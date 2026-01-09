Triết lý “Khách hàng là bạn” và bốn niềm vui

Điểm chính của “Home coming - SK đã trở về nhà” là triết lý “khách hàng là bạn”. Đã là bạn, mọi cam kết phải rõ ràng, lâu dài và biết trân trọng nhau. Từ triết lý này, Sumikura thiết kế trải nghiệm hệ sinh thái theo Bốn niềm vui:

Niềm vui bán hàng của hệ thống phân phối:

Khi việc trưng bày, tư vấn và hậu mãi trở nên chuyên nghiệp; khi biên lợi nhuận lành mạnh khi mùa vụ không còn là nỗi lo đứt gãy cấp hàng. Việc bán hàng đơn thuần là niềm vui cung cấp các giải pháp sống tiện nghi

Niềm vui mua hàng của người tiêu dùng:

Khi chiếc điều hòa “êm - bền - tiết kiệm” thực sự đo được bằng đồng hồ dB, bằng hóa đơn điện hợp lý, bằng dịch vụ lắp đặt đúng hẹn và bảo hành tiện lợi, nhanh chóng.

Niềm vui sáng tạo của đội ngũ truyền thông cùng đội ngũ phụng sự:

Khi mọi nội dung, mọi chiến dịch đều xuất phát từ nhu cầu thật của con người, không phải những khẩu hiệu rỗng, không phải chỉ là cái tên, mỗi câu chuyện thương hiệu đều hướng tới nhân sinh quan

Niềm vui đóng góp cho xã hội:

Khi các chuẩn vận hành tiết kiệm năng lượng, an toàn và minh bạch lan tỏa, giúp cộng đồng sống thoải mái hơn với chi phí sở hữu thấp hơn. Các giá trị đều hướng tới chuẩn mực ESG.

Bốn niềm vui đó là kim chỉ nam của Sumikura trong hành trình mới: đo được, kiểm chứng được, và bồi đắp được.

Chiến lược sản phẩm lấy con người làm gốc

Tại Sumikura, R&D không bắt đầu từ sản phẩm, mà bắt đầu từ con người. Nhu cầu của gia đình đô thị sống trong không gian nhỏ, của các gia đình có người già - trẻ nhỏ cần ngủ yên, của những ngôi nhà miền trung nóng nực phải tối ưu chi phí - chính là “đề bài” cho đội ngũ kỹ sư. Bởi vậy, các dòng sản phẩm của Sumikura luôn xoay quanh ba giá trị: êm, tốt, bền, và giá cả hợp lý. Những thứ công nghệ “đúng và vừa đủ” - thay vì phô trương - tạo nên tiện dụng trong đời sống: bật là chạy êm, dùng là an tâm và dễ dàng bảo trì.

Home coming cũng nhắc nhở rằng điều hòa hay các sản phẩm khác không chỉ là máy móc; nó là một phần của không gian sống tốt đẹp. Khi không gian sống thoáng đãng, nhiệt độ dễ chịu, giấc ngủ sâu hơn, con người vui sống hơn. Và đó mới là “đích đến” của R&D: không phải một bảng thông số ấn tượng, mà là nụ cười thảnh thơi của người dùng.

“Ra mắt con người”, không chỉ ra mắt sản phẩm

“Home coming - SK đã trở về nhà” không phải một sân khấu phô diễn tính năng. Đó là lễ ra mắt con người: đội ngũ lãnh đạo chuyên sâu với tinh thần phụng sự, những kỹ thuật viên lắp đặt đúng hẹn, những tư vấn viên biết lắng nghe, những đại diện kinh doanh tận tâm qua các mùa nóng, mưa, hay mùa đông rét mướt. Họ, chứ không phải ánh đèn sân khấu, mới là ngôi sao của năm.

Như đại diện Sumikura chia sẻ: “Không phải những nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu mới là ngôi sao. Những con người phụng sự ở Sumikura, những đối tác, khách hàng mới là ngôi sao sáng nhất và giữ phong độ lâu nhất”.

Bà Phạm Thị Thơ - Phó Tổng Giám đốc Sumikura tại sự kiện. Ảnh Tường Vi

Với cách nhìn đó, “khách hàng” cũng không còn là “đối tác” mua đứt bán đoạn. mà là cánh tay nối dài của Sumikura - cùng chung sức, cùng hòa mình vào sản phẩm, vào chiến lược. Khi coi nhau là người nhà, trách nhiệm không chỉ là bảo hành đúng hạn hay bán hàng thông thường; trách nhiệm là làm cho cuộc sống của nhau dễ chịu hơn, thịnh vượng hơn.

Home coming - trở về nơi chúng ta thuộc về

Chọn “Home coming - SK đã trở về nhà” làm chủ đề, Sumikura muốn nhắc rằng “nhà” không chỉ là nơi để về, mà là định vị cho mọi quyết định. Trở về nhà là trở về với sự giản dị, tử tế và bền chặt. Trở về với mối quan hệ bạn bè giữa thương hiệu và khách hàng; về với tinh thần tương trợ giữa hãng và hệ thống; về với khát vọng đóng góp cho cộng đồng bằng những sản phẩm tốt hơn, chất hơn, an toàn hơn.

Năm mới, Sumikura chọn bắt đầu bằng con người. Khi con người được chú trọng và truyền cảm hứng, sản phẩm sẽ lên tiếng. Khi hệ thống được chăm chút bằng giá trị, thương hiệu sẽ vững vàng. Và khi tất cả cùng trở về nhà - về nơi trái tim thuộc về - hành trình tăng trưởng sẽ bền bỉ, và đáng tự hào.

Bích Đào