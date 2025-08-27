Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho hay, đến sáng 27/8, sau bão số 5 (bão Kajiki), các đơn vị trong EVNNPC đã nỗ lực khôi phục, cấp điện trở lại cho 1,6 triệu khách hàng, đạt 68,1% so với số khách hàng bị ảnh hưởng ban đầu. Toàn bộ đường dây và trạm biến áp 10kV đã được khôi phục.

Đội xung kích đã được điều động tới các điểm thiệt hại nặng ở Hà Tĩnh, Nghệ An, đồng thời tích cực xây dựng phương án tạm để khôi phục cấp điện sớm nhất cho khách hàng.

Tại Hà Tĩnh, sau khi triển khai công tác kiểm đếm thiệt hại, sáng 26/8, EVNNPC đã tổ chức họp phân công lãnh đạo, từng nhóm/từng đội xung kích theo địa bàn cụ thể để phối hợp khắc phục.

Ngành điện lực khắc phục sự cố, cung cấp điện trở lại cho khách hàng tại các địa bàn bị ảnh hưởng bởi bão số 5. Ảnh: EVNNPC

Các đơn vị quyết tâm khôi phục điện tạm thời cho các phụ tải quan trọng như trung tâm xã/phường, cơ quan chỉ huy công an/quân đội, bệnh viện, nhà máy nước... ngay trong đêm, đồng thời phấn đấu cấp điện cho toàn bộ khách hàng trước ngày 29/8.

Trong buổi làm việc trực tiếp tại PC Thanh Hóa, Tổng giám đốc EVNNPC Nguyễn Đức Thiện cùng đoàn công tác đã kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó sau bão số 5.

Ông Thiện nhấn mạnh, việc khôi phục cấp điện là nhiệm vụ cấp thiết nhưng phải đặt an toàn lên hàng đầu. Trong bối cảnh mưa lớn, lũ quét và sạt lở còn tiềm ẩn, các đơn vị phải theo dõi sát mực nước, kịp thời chủ động ngừng giảm cung cấp điện khi cần thiết, vận hành linh hoạt, đảm bảo an toàn cho người dân và lực lượng thi công.

Đồng thời, cần chủ động vật tư, thiết bị, phương tiện và nhân lực để khôi phục điện cho các khu vực trọng điểm, hạ tầng thiết yếu và khách hàng quan trọng; xây dựng phương án phù hợp cho những vùng ngập lụt, chia cắt.

Các đơn vị, đội xung kích hỗ trợ được phân công tham gia khắc phục sự cố mất điện. Ảnh: EVNNPC

Trong ngày 26/8, ông Vũ Thế Nam, Thành viên Hội đồng thành viên và ông Lương Minh Thanh, Phó Tổng Giám đốc EVNNPC cũng trực tiếp đi kiểm tra hiện trường.

Lãnh đạo EVNNPC yêu cầu các đơn vị triển khai ngay phương án khôi phục khi điều kiện an toàn cho phép; trước mắt tập trung cấp điện tạm để giảm nhanh số khách hàng đang gián đoạn cung cấp điện. Các đội quản lý điện lực phải chủ động công việc, phối hợp linh hoạt với các đơn vị có năng lực tốt để đẩy nhanh tiến độ.

Ngoài ra, cần có đầu mối tổng hợp thiệt hại, điều tiết vật tư hợp lý, lập kế hoạch chi tiết cho từng khu vực. Riêng các vùng miền núi bị chia cắt do mưa lũ, cần có phương án riêng phù hợp với điều kiện thực tế.

Các công ty điện lực tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện, vật tư, thiết bị để đồng loạt khắc phục sự cố, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền an toàn điện, duy trì liên lạc với Trung tâm Điều độ và tăng cường tương tác khách hàng.

EVNNPC đã huy động các ban chuyên môn, đội xung kích của nhiều đơn vị trong và ngoài ngành với tổng số 569 cán bộ, công nhân (thuộc EVNNPC và EVNCPC) tham gia hỗ trợ, điều tiết theo chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo tổng công ty. Ngành điện miền Bắc quyết tâm khắc phục sự cố nhanh nhất, hoàn thành khôi phục cấp điện tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh trước dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

EVNNPC khuyến cáo an toàn điện trong dân Trước khi bão đổ bộ, người dân cần kiểm tra, gia cố hệ thống điện trong nhà và nơi làm việc. Ngắt các thiết bị điện không cần thiết, tránh đặt ổ cắm và thiết bị điện tại nơi có nguy cơ bị mưa tạt, ngập nước. Khi bão đến, nếu buộc phải ra ngoài do công việc hoặc điều kiện khách quan, cần tuyệt đối tránh đứng gần cột điện, trạm điện hoặc tiếp xúc với các thiết bị điện khi trời mưa to, gió giật. Trong nhà, nếu sàn nhà bị ngập hoặc ẩm ướt, cần ngắt nguồn điện (cắt cầu dao). Cầu dao, cầu chì, aptomat và ổ cắm nên được bố trí cao trên 1m40, khô ráo, tránh trẻ nhỏ tiếp xúc hoặc gây chập điện khi ngập nước. Tại các khu vực bị ngập lụt, chỉ đóng điện trở lại sau khi đã kiểm tra toàn bộ thiết bị điện trong nhà để phát hiện và loại trừ các hư hỏng, hiện tượng mất an toàn. Khi phát hiện người bị điện giật, cần nhanh chóng ngắt nguồn điện và kêu gọi người hỗ trợ. Nếu chưa thể ngắt điện ngay, phải dùng gậy gỗ khô, sào tre để gạt dây điện hoặc kéo nạn nhân bằng quần áo khô. Tuyệt đối không chạm trực tiếp vào người bị nạn. Trường hợp phát hiện sự cố điện trong nhà hoặc ngoài đường, người dân không nên tự ý sửa chữa nếu không có kiến thức và dụng cụ phù hợp, tránh gây tai nạn điện.