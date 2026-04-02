Trong bối cảnh Việt Nam tăng tốc chuyển đổi số, cơ hội phát triển song hành với rủi ro khi hạ tầng số mở rộng nhanh, kéo theo bề mặt tấn công ngày càng lớn. Các lĩnh vực trọng yếu như tài chính, thương mại điện tử và truyền thông đang trở thành mục tiêu ưu tiên của tin tặc.

Các phương thức tấn công nổi bật

Tấn công thông tin xác thực (Credential Attacks) dẫn đầu với 685.912 vụ, chiếm 25,1%. Thay vì phá vỡ hệ thống phòng thủ, tin tặc đang khai thác điểm yếu dễ tiếp cận hơn là tài khoản người dùng. Điều này cho thấy rủi ro cực lớn nếu không kiểm soát danh tính và quyền truy cập.

Web Exploits chiếm 19,9%, nhắm vào nền tảng Fintech và thương mại điện tử để đánh cắp dữ liệu giao dịch. Trong khi đó, DDoS chiếm 18,7%, gây quá tải hệ thống nhằm làm suy yếu khả năng phản ứng và che giấu các xâm nhập khác. Hai hình thức này thường kết hợp, tạo thành tấn công đa tầng, khiến doanh nghiệp khó phát hiện và xử lý kịp thời.

Đáng chú ý, riêng 6 tháng đầu năm đã ghi nhận hơn 256.000 cuộc tấn công DDoS, cho thấy xu hướng gia tăng rõ rệt về cuối năm. Điều này phản ánh DDoS không còn là rủi ro gián đoạn tạm thời, mà đang trở thành mối đe dọa thường trực đối với hoạt động kinh doanh.

Bot Abuse (15,6%) và Phishing (13,1%) cho thấy mức độ tự động hóa ngày càng cao. Malware tuy ít hơn nhưng đóng vai trò duy trì truy cập lâu dài sau xâm nhập. Ngoài ra, một hình thức tấn công khác đang bùng nổ đáng lo ngại là SEO Poisoning, chèn backlink cờ bạc và cá độ trực tuyến làm suy giảm uy tín và thứ hạng tìm kiếm.

Gần một nửa tấn công mang dấu ấn của AI

Dữ liệu thực tế chỉ ra một báo động đỏ với 1,09 triệu cuộc tấn công lạm dụng AI. Trước hết là khả năng tự động hóa quá trình thăm dò với quy mô lớn, giúp tin tặc nhanh chóng phát hiện điểm yếu trên diện rộng. AI cũng được sử dụng để tạo ra chiến dịch phishing, với email lừa đảo có nội dung được cá nhân hóa cao, khiến người dùng rất khó phân biệt.

Malware được tích hợp AI để tự động thay đổi mã nhằm né tránh hệ thống phát hiện. Đồng thời, AI đóng vai trò điều phối mạng botnet cho phép thích ứng theo thời gian thực, gây ra hậu quả nghiêm trọng như gián đoạn hoạt động, rò rỉ dữ liệu và tổn thất tài chính.

Lưu lượng bot: Mối đe dọa thầm lặng

Cùng với AI, sự gia tăng của bot cũng đang làm thay đổi bản chất của Internet. Bot chiếm tỉ lệ áp đảo trên tổng lưu lượng, trong đó phần đáng kể là bot độc hại.

Bot hoạt động liên tục với khả năng thực hiện hàng triệu yêu cầu mỗi phút, từ dò quét lỗ hổng, thử đăng nhập tự động cho đến thu thập dữ liệu. Nhờ quy mô lớn và khả năng phân tán, chúng gây áp lực lên hệ thống và che giấu hành vi tấn công thực sự.

Email: Mặt trận cũ, nguy cơ mới

Trong năm 2025, hơn 4,6 triệu email độc hại đã bị chặn, trong đó phishing chiếm tới 69,1%. Các biến thể tinh vinh QR phishing, giả mạo thông qua nền tảng cloud hợp pháp hay nội dung do AI tạo ra khiến người dùng ngày càng khó nhận diện. Khi kết hợp với các hình thức như đính kèm mã độc hay giả mạo email doanh nghiệp (BEC), email trở thành mắt xích mở đầu cho nhiều chuỗi tấn công phức tạp, gây thiệt hại lớn về tài chính và uy tín.

Doanh nghiệp cần làm gì ngay hôm nay?

Ông Nguyễn Văn Tạo - Chủ tịch Vnetwork nhận định: "Khi quy mô tấn công cán mốc 2,36 triệu vụ mỗi năm với lưu lượng bùng nổ hàng Terabit, an ninh mạng không còn là lớp phòng thủ phụ trợ mà phải là năng lực cốt lõi của doanh nghiệp. Trong kỷ nguyên số, ai kiểm soát được rủi ro, người đó nắm giữ lợi thế cạnh tranh tuyệt đối. Chúng ta phải chủ động thiết lập thế trận phòng thủ ngay hôm nay, bởi dừng lại đồng nghĩa với việc tự loại mình khỏi cuộc chơi mà tin tặc đang tăng tốc từng giờ".

Dựa trên dữ liệu giám sát thực chiến và phân tích chuyên sâu, báo cáo tấn công mạng của Vnetwork cung cấp cái nhìn toàn diện về thực trạng an ninh mạng tại Việt Nam. Bằng việc chuyển hóa các số liệu về lỗ hổng và vectơ tấn công thành hàm ý quản trị, báo cáo giúp doanh nghiệp thay đổi tư duy từ ứng phó thụ động sang chủ động phòng ngừa, tạo cơ sở khoa học để lãnh đạo tối ưu hóa ngân sách bảo mật và hỗ trợ đội ngũ IT xác định chính xác các ưu tiên xử lý.

(Nguồn: Vnetwork)