{"article":{"id":"2223959","title":"Nữ sinh lớp 6 sống lang thang, tụ tập lập nhóm trộm cắp tài sản","description":"Công an phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang điều tra, xử lý 4 thiếu niên, học sinh sống lang thang gây ra 10 vụ trộm cắp tài sản.","contentObject":"<p>Hôm nay 7/12, thông tin từ Công an phường Ea Tam (TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết, cơ quan này đang điều tra làm rõ để xử lý 4 thiếu niên, học sinh sống lang thang, chỉ trong 6 ngày liên tiếp gây ra 10 vụ trộm cắp tài sản.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/cap-toe6n-2-1-157.jpg?width=768&s=v4aNLMsLd0uGvn_UpbGDPw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/cap-toe6n-2-1-157.jpg?width=1024&s=9qYef9ZWhPNRyLQI9MdtVg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/cap-toe6n-2-1-157.jpg?width=0&s=z6ZPmgD8RMoQ0-Exg2pxtQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/cap-toe6n-2-1-157.jpg?width=768&s=v4aNLMsLd0uGvn_UpbGDPw\" alt=\"cap-toe6n-2-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/cap-toe6n-2-1-157.jpg?width=260&s=-gISRmHzXupOH8JdY3_u1w\"></picture>

<figcaption>4 thiếu niên tại cơ quan công an</figcaption>

</figure>

<p>Số thiếu niên, học sinh này mới chỉ 11-14 tuổi, trú tại các phường Tự An và Thành Công (TP Buôn Ma Thuột). Đáng chú ý, trong số này có 1 em nữ đang là học sinh lớp 6.</p>

<p>Tại cơ quan điều tra, bước đầu các em khai nhận, do ham chơi, đùa đòi, nghiện game, sớm bỏ nhà đi sống lang thang. Vì cần tiền chơi game nên cả nhóm bàn bạc, rủ nhau đi trộm cắp tài sản tại các quán cà phê. Thời gian để thực hiện là từ 23h đến 1h sáng.</p>

<p>Khi đi, cả nhóm mặc áo trùm kín đầu, đeo khẩu trang che mặt nhằm tránh bị cơ quan Công an điều tra phát hiện.</p>

<p>Từ 27/11 - 3/12, nhóm này đã liên tiếp đột nhập gây ra 10 vụ trộm cắp tại các quán cà phê trên địa bàn các phường Ea Tam, Tân Thành, Tự An và Thắng Lợi (TP. Buôn Ma Thuột), lấy cắp nhiều tiền và điện thoại di động. </p>

