“Bánh đúc có xương”

Nguyễn Thu Giang (SN 1998, xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) lớn khôn trong vòng tay của mẹ kế. Hơn 20 năm được mẹ ủ ấp, chăm sóc hết lòng, Giang không còn phân biệt chữ “kế” hay “ruột”.

Bởi với Giang, người mẹ hiện tại dù không sinh ra cô nhưng nuôi nấng 2 anh em cô bằng cả tấm lòng bao la của một người mẹ đích thực.

Giang kể, mẹ ruột mất khi anh trai cô vừa 5 tuổi, còn cô mới 18 tháng. Ít lâu sau, bố tái hôn với bà Phạm Thị Thêm (hiện 50 tuổi, quê Bắc Ninh) - người mà suốt hơn 20 năm qua, Giang vẫn trìu mến gọi là "mẹ".

Vợ chồng Giang chụp ảnh cùng bố, mẹ kế và anh trai trong ngày cưới

Mẹ ruột mất khi Giang còn quá nhỏ nên cô không lưu giữ được ký ức nào. Tất cả tình yêu thương, sự chăm sóc mà cô nhận được đều đến từ mẹ kế. Giang kể, mẹ nuôi dạy cô tận tâm đến mức cô chưa từng cảm thấy khác biệt. Chỉ khi nghe ông bà nói, Giang mới biết người phụ nữ ấy không sinh ra mình.

Giang nhớ mãi những năm tiểu học, gia cảnh khó khăn, bố đi làm ăn xa. Mẹ kế một mình gánh vác việc đồng áng, quán xuyến nhà cửa và chăm lo cho 2 con nhỏ.

Năm ấy, mấy mẹ con Giang ở trong căn nhà cấp 4 dột từ cửa vào tới bàn thờ. Mỗi lần mưa gió, mẹ lại đem thau hứng khắp nhà, thức trắng đêm canh vì sợ nhà đổ gây nguy hiểm cho con.

“Có người đàn ông làm trụ cột thì lại đi làm ăn xa, một mình mẹ gánh vác, chống đỡ suốt mấy năm ròng. Tôi vẫn nhớ lời mẹ nói ‘Nhà chẳng may có đổ, mẹ sẽ bỏ hết mà ôm 2 con chạy trước’”, Giang kể.

Bà Thêm chụp ảnh cùng cháu ngoại

Lúc anh em Giang ốm đau, mẹ hết lòng chăm sóc. Giang vẫn nhớ những buổi trưa hè, cô được mẹ rong trên lưng, vừa nịnh vừa đút cho từng viên thuốc.

Những năm tháng thiếu thốn, anh em Giang được mẹ nhường miếng ngon, để dành cho từng quả trứng đến viên kẹo. Có những lúc, dù phải đi vay mượn người thân, bạn bè, mẹ kế của cô vẫn không để các con phải thua thiệt.

“Mẹ nuôi dạy anh em tôi như bao người mẹ khác, làm tốt thì thưởng, làm sai thì phạt. Mẹ cũng có lúc dùng roi, nhưng cũng nhờ đòn roi đó mà chúng tôi khôn lớn thành người.

Anh trai tôi rất thương mẹ. So với bố, anh gần gũi và thường tâm sự với mẹ nhiều hơn. Với chúng tôi, mẹ là điểm tựa tin cậy để chia sẻ mọi điều trong cuộc sống”, Giang xúc động.

25 năm qua, mẹ kế của Giang không sinh con. Giang từng thắc mắc và nhận được câu trả lời: “Cưới bố con, mẹ chỉ nghĩ nuôi 2 con thật tốt là được rồi”.

Khoảnh khắc xúc động thu hút 5,3 triệu lượt xem

Năm 2023, Giang kết hôn. Cô hạnh phúc khi được bố mẹ tổ chức cho một đám cưới tươm tất, không thua kém bạn bè.

Video mẹ kế xúc động khi tiễn Giang và cháu về quê nội sau thời gian ở cữ nhà ngoại

Ngày lên xe hoa về nhà chồng, Giang nhớ mãi lời dặn dò của mẹ: “Lúc bước đi, con không được quay lại nhìn mẹ nhé”. Giang ghi nhớ, nhưng biết rõ sau lưng mình, mẹ đang rơi nước mắt vì xúc động.

Năm 2024, Giang sinh em bé đầu lòng. Cô sinh con và ở cữ tại nhà ngoại nên có mẹ đồng hành từ lúc chuyển dạ cho đến khi con cứng cáp.

“Sáng mẹ đi làm, trưa lại tạt về cơm nước cho tôi. Tôi thích ăn gì mẹ mua cái nấy. Nhiều đêm nghe tiếng cháu khóc, mẹ xót ruột không ngủ được lại chạy sang phòng tôi, lọ mọ pha sữa cho cháu ăn, ru cháu ngủ.

Nhờ có mẹ, hành trình làm mẹ của tôi nhẹ nhàng hơn nhiều”, Giang nói.

Khi con đầy tháng, Giang đưa con về quê chồng cách nhà 170km. Giây phút tiễn con cháu ra xe, mẹ kế của cô bật khóc thành tiếng vì thương con, nhớ cháu.

Khoảnh khắc xúc động ấy được Giang quay lại và đăng tải trên TikTok, hút 5,3 triệu lượt xem. Khi biết mẹ của Giang là mẹ kế, nhiều người tỏ ra bất ngờ trước mối quan hệ mẹ kế - con chồng hòa thuận.

“Khi đã làm mẹ, tôi càng hiểu và biết ơn tình yêu thương mẹ dành cho mình. Mẹ đã làm tất cả những điều giống như tôi đang làm với con, đều là những điều thật lòng và tốt đẹp”, Giang tâm sự.

Bà Thêm hết lòng yêu thương con cháu

Hiện tại, vì lý do công việc, Giang sống tại quê ngoại. Hằng ngày, cô có mẹ đồng hành chăm sóc con cái, vun vén nhà cửa. Ở tuổi 50, mẹ kế của cô vẫn khỏe mạnh để có thể giúp đỡ việc nhà.

Giang thừa nhận, 2 anh em chưa thể báo hiếu được mẹ nhiều ngoài những dịp đưa mẹ đi sắm quần áo mới hay đưa mẹ đi ăn, đi chơi bù lại khoảng thời gian thiếu thốn lúc xưa.

Thế nhưng, cả hai luôn tâm niệm, sống tốt cuộc đời mình cũng là một cách báo hiếu cha mẹ. Trong cuộc sống hàng ngày, họ cũng hiếu thuận, cư xử với mẹ đúng mực, bằng cả tấm chân tình.

Ảnh và video: Nhân vật cung cấp