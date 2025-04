Một giáo viên tại Trường mầm non Ngôi nhà ong xinh (phường An Đồng, quận An Dương, TP Hải Phòng) đã bị chấm dứt hợp đồng lao động sau khi có hành vi kiểm tra vùng nhạy cảm của trẻ ngay trong lớp học, gây bức xúc dư luận xã hội.