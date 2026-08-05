Tối 4/8, tại Quảng trường Chiến Thắng (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), Giải Vô địch Bóng rổ trẻ 3x3 U16, U18 quốc gia năm 2026 chính thức khai mạc.

Giải do Cục Thể dục Thể thao Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cùng Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam tổ chức, diễn ra từ ngày 3 đến 10/8.

Giải đấu quy tụ hơn 400 vận động viên của 60 đội bóng đến từ các tỉnh, thành phố và câu lạc bộ trên cả nước, tranh tài ở hai nhóm tuổi U16 và U18.

Đây là sân chơi thuộc hệ thống thi đấu quốc gia, nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện, thi đấu bóng rổ trong thanh, thiếu niên, học sinh; đồng thời phát hiện, tuyển chọn những vận động viên trẻ có triển vọng, góp phần xây dựng lực lượng kế cận cho bóng rổ Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Bùi Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Trưởng Ban Tổ chức giải, cho biết những năm gần đây bóng rổ Việt Nam có nhiều bước phát triển mạnh mẽ, thu hút ngày càng đông người hâm mộ, đặc biệt là giới trẻ.

Cùng với hệ thống các giải đấu chuyên nghiệp, việc phát triển phong trào bóng rổ cộng đồng và các giải đấu trẻ đã tạo nền tảng quan trọng để phát hiện, đào tạo tài năng, góp phần đưa bóng rổ Việt Nam từng bước hội nhập với khu vực và châu lục.

Giải đấu được diễn ra từ ngày 3 - 10/8. Các trận đấu diễn ra tại Quảng trường Chiến Thắng, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Liên đoàn bóng rổ Việt Nam

Đây cũng là lần thứ ba Quy Nhơn được lựa chọn đăng cai Giải Vô địch Bóng rổ trẻ quốc gia. Giải đấu được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, tăng cường giao lưu giữa các địa phương, câu lạc bộ, đồng thời khơi dậy niềm đam mê tập luyện và thi đấu bóng rổ trong thế hệ trẻ.

Tại Gia Lai, phong trào bóng rổ đang phát triển mạnh với nhiều câu lạc bộ được thành lập từ trường học và các hội, nhóm. Việc duy trì các giải đấu phong trào thường xuyên đã góp phần mở rộng sân chơi, tạo nguồn vận động viên trẻ cho địa phương.

Giải Vô địch Bóng rổ trẻ 3x3 U16, U18 quốc gia năm 2026 diễn ra trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 và Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX.

Bên cạnh ý nghĩa chuyên môn, sự kiện còn góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Gia Lai, giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc, cảnh quan thiên nhiên và tiềm năng du lịch của địa phương đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Bình An