Sáng nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Thể dục Thể thao (27/3/1946 - 27/3/2026).

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ trong suốt 80 năm xây dựng và trưởng thành, ngành thể dục thể thao Việt Nam đã có những đóng góp rất quan trọng cho đất nước.

Tổng Bí thư chia sẻ đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với những yêu cầu rất cao về chất lượng nguồn nhân lực, tầm vóc con người, sức khỏe cộng đồng, năng lực cạnh tranh quốc gia và chất lượng sống của nhân dân. Do vậy, theo Tổng Bí thư, phải có cách nhìn tổng quát hơn về vị trí, vai trò của thể dục thể thao.

Tổng Bí thư cho rằng phải khẩn trương hoàn thiện thể chế phát triển thể dục thể thao theo hướng hiện đại, đồng bộ, mở đường cho phát triển lâu dài. Thể dục thể thao muốn phát triển mạnh thì trước hết phải có thể chế tốt. Thể chế mới phải “phân vai cụ thể” vai trò của Nhà nước, vai trò của xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư đặt hàng loạt câu hỏi như: Phải chỉ rõ quản trị thế nào? Đầu tư công vào đâu? Xã hội hóa mức độ nào? Tiêu chuẩn cơ sở vật chất, cơ chế đào tạo huấn luyện viên, vận động viên, chính sách đãi ngộ, bảo hiểm, y học thể thao, chuyển đổi nghề nghiệp sau thi đấu thế nào?...

Ông nhấn mạnh việc phải phát triển mạnh mẽ thể dục thể thao đại chúng, để mọi người dân đều có quyền, có điều kiện và có động lực tham gia rèn luyện. Đây phải là nhiệm vụ trung tâm, nhiệm vụ bao trùm, nhiệm vụ lâu dài của ngành thể dục thể thao trong giai đoạn mới.

"Mục tiêu không chỉ là tăng số người tập luyện mà là xây dựng một xã hội vận động, một nếp sống khỏe mạnh, một văn hóa rèn luyện thân thể hằng ngày" - Tổng Bí thư nhận định.

Tổng Bí thư đề nghị phát động mạnh mẽ hơn nữa phong trào “mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”. Môn thể thao đó có thể rất đơn giản như đi bộ, chạy bộ, cầu lông, bóng chuyền, bơi, đạp xe, võ thuật, dưỡng sinh, yoga, cờ tướng, cờ vua, kéo co, bắn nỏ, đẩy gậy… Điều quan trọng là phải làm cho việc rèn luyện thân thể trở thành nhu cầu tự thân, thành thói quen, thành nếp sống chứ không chỉ là phong trào từng đợt.

Muốn vậy, Tổng Bí thư cho rằng cần quy hoạch quỹ đất cho thể thao cộng đồng; bảo đảm mỗi khu dân cư đều có không gian vận động; xây dựng sân chơi, bãi tập, đường đi bộ, công viên thể thao; hỗ trợ thiết chế thể thao cơ sở; tận dụng trường học, nhà văn hóa, công viên, quảng trường, mặt nước công cộng cho hoạt động thể dục thể thao phù hợp.

Một dân tộc muốn khỏe phải bắt đầu từ trẻ em

Tổng Bí thư yêu cầu nâng tầm giáo dục thể chất và thể thao học đường, coi đây là gốc rễ của chiến lược phát triển con người Việt Nam.

Một dân tộc muốn khỏe phải bắt đầu từ trẻ em. Một nền thể thao mạnh phải bắt đầu từ trường học. Một xã hội năng động phải được hình thành từ thói quen vận động của mọi công dân.

Ngành giáo dục, ngành thể thao và các địa phương phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa để đổi mới mạnh mẽ giáo dục thể chất và thể thao trường học. Học sinh, sinh viên phải được vận động thực chất, được học những kỹ năng thể chất căn bản, được tiếp cận nhiều môn thể thao phù hợp với lứa tuổi, thể trạng, sở thích. Trường học phải là nơi phát hiện năng khiếu, bồi dưỡng thói quen vận động, hình thành tinh thần đồng đội, ý chí vượt khó, kỷ luật, sự trung thực và lòng tự tin cho thế hệ trẻ.

Tổng Bí thư cũng đề nghị nghiên cứu phát triển đồng bộ hơn các môn thể thao trong trường học, từ bóng đá, điền kinh, bơi, võ, cầu lông, bóng rổ, đến các môn thể thao trí tuệ như cờ vua, cờ tướng, robotics thể thao, vận động tư duy chiến thuật..., để thế hệ trẻ em Việt Nam cao hơn, khỏe hơn, bền hơn, nhanh hơn, linh hoạt hơn, thông minh hơn, tự chủ hơn.

Đặc biệt, Tổng Bí thư lưu ý phải quan tâm bảo tồn, phát triển thể thao truyền thống dân tộc và các hình thức vận động gắn với văn hóa cộng đồng.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Ảnh: TTXVN

Trong phát triển thể thao thành tích cao, Tổng Bí thư cho rằng cần xây dựng lộ trình đầu tư trọng điểm cho những môn có khả năng cạnh tranh cao; chuẩn hóa hệ thống phát hiện tài năng; đổi mới cơ chế quản lý đội tuyển; tăng cường liên kết giữa thể thao học đường, thể thao phong trào và thể thao đỉnh cao; bảo đảm đời sống, học văn hóa, học nghề, an sinh, chuyển đổi sau giải nghệ cho vận động viên.

Thể thao thành tích cao phải được xây dựng trên nền tảng trung thực, cao thượng, thượng tôn luật lệ. Mỗi huấn luyện viên, vận động viên phải luôn ghi nhớ rằng mình thi đấu không chỉ cho thành tích cá nhân mà còn cho màu cờ sắc áo, cho danh dự thể thao Việt Nam, cho hình ảnh quốc gia.

Theo Tổng Bí thư, phát triển thể dục, thể thao không thể phụ thuộc vào ngân sách nhà nước; cần đẩy mạnh xã hội hóa có phân công, có quản lý rõ ràng.

Tổng Bí thư cũng cho rằng cần có chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào cơ sở thể thao, công nghiệp thể thao, dịch vụ thể thao, tài trợ thể thao, khoa học thể thao, tổ chức sự kiện thể thao, kinh tế thể thao. Đồng thời, theo ông, phải xây dựng môi trường minh bạch, ổn định, thuận lợi để các nguồn lực hợp pháp cùng tham gia.