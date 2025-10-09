Cùng dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình; Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc; các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ; lãnh đạo bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo hiệp hội doanh nghiệp và hơn 270 đại biểu doanh nhân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các doanh nhân tại hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

'Đâu cần, đâu khó có doanh nhân'

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, trong những ngày mùa Thu lịch sử, bên cạnh niềm tin, khí thế phấn khởi, đà phát triển của đất nước thì chúng ta cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do thiên tai, bão lũ, gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng, tài sản của người dân. Thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng trân trọng cảm ơn các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã luôn đồng hành cùng dân tộc, cùng đất nước, cùng nhân dân trong những lúc khó khăn, lúc cần thiết.

Thủ tướng cho biết vừa qua, cả nước tưng bừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân. Cũng cách đây 80 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho giới công thương (13/10/1945 - 13/10/2025), và từ năm 2004, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày này hàng năm là "Ngày Doanh nhân Việt Nam" - ngày Tết của doanh nhân, là dịp để cả xã hội, đất nước tôn vinh giới doanh nhân, doanh nghiệp và các doanh nghiệp, doanh nhân trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm phát triển.

Nhân dịp kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, Thường trực Chính phủ rất vui mừng gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu trên cả nước để kịp thời ghi nhận, tôn vinh những thành tựu và đóng góp của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, nhất là trong những lúc khó khăn.

Theo Thủ tướng, điều rất đáng mừng là càng áp lực thì dân tộc ta càng nỗ lực, trưởng thành. Thời gian qua, chúng ta đã đạt kết quả tháng sau cao hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước, năm sau cao hơn năm trước và nhiệm kỳ này dự kiến sẽ cao hơn nhiệm kỳ trước. Nhờ đó, quy mô nền kinh tế lớn hơn, thu nhập bình quân đầu người cao hơn, tăng năng suất lao động cao hơn, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên, không để ai bị đói, bị rét, thiếu ăn, thiếu mặc. Trong kết quả chung đó có đóng góp của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân và đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân cũng ngày càng lớn mạnh, trưởng thành.

Thủ tướng chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam trong chặng đường 80 năm vừa qua với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng nêu một số ví dụ về các công trình tiêu biểu của các doanh nghiệp Việt Nam, như cầu Mỹ Thuận 2 to hơn, đẹp hơn, dài hơn, rộng hơn cầu Mỹ Thuận 1 nhưng nhanh hơn, rẻ hơn; sân bay Long Thành dự kiến hoàn thành cuối năm nay; các kết cấu mái vòm thép của Trung tâm triển lãm Việt Nam tại Đông Anh, Hà Nội…; hay những thành tựu nông nghiệp rất nổi bật.

Thủ tướng nhấn mạnh cần tiếp tục phát huy tinh thần tự tin, tự hào, tự lực, tự chủ để bước những bước dài hơn, "vươn ra biển xa, tiến sâu vào lòng đất, bay cao trên bầu trời", đây là sự nghiệp lớn lao của Đảng, của toàn dân nhưng lực lượng doanh nhân phải đóng vai trò tiên phong, nòng cốt, gương mẫu đi đầu.

Muốn vậy, phải đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị; phát huy vai trò của kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế theo Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, cùng với kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có vai trò quan trọng.

Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới có quy mô, tầm vóc lớn mạnh, tinh thần yêu nước, ý thức tự cường và khát vọng cống hiến. Thủ tướng nêu rõ phải mở ra cơ chế để phát huy tối đa khả năng, tiềm năng sáng tạo, cống hiến hết mình của các doanh nhân.

Đến nay, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đang triển khai kịp thời, có hiệu quả nhiều chính sách về phát triển doanh nghiệp cũng như gấp rút sửa đổi, bổ sung pháp luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh; thể chế là đột phá chiến lược nhưng đồng thời cũng đang là "điểm nghẽn của điểm nghẽn", do đó chúng ta phải nỗ lực biến thể chế thành lợi thế cạnh tranh, là "đột phá của đột phá". Cùng với đó, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển đổi trạng thái sang nền hành chính kiến tạo phát triển, chủ động phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Nhắc lại các nhiệm vụ, kết quả chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, Thủ tướng cho biết chúng ta cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, đặc biệt đã làm rất tốt các chỉ tiêu về an sinh về xã hội. GDP quý 3 tăng 8,22%, 9 tháng tăng 7,84% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm, tạo nền tảng vững chắc cho hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm từ 8,3-8,5%.