Số tiền trên, bị can đem đi đầu tư ngoại hối (forex) và sử dụng vào mục đích cá nhân khác.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tam-giam-tong-giam-doc-lua-huy-dong-von-gan-60-ty-2223809.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/tam-giam-tong-giam-doc-lua-huy-dong-von-gan-60-ty-1106.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T17:56:52","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223787","title":"Chánh án tòa án Hà Nội xét xử vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi đòi chuộc 15 tỷ","description":"Sáng 26/12, TAND TP Hà Nội sẽ đưa vụ bé trai ở Long Biên bị bắt cóc, đòi 15 tỷ đồng tiền chuộc ra xét xử.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chanh-an-toa-an-ha-noi-xet-xu-vu-bat-coc-be-trai-7-tuoi-doi-chuoc-15-ty-2223787.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/chanh-an-toa-an-ha-noi-xet-xu-vu-bat-coc-be-trai-7-tuoi-doi-chuoc-15-ty-1031.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T17:01:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223734","title":"Bắt quả tang chủ nhà hàng ở TP.HCM cùng thác loạn ma tuý với khách","description":"Khi ập vào nhà hàng Pha Lê, quận Gò Vấp, lực lượng công an bắt quả tang một số người đang chơi ma tuý trong phòng, trong đó có chủ nhà hàng này.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bat-qua-tang-chu-nha-hang-o-tp-hcm-cung-thac-loan-ma-tuy-voi-khach-2223734.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/bat-qua-tang-chu-nha-hang-o-tphcm-cung-thac-loan-ma-tuy-voi-khach-813.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T15:26:39","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223725","title":"Bắt đối tượng trốn nã, cạo lông mày lẩn vào đoàn công dân từ Myanmar về nước","description":"Hoàng Văn Yên (18 tuổi, quê huyện Tân Uyên, Lai Châu) cắt tóc, cạo lông mày lẩn vào đoàn hơn 300 công dân Việt Nam lên chuyến bay nhân đạo về nước và bị bắt giữ tại sân bay Nội Bài.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/doi-tuong-tron-na-cao-long-may-lan-vao-doan-cong-dan-tu-myanmar-ve-nuoc-2223725.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/bat-doi-tuong-tron-na-cao-long-may-lan-vao-doan-cong-dan-tu-myanmar-ve-nuoc-802.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T15:20:14","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223661","title":"Trả giá bằng án tù vì chọc thủng hàng loạt lốp ô tô ở khu Linh Đàm, Hà Nội","description":"HĐXX cấp sơ thẩm tuyên phạt người chọc thủng hàng loạt lốp ô tô ở khu Linh Đàm mức án 30 tháng tù. Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tra-gia-bang-an-tu-vi-choc-thung-hang-loat-lop-o-to-o-khu-linh-dam-ha-noi-2223661.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/tra-gia-bang-an-tu-vi-choc-thung-hang-loat-lop-o-to-o-khu-linh-dam-ha-noi-666.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T13:34:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223530","title":"Bắt đối tượng dùng liềm kề vào cổ chủ cây xăng để cướp tiền","description":"Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt được đối tượng dùng liềm kề vào cổ chủ cây xăng ở xã Tiên Cảnh (huyện Tiên Phước) để cướp tiền.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bat-doi-tuong-dung-liem-ke-vao-co-chu-cay-xang-de-cuop-tien-2223530.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/bat-doi-tuong-dung-liem-ke-vao-co-chu-cay-xang-de-cuop-tien-276.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T09:15:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223384","title":"4 thanh niên từ TP.HCM về Long An gây hàng loạt vụ cướp giật","description":"4 thanh niên ở TP.HCM vừa bị Cảnh sát hình sự Công an huyện Bến Lức (Long An) bắt giữ về hành vi cướp giật tài sản của người đi đường.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/4-thanh-nien-tu-tp-hcm-ve-long-an-gay-hang-loat-vu-cuop-giat-2223384.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/4-thanh-nien-tu-tphcm-ve-long-an-gay-hang-loat-vu-cuop-giat-1214.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T20:16:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223348","title":"Diễn biến mới vụ tranh chấp thi thể hi hữu tại Đắk Nông","description":"Công an tỉnh Đắk Nông vừa thông báo kết quả giám định của cơ quan pháp y đối với người mất trong vụ tranh chấp thi thể hi hữu xảy ra tại huyện Đắk Mil.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dien-bien-moi-vu-tranh-chap-thi-the-hi-huu-tai-dak-nong-2223348.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/dien-bien-moi-vu-tranh-chap-thi-the-hi-huu-tai-dak-nong-1110.