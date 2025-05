Yêu cầu được đưa ra trong văn bản do Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn ký ban hành ngày 12/5, trong bối cảnh chỉ trong hơn 1 tháng cả nước xảy ra 3 vụ hành hung nhân viên y tế. Cụ thể, tại Trung tâm Y tế huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai vào ngày 31/3; Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ vào ngày 28/4; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định vào ngày 3/5.

Các vụ việc hành hung thầy thuốc trên "đã làm mất trật tự, an ninh, an toàn bệnh viện, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác khám chữa bệnh; ảnh hưởng đến tinh thần, sức khỏe, đe dọa tính mạng, giảm động lực và sự tận tụy của đội ngũ thầy thuốc, nhân viên y tế", Thứ trưởng Bộ Y tế nhận định.

Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức rà soát, củng cố và triển khai đầy đủ các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự theo quy định; Chủ động xây dựng phương án phòng ngừa, ứng phó với các tình huống gây rối, hành hung nhân viên y tế.

Đặc biệt, khẩn trương rà soát, lắp đặt và duy trì hệ thống camera an ninh tại các khu vực trọng điểm như khoa khám bệnh, cấp cứu, các phòng trực, hành lang hành chính, lối vào bệnh viện... Tăng cường nhân lực bảo vệ, bố trí trực 24/7 tại các vị trí trọng yếu, bảo đảm tính chủ động trong xử lý tình huống.

Các bệnh viện cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an và chính quyền địa phương, chủ động trao đổi thông tin, phối hợp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến an ninh, an toàn bệnh viện...

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng yêu cầu các bệnh viện rà soát quy trình tiếp nhận và xử trí cấp cứu, quy trình khám bệnh và các quy định về cung cấp, trao đổi thông tin với người bệnh, thân nhân của người bệnh. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám, chữa bệnh, đăng ký khám trực tuyến, khám theo khung giờ nhằm giảm thời gian chờ đợi, tránh quá tải, giảm nguy cơ xung đột.

Ngoài ra, các bệnh viện cần tăng cường giáo dục đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử; Tổ chức tập huấn thường xuyên cho cán bộ, nhân viên y tế về kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống.

"Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy chế chuyên môn, quy định về đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử", yêu cầu của lãnh đạo Bộ Y tế nêu rõ.