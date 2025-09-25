Ngày 25/9, Sở Y tế TPHCM chính thức phát động chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ nâng cao chất lượng dân số tại vùng mức sinh thấp năm 2025. Đây là động thái cấp thiết nhằm ứng phó với thực trạng mức sinh thấp kỷ lục và tốc độ già hóa dân số ngày càng nhanh tại thành phố.

Theo ông Phạm Chánh Trung, Chi cục trưởng Chi cục Dân số TPHCM, thành phố hiện có dân số hơn 14 triệu người - cao nhất cả nước, nhưng đang thuộc nhóm 13 địa phương có mức sinh thấp nhất.

Số liệu năm 2024 cho thấy, số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tại TPHCM chỉ là 1,43 con - mức thấp nhất toàn quốc và là con số cảnh báo đỏ về sự suy giảm dân số trong tương lai.

Dù đang trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng với tỷ trọng dân số trong độ tuổi lao động chiếm 70,7%, TPHCM cũng có số người cao tuổi lớn nhất nước với hơn 1,4 triệu người. Chỉ số già hóa dân số đạt 57,05, nghĩa là cứ 100 người trẻ dưới 15 tuổi thì có 57,05 người cao tuổi tương ứng.

Hơn 17.000 phụ nữ được hỗ trợ vì "sinh đủ 2 con"

Để khuyến khích sinh con, TPHCM đã triển khai các chính sách hỗ trợ cụ thể thông qua Nghị quyết số 40/2024/NQ-HĐND và Nghị quyết số 32/2025/NQ-HĐND.

Qua rà soát thống kê, 9.100 phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi đủ điều kiện nhận hỗ trợ 3 triệu đồng/người theo Nghị quyết 40/2024. Đồng thời, 8.100 phụ nữ khác đủ điều kiện nhận mức hỗ trợ 5 triệu đồng theo Nghị quyết 32/2025.

Như vậy, tổng cộng hơn 17.000 phụ nữ tại TPHCM sẽ được nhận hỗ trợ vì thực hiện tốt chính sách "sinh đủ 2 con". Việc chi trả hỗ trợ đang được thực hiện tại các phường, xã, đặc khu trên toàn thành phố.

Trao hỗ trợ chính sách cho 22 trường hợp sinh đủ con trước 35 tuổi tại phường An Đông. Ảnh: GL

Tại lễ phát động chiến dịch, 22 trường hợp sinh đủ 2 con trước 35 tuổi trên địa bàn phường An Đông (TPHCM) đã được trao tặng phần hỗ trợ 3 triệu đồng.

"Những chính sách này nhằm tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích người dân kết hôn, sinh con, góp phần giải quyết tình trạng mức sinh thấp, hướng đến sự phát triển bền vững của TPHCM", ông Trung nhấn mạnh.

Triển khai đồng bộ các gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe

Ông Trung cho biết thêm, chính sách hỗ trợ tài chính chỉ là một phần trong tổng thể nhiều giải pháp. TPHCM đã ban hành đề án chăm sóc sức khỏe toàn diện giai đoạn 2025-2030, bao gồm hỗ trợ khám sức khỏe tiền hôn nhân, tiêm phòng cho phụ nữ trước khi mang thai, khám sức khỏe định kỳ cho học sinh, miễn học phí ở các cấp học.

Ông Phạm Chánh Trung, Chi cục trưởng Chi cục Dân số TPHCM. Ảnh: GL

Phía Sở Y tế TPHCM cũng thông tin trong thời gian tới thành phố sẽ cung cấp các gói dịch vụ như tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn tại các bệnh viện, trung tâm y tế khu vực; nâng cao chất lượng dân số thông qua sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh, tầm soát chẩn đoán và điều trị bệnh tật trước sinh.

Đối với người cao tuổi, thành phố sẽ hoàn thiện hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh, lập hồ sơ sức khỏe cho từng người.