Cùng với đó, cả nước đang chuẩn bị Đại hội lần thứ 14 của Đảng với khí thế sôi nổi, động lực phát triển mới của dân tộc, do đó Thủ tướng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp cùng tạo nên khí thế mới, động lực mới, góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới. Thủ tướng cũng mong cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân luôn đứng vững trên đôi chân của mình, phấn đấu tăng trưởng ở mức cao, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP của cả nước và cùng nhau đi lên, cùng phát triển, cùng hưởng thụ thành quả.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu dự hội nghị chia sẻ tư duy, tầm nhìn hành động, góp ý cho Chính phủ những vấn đề còn vướng mắc, những việc chưa làm được với tinh thần doanh nhân là chiến sĩ, "đâu cần, đâu khó có doanh nhân, cùng cả nước biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể". Doanh nhân phải vươn lên cùng đất nước, dân tộc, phát triển nhanh và bền vững, thực hiện thành công 2 mục tiêu 100 năm, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền đất nước và mang lại cuộc sống ngày càng hạnh phúc, ấm no cho nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc dự Hội nghị gặp mặt đại diện doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Số doanh nghiệp đang hoạt động lần đầu tiên vượt mốc 1 triệu

Theo các báo cáo, ý kiến tại hội nghị, thời gian qua, Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm phát triển doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân Việt Nam; đặc biệt việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 68-NQ/TW năm 2025 về phát triển kinh tế tư nhân đã góp phần quan trọng, tạo động lực thúc đẩy doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam phát triển.

Từ tháng 5/2025 đến nay, bình quân mỗi tháng có gần 19.000 doanh nghiệp thành lập mới (trong đó tháng 6 đạt mốc kỷ lục với hơn 24.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới), tăng gần 48% so với bình quân 5 tháng đầu năm (12.907 doanh nghiệp/tháng). Tính đến ngày 5/10/2025, toàn quốc có hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, số doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam vượt mốc này.

Trong 9 tháng năm 2025, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường đạt 231.337 doanh nghiệp, tăng 26,41% so với cùng kỳ năm 2024 và gấp gần 1,2 lần mức bình quân doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường giai đoạn 2020-2024 (199.697 doanh nghiệp). Riêng trong quý 3/2025, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường là 97.347 doanh nghiệp, tăng khoảng hơn 54% so với cùng kỳ năm 2024.

Nhiều doanh nghiệp, thương hiệu sản phẩm doanh nghiệp Việt Nam vươn tầm khu vực và thế giới, như: Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Công ty cổ phần Sữa Việt Nam, Tập đoàn Vingroup, Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát, Tập đoàn FPT, Tập đoàn Trường Hải, Công ty cổ phần Tập đoàn TH… Doanh nghiệp Việt Nam đủ sức và đã đảm nhiệm nhiều công trình, dự án quy mô lớn, có kỹ thuật phức tạp, khoa học công nghệ hiện đại, đặc biệt với thời gian ngắn, chi phí giảm.

Doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong đó, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 7,84%. Thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đạt 1,92 triệu tỷ đồng, bằng 97,9% dự toán, tăng 30,5% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng đạt 680,66 tỷ USD, tăng 17,3%; xuất siêu ước đạt 16,82 tỷ USD.

Tại hội nghị, đại diện doanh nghiệp, doanh nhân phát biểu cảm ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng đã quan tâm, chỉ đạo, kiến tạo, tạo điều kiện, phục vụ để doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam không ngừng phát triển, ngày càng lớn mạnh. Các doanh nghiệp thể hiện tự tin, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới; nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng hành cùng Chính phủ kiến tạo phát triển đất nước; tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tri thức, nâng cao năng lực thích ứng cùng đất nước phát triển nhanh, bền vững…