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T18:17:03","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223329","title":"Ngã ngửa khi biết đất nhà mình bị người khác lừa mua đi bán lại nhiều lần","description":"Sau khi lập hợp đồng “giả cách” chuyển nhượng mảnh đất với giá 50 triệu đồng, Trần Trung Dũng tự đi làm thủ tục chuyển đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sang tên vợ chồng anh ta mà không cho chính chủ biết...","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nga-ngua-khi-biet-dat-nha-minh-bi-nguoi-khac-lua-mua-di-ban-lai-nhieu-lan-2223329.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/nga-ngua-khi-biet-dat-nha-minh-bi-nguoi-khac-lua-mua-di-ban-lai-nhieu-lan-1061.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T17:30:58","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223302","title":"Bắt người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt 10 tỷ đồng ở miền Tây","description":"Bà Nguyễn Thị Thu Giang dùng các giấy tờ giả để lừa đảo chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng của nhiều người ở Đồng Tháp.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bat-nguoi-phu-nu-lua-dao-chiem-doat-10-ty-dong-o-mien-tay-2223302.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/bat-nguoi-phu-nu-lua-dao-chiem-doat-10-ty-dong-o-mien-tay-948.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T16:26:17","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223281","title":"Cựu thiếu tá lái xe tông tử vong nữ sinh ở Ninh Thuận bị tuyên phạt 14 tháng tù","description":"Ông Hoàng Văn Minh, cựu thiếu tá không quân bị tòa tuyên phạt 14 tháng tù sau khi lái ô tô tông tử vong nữ sinh ở Ninh Thuận.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cuu-thieu-ta-lai-xe-tong-chet-nu-sinh-lop-12-o-ninh-thuan-linh-an-2223281.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/cuu-thieu-ta-lai-xe-tong-tu-vong-nu-sinh-o-ninh-thuan-bi-tuyen-phat-14-thang-tu-928.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T16:21:53","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223204","title":"Bình Định: Khởi tố nguyên Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ","description":"Lấy 1,2 tỷ đồng của doanh nghiệp hỗ trợ thêm cho người dân bị ảnh hưởng dự án làm “của riêng”, ông Bùi Văn Thăng - nguyên Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định bị khởi tố.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/binh-dinh-khoi-to-nguyen-giam-doc-ban-quan-ly-rung-phong-ho-huyen-phu-my-2223204.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/binh-dinh-khoi-to-nguyen-giam-doc-ban-quan-ly-rung-phong-ho-huyen-phu-my-750.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T14:11:51","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223154","title":"Đường dây buôn lậu sâm và pháo nổ từ Trung Quốc về Việt Nam","description":"Lùng A Dào (SN 1996, ở Cò Ký, xã Tung Qua Lìn, huyện Phong Thổ) sang Trung Quốc gom mua 112kg pháo rồi thuê người gùi vượt biên về nước.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/duong-day-buon-lau-sam-va-phao-no-tu-trung-quoc-ve-viet-nam-2223154.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/duong-day-buon-lau-sam-va-phao-no-tu-trung-quoc-ve-viet-nam-665.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T12:50:40","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223162","title":"Bắt khẩn cấp thầy giáo hiếp dâm bé gái 8 tuổi ở Cà Mau","description":"Lợi dụng trong lúc bé gái 8 tuổi bị bịt mắt, Nguyễn Tấn Liêm đã có hành vi đồi bại với học trò của mình. Công an tỉnh Cà Mau đã bắt khẩn cấp Liêm với hành vi “hiếp dâm trẻ em”.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bat-khan-cap-thay-giao-hiep-dam-be-gai-8-tuoi-o-ca-mau-2223162.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/bat-khan-cap-thay-giao-hiep-dam-be-gai-8-tuoi-o-ca-mau-648.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T12:34:07","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223137","title":"Trả hồ sơ vụ giám đốc lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 3,2 triệu USD","description":"Ông Bùi Quang Hải, Giám đốc Công ty Cổ phần HBC International Trading, ký hợp đồng bán găng tay y tế không bột cho 3 công ty ở nước ngoài nhưng sau khi nhận hơn 3,2 triệu USD thì không giao hàng.","displayType":1,"category":{"name":"Ký sự pháp đình","detailUrl":"/phap-luat/ky-su-phap-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat/ky-su-phap-dinh","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tra-ho-so-vu-giam-doc-lua-dao-xuyen-quoc-gia-chiem-doat-hon-3-2-trieu-usd-2223137.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/tra-ho-so-vu-giam-doc-lua-dao-xuyen-quoc-gia-chiem-doat-hon-32-trieu-usd-594.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T11:55:46","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222881","title":"Nữ phiên dịch lừa bán 9 người Việt qua Campuchia","description":"Bị cáo Lý Phương Thảo lừa bán 9 người Việt qua Campuchia làm việc cho các công ty Trung Quốc, thu lợi từ 300-500 USD/trường hợp.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nu-phien-dich-lua-ban-9-nguoi-viet-qua-campuchia-2222881.