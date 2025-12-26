Ngày 26/12, UBND xã Vạn Tường đã có báo cáo về sự cố xảy ra tại phân kho 85 thuộc Kho 182 (Cục Xăng dầu) trong Khu kinh tế Dung Quất, đóng trên địa bàn thôn Tuyết Diêm 3.

Theo đó, trong quá trình nhập dầu từ Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) vào phân kho 85, lực lượng kiểm định đồng hồ lưu lượng đã thao tác không đúng kỹ thuật, khiến dầu diesel tràn ra ngoài.

Lượng dầu này chảy vào hệ thống thoát nước mưa của đơn vị, sau đó lan ra mương kênh ngoài đồng ruộng và dòng sông từ cầu Sông Đầm đến Bầu Cá Cái.

Sự cố tràn dầu khiến cá chết hàng loạt. Ảnh: Anh Viên

Cá chết trắng bụng nổi lềnh bềnh trong ruộng của người dân. Ảnh: Anh Viên

Qua kiểm tra, chính quyền địa phương ghi nhận hơn 10ha đất canh tác bị ảnh hưởng, chủ yếu là diện tích ruộng chuẩn bị gieo sạ vụ Đông Xuân 2025-2026. Ngoài ra, một số hộ nuôi trồng thủy sản cũng chịu tác động.

Từ ngày 24-25/12, phân kho 85 phối hợp với Công ty CP Dịch vụ dầu khí Quảng Ngãi PTSC và lực lượng địa phương triển khai khoanh vùng, thu gom dầu tràn bằng máy hút và vật liệu thấm dầu, bước đầu khống chế được phạm vi ô nhiễm.

Mùi dầu bốc lên nồng nặc từ hệ thống sông và ruộng của người dân. Ảnh: Anh Viên

Các vết dầu loang phát tán trên diện rộng, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sản xuất của người dân ở thôn Thuận Phước (xã Vạn Tường). Ảnh: Anh Viên

Tuy nhiên, mùi dầu phát tán trong không khí gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của khoảng 40 hộ dân sống gần khu vực sự cố. Hiện có 3 người (1 người bị ốm, 1 người mới sinh con và 1 người đang mang thai) phải tạm thời di chuyển đến nơi khác lưu trú do lo ngại ảnh hưởng sức khỏe.

UBND xã Vạn Tường cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, phối hợp với các đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ thu gom, xử lý triệt để lượng dầu còn tồn lưu; đồng thời yêu cầu đơn vị gây ra sự cố chịu trách nhiệm khắc phục môi trường và bồi thường thiệt hại cho người dân.

Thời gian xử lý sự cố dự kiến không quá 5 ngày kể từ khi xảy ra vụ việc.

Lực lượng chức năng tiến hành thu gom dầu tràn sau sự cố. Ảnh: Anh Viên

Lực lượng chức năng dùng giấy thu gom những vết dầu loang. Ảnh: Anh Viên

Các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ khối lượng dầu diesel tràn ra môi trường cũng như mức độ ảnh hưởng đối với đất sản xuất và hệ sinh thái khu vực.