Doanh nghiệp Việt Nam đề nghị sớm trình Bộ Chính trị ban hành nghị quyết về phát triển doanh nghiệp Nhà nước; tiếp tục triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, với việc mạnh dạn giao việc cho các doanh nghiệp, đặc biệt có cơ chế đặt hàng doanh nghiệp tư nhân; giải quyết, xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc tồn đọng để doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh; nền hành chính, đặc biệt là những cán bộ, viên chức trực tiếp giải quyết công việc, thể hiện rõ hơn nữa tinh thần kiến tạo, phục vụ doanh nghiệp, người dân…

Lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, công ty phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

'Vươn xa ra biển lớn, tiến sâu vào lòng đất và bay cao lên vũ trụ'

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại, hội nghị được tổ chức để kỷ niệm ngày 13/10/1945 cách đây vừa tròn 80 năm, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh - người anh hùng dân tộc vĩ đại, danh nhân văn hóa thế giới của Việt Nam - gửi thư cho giới doanh nhân với thông điệp và tuyên ngôn là: Đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ. Điều rất đáng tự hào là trong 80 năm qua, các doanh nhân, doanh nghiệp của Việt Nam luôn thể hiện tinh thần này.

Một lần nữa, thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Chính phủ, Thủ tướng chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam trong chặng đường 80 năm vừa qua với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Chia sẻ tình hình khu vực, thế giới hiện nay đang tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, Thủ tướng mong các doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục đồng hành cùng với đất nước, cùng với dân tộc để cùng nhau vượt qua khó khăn, thách thức, phát triển nhanh và bền vững.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ cam kết đồng hành cùng với doanh nghiệp, doanh nhân trên tinh thần là kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân, trong đó có doanh nghiệp và doanh nhân.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện "3 tiên phong". Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng nêu 5 mong muốn đối với doanh nghiệp và doanh nhân:

Thứ nhất, doanh nghiệp và doanh nhân một lòng theo Đảng; vì Đảng ta không có mục tiêu nào khác ngoài mục tiêu mang lại độc lập dân tộc, mang lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân, trong đó có doanh nhân.

Thứ hai, doanh nghiệp và doanh nhân nêu cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết trong cộng đồng doanh nhân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế.

Thứ ba, doanh nghiệp và doanh nhân kết hợp sức mạnh của các doanh nghiệp, doanh nhân và toàn dân thành sức mạnh của dân tộc, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại, kết hợp sức mạnh bên trong với sức mạnh bên ngoài để phát triển đất nước.

Thứ tư, doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng với dân tộc, kiên định độc lập dân tộc và đi lên chủ nghĩa xã hội để mang lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân.

Thứ năm, doanh nghiệp, doanh nhân cùng với nhân dân tạo ra sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, "nhân dân làm nên lịch sử", trong đó có doanh nghiệp và doanh nhân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu doanh nhân. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện "3 tiên phong":

Một là tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tiến thẳng vào khoa học công nghệ chiến lược, công nghệ lõi, góp phần tạo phong trào, tạo xu thế đổi mới sáng tạo toàn dân và góp phần xây dựng quốc gia số.

Thứ hai là tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong sản xuất kinh doanh đúng pháp luật, phải góp phần đắc lực, hiệu quả xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Thứ ba là tiên phong, gương mẫu, đi đầu thực hiện Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị với tinh thần kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân, góp phần xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và sự làm chủ của nhân dân.

"Với 3 tiên phong này, chúng ta sẽ cùng nhau khai thác các không gian phát triển mới, vươn xa ra biển lớn, tiến sâu vào lòng đất và bay cao lên vũ trụ, để đất nước ta phát triển nhanh và bền vững, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, bước vào kỷ nguyên mới, phát triển giàu mạnh, thịnh vượng, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc", Thủ tướng nhấn mạnh.

Để thực hiện những cam kết cụ thể, ngắn gọn nhưng có tính hiệu triệu, có tính thực tiễn và tính khả thi như trên, Thủ tướng cho biết rất hoan nghênh các kiến nghị, đề xuất của các đại biểu và sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, hiện thực hóa theo định hướng thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh.

"Thể chế chưa thông thoáng thì phải làm cho thông thoáng bằng được; không có hạ tầng thông suốt thì không thể phát triển được; và quản trị thì phải thông minh, không còn cách nào khác", người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các Phó Thủ tướng trao các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng tặng các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu, có thành tích xuất sắc.

Theo VGP