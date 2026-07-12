“Yêu trọn niềm vui” là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án giáo dục nghệ thuật do Tokio Marine Việt Nam và Tòhe đồng hành triển khai, hướng tới nhóm trẻ đặc biệt.

Màn trình diễn đến từ ban nhạc của các em nhỏ trong phổ tự kỷ và trẻ có nhu cầu đặc biệt.

Sau gần 8 tháng tham gia các hoạt động giáo dục nghệ thuật, nhiều em nhỏ đã có cơ hội đưa những câu chuyện của mình đến gần hơn với công chúng thông qua tranh vẽ, sản phẩm thủ công và các tác phẩm sáng tạo cá nhân. Mỗi tác phẩm không chỉ được nhìn nhận ở góc độ thẩm mỹ, mà còn là dấu mốc ghi lại quá trình các em học cách thể hiện cảm xúc, tương tác với môi trường xung quanh và khám phá khả năng của bản thân.

Với nhiều trẻ tự kỷ, nghệ thuật trở thành một phương thức giao tiếp đặc biệt. Những nét vẽ, cách lựa chọn màu sắc, hình khối hay chất liệu đều có thể phản ánh cảm nhận riêng của các em về thế giới. Thông qua quá trình sáng tạo, trẻ có thêm cơ hội bộc lộ suy nghĩ, cảm xúc theo cách tự nhiên, phù hợp với nhịp phát triển của từng cá nhân.

Khu trưng bày tác phẩm của một số trẻ rối loạn phổ tự kỷ có nhu cầu đặc biệt.

Tại sự kiện, bên cạnh khu vực trưng bày tác phẩm hội họa và thủ công, khách tham quan còn được tham gia các hoạt động trải nghiệm nhằm tìm hiểu sâu hơn về rối loạn phổ tự kỷ và những khó khăn mà trẻ có thể gặp phải trong quá trình tiếp nhận, tương tác với thế giới xung quanh.

Một trong những điểm nhấn là không gian trải nghiệm “Bước vào thế giới của trẻ tự kỷ” với hai tác phẩm “Bồng bồng” và “Từ đâu từ đấy từ đây”. Thông qua các thiết kế mô phỏng trải nghiệm giác quan, người tham dự có cơ hội hình dung rõ hơn về những khác biệt trong cách trẻ tự kỷ cảm nhận âm thanh, ánh sáng, chuyển động hay sự thay đổi của môi trường.

Không chỉ là những người tham gia trưng bày tác phẩm, trẻ tự kỷ còn trở thành những người truyền cảm hứng trong các hoạt động nghệ thuật tại chương trình. Hai workshop hội họa do các em cùng giáo viên hướng dẫn đã tạo cơ hội để khách tham dự trực tiếp trò chuyện, sáng tạo và khám phá cách các em nhìn nhận thế giới qua màu sắc, hình ảnh.

Sự thay đổi trong vai trò này mang đến một thông điệp ý nghĩa: Trẻ đặc biệt không chỉ cần được hỗ trợ mà còn có khả năng chia sẻ, kết nối và đóng góp những giá trị riêng cho cộng đồng nếu được trao cơ hội phù hợp.

Các em nhỏ háo hức ngắm tác phẩm do chính mình sáng tạo được trưng bày tại triển lãm.

Bên cạnh nghệ thuật, chương trình còn giới thiệu các hoạt động hướng nghiệp, giúp cộng đồng hiểu hơn về khả năng học tập, rèn luyện kỹ năng và phát triển nghề nghiệp của người tự kỷ. Các hoạt động như làm hoa, nấu ăn, thực hành thủ công cơ bản cho thấy khi được tiếp cận đúng phương pháp, trẻ có nhu cầu đặc biệt có thể từng bước phát triển kỹ năng và tham gia nhiều hơn vào đời sống xã hội.

Các tác phẩm của trẻ được trưng bày tại sự kiện.

Theo các chuyên gia và những người làm giáo dục đặc biệt, hòa nhập không chỉ là việc tạo ra những không gian thân thiện trong một thời điểm nhất định, mà cần được xây dựng từ sự kiên trì, thấu hiểu và trao cơ hội phát triển lâu dài cho mỗi đứa trẻ.

Từ những bức tranh, sản phẩm thủ công đến các hoạt động trải nghiệm, “Yêu trọn niềm vui” gửi gắm thông điệp về việc nhìn nhận trẻ tự kỷ bằng sự tôn trọng và cởi mở. Mỗi tác phẩm được đón nhận cũng là một bước tiến giúp cộng đồng nhìn thấy rõ hơn năng lực, cảm xúc và thế giới nội tâm phong phú của trẻ đặc biệt.