Ngày 14/8, chính quyền thị trấn Sragen, tỉnh Trung Java cho biết, 365 người bị ngộ độc sau khi ăn bữa trưa tại trường học. Đây là vụ ngộ độc thực phẩm lớn nhất kể từ khi chương trình triển khai.

Ông Sigit Pamungkas, lãnh đạo chính quyền Sragen, cho hay mẫu thức ăn đã được gửi đi xét nghiệm và chính quyền sẽ chi trả toàn bộ chi phí điều trị nếu cần.

Nhân viên bếp ăn chuẩn bị các suất ăn sáng trước khi phân phát tới các trường học ở Surakarta, tỉnh Trung Java, Indonesia, ngày 6/1. Ảnh: Tân Hoa Xã

Wizdan Ridho Abimanyu, học sinh lớp 9 Trường THCS Gemolong 1, kể rằng em tỉnh dậy giữa đêm vì đau quặn bụng, kèm đau đầu và tiêu chảy. Sau khi thấy bạn bè đăng trên mạng xã hội than phiền có triệu chứng tương tự, em nhận ra nguyên nhân là do ngộ độc thực phẩm.

Theo SCMP, suất ăn nghi bị nhiễm khuẩn gồm cơm nghệ, trứng chiên thái sợi, tempeh (món đậu nành lên men của Indonesia) chiên, salad dưa leo và xà lách, táo cắt lát và một hộp sữa. Toàn bộ được chế biến tại một bếp trung tâm rồi phân phối cho nhiều trường.

“Chúng tôi đã yêu cầu tạm dừng cung cấp suất ăn từ bếp này cho đến khi có kết quả xét nghiệm”, ông Sigit nói.

Ông Dadan Hindayana, Giám đốc Cơ quan Dinh dưỡng Quốc gia, đơn vị giám sát chương trình, cho biết, sau những vụ ngộ độc trước đó, tiêu chuẩn vận hành bếp và quy trình giao nhận đã được siết chặt.

Chương trình bữa ăn miễn phí hiện đã mở rộng đến hơn 15 triệu người thụ hưởng và đặt mục tiêu đạt 83 triệu người vào cuối năm nay, với tổng ngân sách 171 nghìn tỷ rupiah (tương đương gần 278 nghìn tỷ đồng) trong năm 2025.

Theo truyền thông địa phương, hồi tháng 5, tại một thành phố ở Tây Java, cũng có hơn 200 học sinh bị ngộ độc. Kết quả xét nghiệm cho thấy thực phẩm nhiễm vi khuẩn Salmonella và E. coli.