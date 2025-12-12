Theo Sở Xây dựng TPHCM, sau nhiều năm khai thác, nhiều vỉa hè - nhất là khu vực trung tâm - đã xuống cấp, gây mất an toàn cho người đi bộ và ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Từ đầu năm 2025, UBND các quận đồng loạt triển khai cải tạo, chỉnh trang vỉa hè nhằm nâng mức độ an toàn, phục vụ du lịch và tạo sự đồng bộ với tuyến Metro số 1.

Trên tuyến Công trường Công xã Paris, công đoạn lát mới đang được triển khai. Đội thi công đã làm việc liên tục 3 ngày và dự kiến hoàn thành phần lát đá vào hôm sau.

Biển báo được dựng lên tại các khu vực thi công dang dở.

Trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, việc lát đá đã hoàn thiện, tạo cảnh quan khang trang cùng hàng cây xanh. Nhiều du khách nước ngoài tỏ ra thích thú trước diện mạo mới.

Trong khi đó, trên đường Phạm Ngũ Lão, khoảng 300m vỉa hè đoạn hướng về ga Metro Bến Thành đang được gấp rút lát lại.

Tại công trường, máy móc cơ giới được huy động để bóc tách lớp vỉa hè cũ. Máy đào gắn búa thủy lực liên tục phá dỡ lớp đá và bê tông xuống cấp, tạo độ rung lớn để tách từng mảng vật liệu.

Vật liệu được sử dụng đồng loạt trong các dự án là đá granite, loại đá có độ bền cao, chịu lực tốt, hạn chế nứt vỡ và chống trượt, phù hợp với môi trường vỉa hè và điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Việc lát đá granite cũng góp phần nâng cao thẩm mỹ đô thị.

Sở Xây dựng nhận định việc cải tạo vỉa hè đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và cải thiện mỹ quan, đồng thời nhận được sự đồng thuận lớn từ người dân.

Khu vực công trường luôn có rất nhiều bụi bao phủ ra các hướng xung quanh.

Theo thống kê sơ bộ, toàn TPHCM đã và đang chỉnh trang 91 tuyến vỉa hè với tổng chiều dài khoảng 91,7 km, kinh phí dự kiến 442 tỷ đồng. Nhiều tuyến đã hoàn thành. Một số khác đang hoàn thiện và sẽ tiếp tục triển khai trong năm 2026, bao gồm các công trình chuyển tiếp từ năm 2025.