Hội chợ Triển lãm Sản phẩm Công nghiệp Chủ lực Hà Nội năm 2025 là sự kiện quan trọng do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Công Thương Hà Nội chủ trì tổ chức. Sự kiện năm nay có quy mô 350 gian hàng đến từ các doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam. Hội chợ dự kiến thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan, nhà đầu tư, chuyên gia và đối tác trong nước, quốc tế đến tham dự, mở ra không gian giao thương rộng mở và lan tỏa tinh thần hợp tác, sáng tạo trong cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp Hà Nội.

Hội chợ Triển lãm Sản phẩm Công nghiệp Chủ lực Hà Nội năm 2025 diễn ra từ ngày 12 đến 15/11/2025.

Trải qua nhiều kỳ tổ chức, hội chợ đã khẳng định vị thế là điểm hẹn uy tín của cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp, nơi hội tụ những sản phẩm công nghiệp tiêu biểu với nhiều sản phẩm ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới, có giá trị gia tăng lớn, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu của Thủ đô. Năm 2025, Hội chợ Triển lãm Sản phẩm Công nghiệp Chủ lực Hà Nội năm 2025 - Hanoi MIP Fair 2025 tiếp tục phát huy sứ mệnh “kết nối – đổi mới – hợp tác”, góp phần thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn như cơ khí, điện – điện tử, công nghệ thông tin, tự động hóa…, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Hội chợ năm nay được tổ chức trong bối cảnh Thành phố Hà Nội đang tích cực triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho tăng trưởng nhanh, bền vững. Song song đó, Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế Thủ đô, tạo khuôn khổ thuận lợi để các doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực tư nhân, phát huy vai trò tiên phong trong đầu tư, ứng dụng công nghệ và phát triển sản xuất.

Những định hướng này được thể hiện rõ nét trong không gian trưng bày, thiết kế và các chương trình hoạt động của sự kiện năm nay, nhằm giới thiệu và tôn vinh những doanh nghiệp công nghiệp tiêu biểu, các giải pháp số hóa và mô hình sản xuất xanh, thông minh được phát triển và sáng tạo bởi doanh nghiệp Việt, gắn liền với mục tiêu phát triển bền vững của Thành phố.

Hanoi MIP Fair 2025 năm nay được thiết kế hiện đại, chia thành nhiều khu trưng bày theo nhóm ngành hàng chủ lực của Hà Nội, gồm cơ khí chế tạo – tự động hóa, điện – điện tử – điện lạnh, vi mạch – bán dẫn – công nghệ thông tin, cùng nhóm các sản phẩm khác có ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới.

Điểm nhấn đặc biệt của Hội chợ Triển lãm Sản phẩm Công nghiệp Chủ lực Hà Nội năm 2025 là Khu Thành tựu Sản phẩm Công nghiệp Chủ lực Hà Nội, nơi trưng bày những sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ thiết tiên tiến, hiện đại, phản ánh năng lực công nghệ và sức sáng tạo của doanh nghiệp Thủ đô.

Song song với hoạt động triển lãm, chuỗi hội nghị, diễn đàn và chương trình kết nối giao thương được tổ chức xuyên suốt hội chợ sẽ tạo nên hệ sinh thái hợp tác toàn diện giữa doanh nghiệp và đối tác trong nước, quốc tế. Nổi bật là Hội nghị “Hội nghị kết nối doanh nghiệp tham gia hội chợ với các nhà mua hàng nước ngoài”. Cùng với đó là “Hội nghị phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo”, nơi lãnh đạo các bộ, ngành, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp cùng trao đổi về chính sách thúc đẩy chuyển đổi số, nghiên cứu ứng dụng và hợp tác quốc tế trong công nghiệp công nghệ cao. Đây là diễn đàn quan trọng giúp doanh nghiệp tiếp cận giải pháp công nghệ mới, nâng cao năng lực sản xuất và đổi mới sáng tạo.

Đặc biệt, chuỗi sự kiện còn các hỗ trợ doanh nghiệp tham dự tiếp cận công nghệ, thiết bị chuẩn 4.0 từ các quốc gia công nghiệp phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức…, giúp doanh nghiệp Việt Nam cập nhật xu hướng sản xuất hiện đại, tiếp cận mô hình nhà máy thông minh, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Khép lại chuỗi hoạt động sôi nổi của hội chợ, Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Sản phẩm Công nghiệp Chủ lực Thành phố Hà Nội năm 2025 sẽ được tổ chức trang trọng và tường thuật trực tiếp trên Đài Truyền hình Hà Nội. Đây là dịp ghi nhận, biểu dương những doanh nghiệp và sản phẩm tiêu biểu đã đóng góp tích cực cho công cuộc phát triển công nghiệp của Thành phố. Danh hiệu “Sản phẩm Công nghiệp Chủ lực TP Hà Nội” là sự khẳng định về chất lượng, uy tín, năng lực sáng tạo và cam kết phát triển bền vững của doanh nghiệp Thủ đô.

Các công tác chuẩn bị cho sự kiện đang được diễn ra gấp rút với mong muốn mang đến một không gian trưng bày ấn tượng, một không gian, diễn đàn kết nối giao thương hiệu quả. Hội chợ cũng thể hiện sự đồng hành của các cấp chính quyền Thành phố Hà Nội trong việc khuyến khích doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển sản xuất xanh. Đây cũng là dịp lan tỏa tinh thần tự hào về trí tuệ Việt, sản phẩm Việt, đồng thời củng cố niềm tin vào sự phát triển vững chắc của nền công nghiệp Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

