Tối 8/9, tỉnh Gia Lai khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ I năm 2026 với chủ đề “Thể thao Gia Lai – Khát vọng phát triển”.

Các đoàn tham gia diễu hành tại đại hội. Ảnh: Hoàng Quân

Đây là Đại hội Thể dục thể thao đầu tiên của tỉnh trong giai đoạn phát triển mới, diễn ra trong năm đầu Gia Lai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho rằng Đại hội không chỉ là dịp tranh tài, mà còn thể hiện sức sống của phong trào thể dục thể thao, tinh thần nỗ lực, kỷ luật và quyết tâm của cán bộ, nhân dân, vận động viên trong toàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Hoàng Quân

Theo ông, đằng sau mỗi thành tích thể thao là tinh thần đoàn kết, ý chí vượt qua khó khăn và khát vọng vươn lên. Đây cũng là những giá trị gắn với truyền thống thượng võ, hào khí Tây Sơn của vùng đất Gia Lai.

“Khát vọng phát triển của Gia Lai phải được xây dựng từ những con người khỏe mạnh, năng động, tự tin và giàu ý chí vươn lên”, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh.

Ông Phạm Anh Tuấn cho rằng, phát triển thể thao không chỉ nhằm nâng cao thành tích thi đấu mà cần được đặt trong mối quan hệ với văn hóa, giáo dục, du lịch và chất lượng cuộc sống của người dân.

Thông qua thể thao, Gia Lai có thêm cơ hội quảng bá hình ảnh vùng đất giàu bản sắc, năng động, thân thiện và giàu khát vọng; đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh con người Gia Lai trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành và địa phương tiếp tục tạo điều kiện để người dân hình thành thói quen rèn luyện thể dục thể thao, xây dựng thêm các không gian và mô hình thể thao phù hợp; quan tâm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng những vận động viên có năng khiếu.

Đối với các vận động viên, ông kỳ vọng mỗi người không chỉ thi đấu vì thành tích mà còn mang trong mình những khát vọng lớn hơn, góp phần đưa thể thao Gia Lai vươn lên.

“Gia Lai khỏe mạnh hơn – đoàn kết hơn – và phát triển mạnh mẽ hơn”, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn gửi gắm thông điệp tại Đại hội.

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026 , thu hút khoảng 3.000 VĐV. Ảnh:Hoàng Quân

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026 có 21 môn thi đấu, thu hút khoảng 3.000 vận động viên, hơn 600 huấn luyện viên và 500 trọng tài từ 138 ngành, đơn vị, địa phương.

Đến nay, 14 môn đã hoàn thành, Ban Tổ chức trao 192 bộ huy chương. Các cuộc tranh tài diễn ra sôi nổi, an toàn, đúng điều lệ.

Từ ngày 1 đến 15/9, vòng chung kết 7 môn thể thao tâm điểm gồm bóng đá nam, bóng chuyền nam - nữ, võ cổ truyền, cờ vua, cờ tướng, điền kinh và bơi lội.

Đây là dịp đánh giá chất lượng phong trào, trình độ vận động viên và tuyển chọn những nhân tố nổi bật cho các đội tuyển Gia Lai tham dự các giải đấu cấp khu vực, quốc gia và quốc tế.

Minh Ngọc