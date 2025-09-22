Ngày 22/9, Công an phường Tân Lập (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Trần Hồ Đỗ Tú (28 tuổi, trú tại phường Tân Lập) nghi phạm gây ra hơn 20 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh từ đầu tháng 7/2025 đến nay.

Trần Hồ Đỗ Tú tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn chuyện gia đình nên gần đây Tú bỏ nhà đi sống lang thang. Đầu tháng 7/2025, Tú đến một khách sạn tại phường Buôn Ma Thuột thuê phòng ở. Để có tiền tiêu xài, Tú nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Mỗi ngày vào khoảng 1h - 2h sáng, để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, Tú đeo khẩu trang, đội mũ trùm kín đầu, mang theo nhiều dụng cụ phá khóa đi dò la trên các tuyến phố. Khi phát hiện nhà dân khóa cửa ngoài, không có người trông coi, Tú phá khóa, đột nhập vào trộm cắp tài sản.

Rạng sáng 20/9, Tú đột nhập một quán cà phê trên địa bàn phường Tân Lập để trộm cắp tài sản. Đến khoảng 7h30 cùng ngày, tại đường Võ Văn Kiệt (phường Thành Nhất), khi đang lén lút tìm cách tiêu thụ số tài sản vừa trộm cắp, Tú bị Công an phường Tân Lập truy xét, bắt giữ cùng tang vật.

Tại cơ quan công an, Tú khai nhận từ đầu tháng 7 đến nay đã thực hiện hơn 20 vụ trộm cắp trên địa bàn, lấy đi tiền, vàng, xe máy, điện thoại cùng nhiều tài sản khác với tổng trị giá trên 120 triệu đồng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định.