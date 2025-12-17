Dòng vốn FDI tiếp tục chảy mạnh vào các trung tâm công nghiệp phía Bắc đang nâng vị thế của Thái Nguyên thành một cực tăng trưởng mới. Giai đoạn tới, Thái Nguyên sẽ khởi công KCN Yên Bình II quy mô 299 ha trên địa bàn phường Phổ Yên, phường Vạn Xuân và xã Điềm Thụy. Khi không gian công nghiệp tăng mạnh, nhu cầu lao động, dịch vụ và nhà ở dự kiến sẽ gia tăng tương ứng, mở ra biên độ phát triển tích cực cho thị trường Vạn Xuân - Phổ Yên.

Lợi thế từ tiến độ hiện hữu và vị trí sát lõi công nghiệp

Nhờ lợi thế nằm tại “cứ điểm” nơi đặt KCN Yên Bình I - II, Vạn Xuân - Phổ Yên đang ghi nhận tốc độ đô thị hóa nhanh với sự xuất hiện của nhiều dự án nhà ở và thương mại phục vụ lực lượng kỹ sư và chuyên gia. Lực cầu ở thực vì vậy được củng cố mạnh mẽ, tạo ưu thế cho các dự án liền kề khu công nghiệp và đã có tiến độ triển khai rõ ràng như Homie City.

Theo thông tin từ đơn vị phát triển dự án, hạ tầng kỹ thuật, đường nội khu, hệ thống điện - nước - chiếu sáng và các dãy nhà phố liền kề đã được triển khai đồng bộ, tạo nên diện mạo rõ ràng cho dự án.

Homie City hưởng lợi từ vị trí sát lõi công nghiệp

Các khu nhà ở xã hội và tiện ích dân sinh lân cận đang được triển khai bàn giao, tạo nhịp sống ban đầu và thúc đẩy cư dân về ở từ cuối năm 2025. Đặc biệt, khi công trình hiện hữu, khách hàng có thể đánh giá chất lượng xây dựng, tiến độ cũng như tiềm năng khai thác kinh doanh của dự án.

Dự kiến chu kỳ tăng giá theo tiến độ

Việc nằm đối diện KCN, đặc biệt là Tổ hợp Samsung Thái Nguyên cho thấy rõ lợi thế vị trí của Homie City. Đây được xem là nơi tập trung lực lượng lao động đông đảo và đội ngũ chuyên gia có nhu cầu cao về chỗ ở tiện nghi và thuận tiện di chuyển. Với thiết kế 3 tầng, 1 tum, mặt tiền rộng và vỉa hè lớn, sản phẩm nhà phố tại dự án phù hợp cho cả mục tiêu an cư lẫn kinh doanh các mô hình phục vụ cư dân công nghiệp.

Phối cảnh tuyến phố thương mại dự án Homie City. Ảnh phối cảnh

Đáng chú ý, khu vực Vạn Xuân - Phổ Yên hiện còn hưởng lợi trực diện từ kế hoạch mở rộng các khu công nghiệp như Yên Bình, Nam Phổ Yên và cụm công nghiệp Vạn Xuân. Cùng với đó, các tuyến giao thông kết nối gồm Quốc lộ 3, vành đai 5 vùng Thủ đô và các trục nội đô mới được ưu tiên đầu tư, giúp tăng khả năng tiếp cận và mở rộng bán kính lưu thông cho cư dân trong khu vực.

Theo ghi nhận từ một số đơn vị môi giới tại Phổ Yên, giá trị bất động sản liền kề khu công nghiệp thường tăng theo tiến độ phát triển thực tế và mức độ hình thành cư dân. Với Homie City, mặt bằng giá được dự báo dịch chuyển theo từng giai đoạn vận hành của dự án. Giai đoạn đầu dự kiến là từ đầu năm 2026 khi những căn đầu tiên được bàn giao, với mức tăng dự kiến 5 - 8%. Đến quý III/2026, khi lực lượng chuyên gia về KCN Yên Bình tiếp tục tăng và các tuyến hạ tầng liên vùng khởi công, biên độ tăng giá có thể mở rộng lên 10 - 12%.

Sang quý I/2027, thời điểm các tiện ích nội khu hoàn thiện, dự án được dự báo bước vào chu kỳ tăng giá 8 - 10%. Từ cuối 2027 đến đầu 2028, khi khu công nghiệp mở rộng và khu đô thị vận hành ổn định, mức tăng giá dự kiến đạt 12 - 15%. Đây được xem là ngưỡng hợp lý, phù hợp với quy luật phát triển của những khu vực có lực cầu ở thực lớn, đặc biệt quanh các tổ hợp công nghiệp thu hút chuyên gia và lao động chất lượng cao.

Homie City được dự báo tăng giá theo từng mốc phát triển của khu vực

Trong bối cảnh nhiều thị trường bất động sản còn thận trọng, những khu vực có nền tảng công nghiệp rõ rệt như Vạn Xuân - Phổ Yên được đánh giá giữ nhịp tốt hơn nhờ lực cầu ổn định từ lao động kỹ thuật và chuyên gia. Với tiến độ hiện hữu, thiết kế phù hợp cho khai thác kinh doanh và vị trí đối diện tổ hợp Samsung Thái Nguyên, liền kề KCN Yên Bình, Homie City có cơ sở để vận động theo chu kỳ tăng giá tự nhiên, đồng thời đáp ứng nhu cầu ở thật đang gia tăng quanh trung tâm công nghệ cao lớn nhất miền Bắc.

Homie City - Thành phố sống động 365 ngày

Vị trí: Đối diện Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam, Vạn Xuân, Thái Nguyên

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần TNG Land

Đơn vị phát triển kinh doanh: Công ty Cổ phần phát triển và kinh doanh bất động sản Weland

Website: https://homiecity.com.vn/

Hotline: 0826 34 5566

Đại lý phân phối: Liên minh Golden Land và Big Star Land, Imperland, Kim Anh Invest, Trung Thực Land, Nhân Đôi, Trí Long.

Lệ Thanh