quốc.

Đối với giải thưởng Vietnam Golf & Leisure Awards, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng các bên để thúc đẩy liên kết hợp tác, xây dựng sản phẩm và tăng cường công tác xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam, du lịch golf Việt Nam trên nhiều thị trường quốc tế trọng điểm, hướng tới sự phát triển bền vững, hiệu quả.