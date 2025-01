Cụ bà tử vong và 3 thi thể dưới gầm giường

Vụ việc 4 người trong một gia đình tử vong bất thường ở thôn Kim Long Trung (xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) được phát hiện vào chiều 17/1. Các nạn nhân tử vong gồm có cụ bà Đ.T.N. (79 tuổi), người con dâu (50 tuổi) và 2 cháu lần lượt sinh năm 2006 và 2008.

Nói về những tình tiết bất thường của vụ việc, cơ quan công an cho biết, vào khoảng 14h30 ngày 17/1, gia đình anh V.V.S. phát hiện cụ Đ.T.N. (là cô anh V.V.S.) tử vong trong tư thế nằm trên giường tại phòng khách.

Sau đó, người nhà phát hiện con dâu của cụ N. là chị Đ.T.T. cùng 2 người con của chị T. đều tử vong dưới gầm giường tại buồng ngủ cạnh phòng khách. Gia đình anh V.V.S. đã báo tin đến công an huyện Phú Xuyên.

Cơ quan công an tới hiện trường để tiến hành điều tra. Ảnh: T.D

Theo một lãnh đạo huyện Phú Xuyên, cụ N. hằng ngày sống cùng gia đình người con trai tên là Vũ Văn Vương (52 tuổi). Khi vụ việc được phát hiện, người con trai này không có mặt tại địa phương.

Theo người dân địa phương, Vương vốn ít nói, trầm tính, thường ở nhà đan mây tre, chăm sóc mẹ già. Ngoài cụ N., 3 người tử vong còn lại là vợ con của Vương.

Ông N.V.N. (57 tuổi, sống đối diện hiện trường) cho biết, gia đình cụ N. sống rất kín tiếng, hàng xóm không thấy họ mâu thuẫn, cãi nhau bao giờ. Khoảng 16h ngày 16/1, ông N. thấy Vương đi bộ ở đầu làng. Lúc này, ông N. hỏi "đi đâu đấy" nhưng Vương chỉ cúi mặt bước đi, không đáp lại.

Bắt được nghi phạm ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, cơ quan chức năng đã khẩn trương thực hiện các hoạt động điều tra theo quy định.

Sau hơn 20 giờ đồng hồ xác minh, điều tra, đến khoảng 12h30 ngày 18/1, các lực lượng thuộc Công an Hà Nội đã phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ nghi phạm gây ra vụ việc là Vũ Văn Vương.

Qua khai thác nhanh, công an xác định Vũ Văn Vương có dấu hiệu trầm cảm, tâm lý bất thường; kết quả xét nghiệm nghi phạm âm tính với ma túy. Nghi phạm Vương thừa nhận việc sát hại mẹ đẻ, vợ và 2 con.

Sát hại 4 người thân rồi đi chùa cầu siêu

Theo lời khai ban đầu của nghi phạm, cảnh sát xác định khoảng 10h ngày 15/1, Vương dùng chày sát hại con gái là V.T.H., sau đó giấu xác dưới gầm giường. Buổi trưa, con trai Vương là cháu V.T.T. về nhà ngủ, đến khoảng 15h cũng bị Vương dùng búa sát hại và giấu xác xuống gầm giường.

Đến tối, vợ của Vương là chị Đ.T.T. đi làm về cũng bị chồng sát hại vào khoảng 23h. Thi thể của chị T. cũng bị giấu xuống gầm giường.

Khoảng 1h ngày 16/1, Vương tiếp tục sát hại người mẹ bị bệnh lâu ngày nằm một chỗ trên giường.

Nghi phạm Vũ Văn Vương. Ảnh: Công an nhân dân

Sau khi gây án, Vương viết thư để lại và uống thuốc ngủ tự tử nhưng không chết.

Đến chiều 16/1, Vương bắt xe khách bỏ trốn vào Đà Nẵng rồi tiếp tục đi đến TP Vũng Tàu. Tại đây, Vương thuê xe ôm đến chùa Liên Trì để cầu siêu cho các nạn nhân.

Nghi phạm khai động cơ phạm tội là muốn giải thoát cho cả nhà do quá nghèo.