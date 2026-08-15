Bản Tung và bản Ma Hác, xã Trung Lý nằm trong khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Nhiều năm qua, cứ mỗi khi mùa mưa bão đến, người dân nơi đây lại nơm nớp lo sợ thiên tai ập xuống, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản.

Hai bản nằm dưới chân một ngọn núi, từng chịu ảnh hưởng nặng nề trong các đợt mưa lũ năm 2019. Theo chính quyền và người dân địa phương, những năm gần đây, trên thân núi xuất hiện nhiều vết nứt sâu. Nếu xảy ra sạt lở, hàng nghìn khối đất đá có nguy cơ đổ xuống, vùi lấp bản làng.

Khu vực bản Tung nguy cơ sạt lở trước mùa mưa bão. Ảnh: Lê Dương

Anh Thào Seo Dĩ (38 tuổi, ở bản Tung) cho biết, suốt nhiều năm qua, cứ trời mưa to là gia đình anh lại lo lắng, không ngủ được. Có khi giữa đêm, cả nhà phải đội mưa di chuyển đến nơi khác để trú tạm; khi trời tạnh ráo mới dám trở về nhà.

Theo anh Dĩ, sau trận lũ năm 2019, nhiều khu vực trong bản không còn an toàn. Người dân mong muốn tỉnh sớm bố trí tái định cư để ổn định cuộc sống.

Anh Dĩ mong muốn tỉnh sớm bố trí tái định cư để ổn định cuộc sống. Ảnh: Lê Dương

Theo lãnh đạo xã Trung Lý, bản Ma Hác có 42 hộ dân, bản Tung có 64 hộ dân, là đồng bào dân tộc Mông. Do nằm trong khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất, năm 2022, HĐND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng hai khu tái định cư tập trung cho người dân hai bản.

Mục tiêu của dự án là ổn định đời sống người dân tại các khu vực có nguy cơ thiên tai, giảm thiệt hại do lũ ống, lũ quét và sạt lở đất; đồng thời góp phần giảm nghèo, bảo vệ môi trường và củng cố quốc phòng - an ninh.

Đến năm 2023, UBND huyện Mường Lát (cũ) phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500. Theo kế hoạch, khu tái định cư bản Tung sẽ hoàn thành trong năm 2024, còn khu tái định cư bản Ma Hác hoàn thành trong năm 2025. Tuy nhiên, đến nay, cả hai khu tái định cư vẫn chưa được triển khai xây dựng.

Bản Tung và Ma Hác có 105 hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở. Ảnh: Lê Dương

Theo lãnh đạo địa phương, quá trình triển khai hai dự án khu tái định cư tập trung bản Tung và bản Ma Hác gặp vướng mắc liên quan đến tổng mức đầu tư. Các ban, ngành chức năng của tỉnh phải rà soát, đánh giá tổng thể dự án và chuyển thời gian thực hiện sang giai đoạn 2026-2030.

Ngày 20/1/2026, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt Đề án “Sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các xã khu vực miền núi của tỉnh giai đoạn 2026-2030”. Theo quyết định, dự án sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân bản Tung và bản Ma Hác, xã Trung Lý có quy mô 105 hộ, diện tích hơn 7,6ha, tổng kinh phí hơn 64 tỷ đồng.

Những ngôi nhà nằm chênh vênh bên sườn núi. Ảnh: Lê Dương

Chủ tịch UBND xã Trung Lý Trần Văn Thắng cho biết, hiện xã đang phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để đẩy nhanh tiến độ tái định cư cho đồng bào Mông sinh sống tại hai bản Ma Hác và Tung. Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông tỉnh, chủ đầu tư, đang triển khai các bước điều chỉnh dự toán để thực hiện dự án tái định cư. Dự kiến, khu tái định cư sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026.