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/nu-phien-dich-lua-ban-9-nguoi-viet-qua-campuchia-1542.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T19:34:01","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222794","title":"Bắt nhóm lừa đảo với chiêu trò gọi điện tư vấn nâng hạn mức thẻ tín dụng","description":"Nhóm đối tượng lừa đảo đã giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện cho người dân để tư vấn nâng hạn mức thẻ tín dụng. Khi nạn nhân nhấp vào đường link lạ, làm theo yêu cầu thì bị chiếm đoạt quyền sử dụng thẻ.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bat-nhom-lua-dao-voi-chieu-tro-goi-dien-tu-van-nang-han-muc-the-tin-dung-2222794.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/bat-nhom-lua-dao-voi-chieu-tro-goi-dien-tu-van-nang-han-muc-the-tin-dung-1309.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T16:40:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222776","title":"Bắt 3 đối tượng ở Thanh Hóa xây hầm bí mật sản xuất pháo","description":"Công an huyện Nông Cống (Thanh Hóa) đã bắt giữ 3 đối tượng cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến việc sản xuất pháo trái phép.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bat-doi-tuong-o-thanh-hoa-xay-ham-bi-mat-san-xuat-phao-trai-phep-2222776.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/bat-3-doi-tuong-o-thanh-hoa-xay-ham-bi-mat-san-xuat-phao-1282.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T16:04:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222704","title":"Hai anh em lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng từ dự án 'ma'","description":"Anh em Vũ đi mua một loạt đất nông nghiệp ở huyện Hóc Môn rồi về lập dự án 'ma', lừa bán cho hàng trăm người, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Ký sự pháp đình","detailUrl":"/phap-luat/ky-su-phap-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat/ky-su-phap-dinh","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hai-anh-em-lua-dao-chiem-doat-hang-chuc-ty-dong-tu-du-an-ma-2222704.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hai-anh-em-lua-dao-chiem-doat-hang-chuc-ty-dong-tu-du-an-ma-1131.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T15:04:10","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222683","title":"Khởi tố nhóm thanh niên 'bốc đầu' xe máy, quay video đăng lên mạng xã hội","description":"Nhóm thanh niên thực hiện \"bốc đầu\" xe máy ở một số tuyến đường thuộc huyện Long Thành (Đồng Nai), quay video lại rồi đăng lên mạng xã hội.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khoi-to-nhom-thanh-nien-boc-dau-xe-may-quay-video-dang-len-mang-xa-hoi-2222683.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/khoi-to-nhom-thanh-nien-boc-dau-xe-may-quay-video-dang-len-mang-xa-hoi-1024.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T14:03:28","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222644","title":"Mâu thuẫn tại đám cưới, nam thanh niên bị đâm tử vong","description":"Về nhà sau khi xảy ra mâu thuẫn tại đám cưới, nam thanh niên ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) bị đối thủ đến nhà đâm tử vong.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mau-thuan-tai-dam-cuoi-nam-thanh-nien-bi-dam-tu-vong-2222644.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/mau-thuan-tai-dam-cuoi-nam-thanh-nien-bi-dam-tu-vong-924.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T12:53:36","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222651","title":"Phó TGĐ kháng cáo đòi cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng trả lại hơn 18 tỷ đồng","description":"Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng (Phó TGĐ Công ty Blue Sky) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin buộc bị cáo Hoàng Văn Hưng trả lại số tiền hơn 18 tỷ đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/pho-tgd-blue-sky-khang-cao-doi-hoang-van-hung-tra-lai-hon-18-ty-dong-2222651.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/doanh-nhan-khang-cao-doi-cuu-dieu-tra-vien-hoang-van-hung-tra-lai-hon-18-tydong-900.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T12:10:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222602","title":"Mở phiên tòa xem xét kháng cáo kêu oan của cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng","description":"Trong số 21 bị cáo vụ “chuyến bay giải cứu” có đơn kháng cáo, cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng kháng cáo kêu oan.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mo-phien-toa-xem-xet-khang-cao-keu-oan-cua-cuu-dieu-tra-vien-hoang-van-hung-2222602.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/mo-phien-toa-xem-xet-khang-cao-keu-oan-cua-cuu-dieu-tra-vien-hoang-van-hung-747.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T11:14:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

