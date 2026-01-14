“Home Coming - SK đã trở về nhà” không chỉ là tên một sự kiện, mà là dấu mốc thể hiện rõ tư duy phát triển dài hạn của thương hiệu Sumikura sau gần 20 năm phục vụ thị trường Việt Nam.

Home Coming - “Trở về” để tiến xa hơn

Theo đại diện Công ty CP đầu tư SK (đơn vị phân phối sản phẩm thương hiệu Sumikura), “trở về” không mang ý nghĩa quay lại điểm xuất phát hay thu hẹp tham vọng, mà là hành trình nhìn lại những giá trị cốt lõi đã tạo nên thương hiệu. Đó là quá trình chắt lọc kinh nghiệm, tinh hoa và bản sắc, để tái định vị con đường phát triển trong giai đoạn mới.

Khác với nhiều thương hiệu đặt trọng tâm vào việc thuyết phục khách hàng bằng thông điệp hay khuyến mãi, Sumikura thâm nhập vào tư duy tiêu dùng bằng sự thấu cảm. Khách hàng, theo cách nhìn của thương hiệu, không phải “đối tượng cần bán hàng” mà là những “người nhà” cần được phục vụ bằng sự chân thành và bền bỉ.

Chính vì vậy, Home Coming được xem như một tuyên ngôn nội tại, đặt ra những câu hỏi nền tảng cho chiến lược tăng trưởng: sản phẩm mang lại giá trị gì cho đời sống con người, hệ thống phân phối có đang phát triển bền vững hay không, và thương hiệu đóng góp như thế nào cho xã hội.

Không chạy đua sản phẩm, tập trung kiến tạo giá trị

Hành trình gần 2 thập kỷ phát triển của Sumikura tại Việt Nam cho thấy, sản phẩm tốt chỉ là điều kiện cần. Yếu tố tạo nên khác biệt dài hạn nằm ở cách thương hiệu tiếp cận con người sử dụng sản phẩm.

Hoạt động nghiên cứu và phát triển Sumikura không bắt đầu từ thông số kỹ thuật, mà từ đời sống thực tế: nhu cầu yên tĩnh trong giấc ngủ của người cao tuổi, bài toán chi phí của gia đình trẻ hay yêu cầu không gian sống mát lành tại các đô thị đông đúc. Khi con người được đặt ở vị trí trung tâm, công nghệ trở thành công cụ phục vụ chứ không phải yếu tố phô diễn.

Cách tiếp cận này cũng phản ánh triết lý kinh doanh của thương hiệu Sumikura: không áp đặt lựa chọn lên khách hàng, không phụ thuộc vào các chiến dịch ngắn hạn, mà xây dựng niềm tin thông qua giá trị sử dụng lâu dài.

Tinh thần khởi nghiệp trong một thương hiệu trưởng thành

Một điểm đáng chú ý trong hành trình phát triển của Công ty CP đầu tư SK là tinh thần khởi nghiệp vẫn được duy trì mạnh mẽ trong đội ngũ lãnh đạo và nhân sự chủ chốt. Dù đã có bề dày kinh nghiệm, đội ngũ này không vận hành theo tư duy “giữ vững vị thế”, mà luôn coi mỗi giai đoạn là một hành trình mới cần được kiến tạo.

Theo chia sẻ từ Công ty CP đầu tư SK, doanh nghiệp quy tụ nhiều nhân sự từng làm việc tại các tập đoàn quốc tế, nhưng mang đậm bản sắc và văn hóa Việt. Khi cùng hội tụ dưới “mái nhà chung”, họ mang theo khát vọng xây dựng một thương hiệu không chỉ tăng trưởng về quy mô mà còn có chiều sâu về giá trị phụng sự.

Tinh thần này không dừng lại ở cấp quản lý mà lan tỏa tới hệ thống phân phối, kỹ thuật viên và đội ngũ bán hàng - những người trực tiếp tạo nên trải nghiệm cho khách hàng.

Đại diện tư vấn truyền thông chiến lược thương hiệu Sumikura. Ảnh: Thao Nguyen

Home Coming - Sự kiện tôn vinh con người, không phải sản phẩm

Khác với các sự kiện ra mắt thường thấy trên thị trường, “Home Coming - SK đã trở về nhà” không giới thiệu model mới hay công nghệ mới. Thay vào đó, sự kiện tôn vinh con người - từ đối tác phân phối, đại lý, kỹ thuật viên cho tới đội ngũ hậu cần và truyền thông.

Với Sumikura, chính những con người này mới là “đại sứ thương hiệu” thực sự, đưa sản phẩm vào đời sống và chuyển hóa công nghệ thành giá trị sử dụng. Sự kiện được tổ chức như một không gian kết nối, nơi các mối quan hệ được xây dựng trên nền tảng tin cậy và đồng hành lâu dài, thay vì chỉ là hợp tác thương mại ngắn hạn.

Khách hàng - cánh tay nối dài của thương hiệu

Trong chiến lược phát triển của Công ty CP đầu tư SK, khách hàng không đơn thuần là bên mua - bán, mà là một phần của hệ sinh thái. Khi khách hàng phát triển bền vững, hệ thống được củng cố; khi hệ thống mạnh lên, thương hiệu có điều kiện vươn xa hơn.

Theo cách nhìn này, sự tăng trưởng của doanh nghiệp không tách rời lợi ích của đối tác và xã hội. Đó cũng là lý do Công ty CP đầu tư SK chọn con đường phát triển dựa trên những giá trị “tử tế”, thay vì chạy theo tiếng vang nhất thời.

Bà Phạm Thị Thơ - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư SK tại sự kiện gặp gỡ nhà phân phối. Ảnh: Thao Nguyen

Home Coming không chỉ dừng lại ở một chủ đề sự kiện, mà trở thành điểm tựa tinh thần trong hành trình phát triển của thương hiệu Sumikura. Đó là nơi thương hiệu xác định rõ mình thuộc về đâu, để từ đó bước đi vững vàng hơn trên con đường phía trước.

Sumikura chọn “trở về” không phải để thu mình, mà để tích lũy nội lực, làm sâu sắc thêm giá trị cốt lõi và mở ra một giai đoạn phát triển bền vững hơn trong tương lai.

(Nguồn: Công ty CP đầu tư SK)