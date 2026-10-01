Nhằm kịp thời sẻ chia khó khăn và động viên thế hệ trẻ đến trường, tỉnh Lâm Đồng triển khai kế hoạch trao tặng hàng loạt suất học bổng với tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên trên địa bàn.

Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng cho biết, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học tỉnh Đỗ Hoàng Tuấn đã ký ban hành kế hoạch trao hàng loạt suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và những em đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 - 2026, nhằm giảm bớt khó khăn và tạo động lực học tập đầu năm học mới.

Học sinh ở tỉnh Lâm Đồng tham gia Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026. Ảnh minh họa.

Chuỗi hoạt động này được triển khai ngay trước thềm năm học mới 2026 - 2027, đồng thời chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026 - 2031 và hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ VII.

Bên cạnh việc trao học bổng, chương trình lần này còn lồng ghép hoạt động tuyên truyền phòng chống lừa đảo trên không gian mạng, do Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) - Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp thực hiện.

Theo đó, các hoạt động được tổ chức xuyên suốt. Sáng 10/9, lễ trao học bổng diễn ra tại Trường THPT Dân tộc Nội trú N' Trang Lơng, trao tặng 50 suất học bổng với tổng trị giá 50 triệu đồng.

Ngày 24/9, chương trình được tổ chức tại Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, trao học bổng cho 83 học sinh xuất sắc, có hoàn cảnh khó khăn từ 12 trường học khác nhau, với tổng kinh phí gần 70 triệu đồng.

Riêng đối với khối đại học, sáng 25/9, Trường Đại học Phan Thiết trở thành điểm hội tụ của hơn 245 sinh viên trong chương trình "Tiếp bước cho em đến trường". Tại đây, các em đã đón nhận những suất học bổng với tổng trị giá gần 3 tỷ đồng.

Không chỉ dừng lại ở việc trao thưởng, các hoạt động ngoại khóa về an ninh mạng cũng được tổ chức sôi nổi nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội Khuyến học và Phòng An ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) - Công an tỉnh Lâm Đồng. Qua đó, các em học sinh, sinh viên được trang bị "khiên chắn" kiến thức, nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo, tấn công mạng ngày càng tinh vi.

Xuân Ngọc