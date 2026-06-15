Sự góp mặt của hàng trăm học sinh quốc tế tại ASDC 2026 cho thấy sự phát triển của cộng đồng tranh biện tại Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung, chứng minh tranh biện (debate) đang trở thành một trong những kỹ năng thiết yếu giúp học sinh phát triển tư duy, bản lĩnh và khả năng hội nhập trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Tranh biện (debate) không đơn thuần là kỹ năng giao tiếp

Nhiều người cho rằng tranh biện chỉ phù hợp với những bạn có năng khiếu giao tiếp hoặc tự tin thuyết trình trước đám đông. Trên thực tế, khả năng diễn đạt chỉ là một phần rất nhỏ của kỹ năng tranh biện.

Trong một cuộc tranh biện, học sinh cần phải thu thập và sắp xếp thông tin, phân tích vấn đề dưới nhiều góc nhìn khác nhau để đưa ra được lập luận thuyết phục. Trong quá trình đó, các em cũng phải lắng nghe, phản hồi và bảo vệ quan điểm của mình trước những ý kiến đối lập của đội bạn.

Do đó, điều học sinh nhận được từ tranh biện không đơn thuần là kỹ năng trình bày, mà còn là khả năng tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm và bình tĩnh hơn khi đối mặt với các quan điểm trái chiều.

Tranh biện giúp học sinh phát triển tư duy, sự tự tin và kỹ năng trình bày. Ảnh VADP

Lợi thế của tranh biện trong môi trường học tập quốc tế

Trong môi trường giáo dục quốc tế, học sinh được khuyến khích đưa ra ý kiến, quan điểm cá nhân để trao đổi với giáo viên thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức thụ động một chiều. Chính vì vậy những kỹ năng như tư duy phản biện, trình bày quan điểm một cách rõ ràng đang ngày càng được nhiều đơn vị giáo dục coi trọng.

Đó cũng chính là lý do ngày càng nhiều các bậc phụ huynh tại Việt Nam cho con làm quen sớm với kỹ năng tranh biện. Bên cạnh việc giúp các con rèn luyện giao tiếp tiếng Anh, tranh biện còn giúp các bạn học sinh hình thành thói quen xem xét vấn đề dưới nhiều góc độ, tư duy có hệ thống và diễn đạt ý kiến một cách rõ ràng, logic.

ASDC 2026 - Điểm hẹn của cộng đồng Debaters trẻ châu Á

Asian Schools Debating Championship (ASDC) 2026 - một trong những giải tranh biện lớn nhất châu Á dành cho học sinh trung học. Cuộc thi sẽ diễn ra trong vòng 4 ngày từ 21-24/6/2026 tại Trường Phổ thông Liên cấp Song ngữ Wellspring (Hà Nội).

Tại đây, học sinh Việt Nam sẽ có cơ hội tranh tài cùng các đội thi đến từ nhiều quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia,... trong môi trường thi đấu hoàn toàn bằng tiếng Anh theo thể thức Asian Parliamentary Debate. Qua đó, các em học sinh sẽ có cơ hội được làm quen, tiếp xúc và học tập với các bạn trẻ tài năng đến từ nhiều quốc gia ngay tại Việt Nam.

Đảm nhiệm vai trò Trưởng ban Chuyên môn của ASDC 2026 là cô Banun Sabri (Malaysia), chuyên gia tranh biện từng tham gia điều hành nhiều giải đấu quốc tế và khu vực, trong đó có Giải Vô địch Tranh biện Đại học Thế giới (WUDC).

Đồng hành cùng cô là các Phó ban Chuyên môn (DCAs) gồm Asif Mehedi Adi (Bangladesh), Lia Denise Tan (Philippines), Raymond Kimura (Malaysia) và Yang Ming Sim (Úc) - những nhà tranh biện và giám khảo giàu kinh nghiệm, từng đảm nhiệm nhiều vai trò chuyên môn tại các giải đấu quốc tế.

Asian Schools Debating Championship quy tụ đông đảo học sinh quốc tế tham dự. Ảnh VADP

VADP - Đơn vị tổ chức đưa ASDC trở lại Việt Nam năm thứ hai liên tiếp

ASDC 2026 là năm thứ hai liên tiếp giải đấu được tổ chức tại Việt Nam, đồng thời cũng là năm thứ hai Học viện Tranh biện và Thuyết trình Veritas (VADP) đóng vai trò là đơn vị tổ chức.

Việc liên tiếp đăng cai ASDC không chỉ cho thấy sự phát triển của cộng đồng tranh biện tại Việt Nam, mà còn tạo bệ phóng để học sinh Việt Nam cọ xát với môi trường học thuật quốc tế và giao lưu cùng bạn bè năm châu.

“Mục tiêu mà VADP hướng tới đó chính là thông qua tranh biện có thể giúp các em học sinh xây dựng tư duy độc lập, biết lắng nghe và tự tin, bản lĩnh hơn khi bước ra môi trường quốc tế”, chia sẻ của ông Vũ Anh Tuấn - Nhà sáng lập Học viện Tranh biện và Thuyết trình Veritas (VADP).

Ông Vũ Anh Tuấn - Nhà sáng lập Học viện Tranh biện và Thuyết trình Veritas. Ảnh VADP

Hiện tại, VADP đang triển khai các chương trình đào tạo kỹ năng tranh biện và hùng biện dành cho các bạn học sinh từ tiểu học cho đến THPT, với lộ trình được thiết kế phù hợp với từng độ tuổi và năng lực của các em. Bên cạnh các giờ học trên lớp, học sinh còn có cơ hội tham gia nhiều giải đấu và hoạt động học thuật trong nước, quốc tế, qua đó rèn luyện tư duy phản biện, kỹ năng giao tiếp, sự tự tin và khả năng sử dụng tiếng Anh trong những tình huống thực tế.

Đăng ký tìm hiểu lộ trình học tập và các khóa học debate tại VADP: https://debate.vadp.edu.vn/hoctranhbien ASDC 2026 được tổ chức bởi Học viện Tranh biện và Thuyết trình Veritas (VADP) với sự đồng hành của Trường Đại học VinUni, Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm Việt Thắng và Ngân hàng HSBC Việt Nam.

(Nguồn: Học viện tranh biện và thuyết trình Veritas - VADP)