Từ cậu học trò “ngợp” vì các môn tính toán

Trần Thế Vũ (sinh năm 2004) là sinh viên ngành Kinh doanh Quốc tế, vừa tốt nghiệp thủ khoa của Đại học Kinh tế Quốc dân. 4 năm trước, cậu học trò chuyên Anh của Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc (Phú Thọ) quyết định lựa chọn theo học ngành Kinh doanh Quốc tế vì nhận thấy niềm đam mê với kinh doanh từ sớm.

Năm lớp 10, Thế Vũ từng thử bán sách truyện, ốp điện thoại, cây cảnh. Sau khoảng nửa năm, Vũ kiếm được hơn một triệu đồng lợi nhuận. “Dù số tiền không lớn, nhưng cảm giác lần đầu tự làm ra tiền khiến em rất hào hứng. Chính trải nghiệm đó đã khiến em muốn theo đuổi một ngành học liên quan đến kinh doanh”, Vũ nhớ lại.

Trần Thế Vũ là thủ khoa đầu ra Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: NVCC

Dẫu vậy, khi đặt chân vào đại học, mọi việc không dễ dàng như cậu tưởng tượng.

Vốn là dân chuyên Anh, có thế mạnh ở khối xã hội, Vũ “ngợp” khi tiếp xúc với những môn đòi hỏi tư duy tính toán tốt như Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô hay Toán cho các nhà kinh tế.

Trong khi nhiều bạn có nền tảng tự nhiên tiếp thu nhanh các môn tính toán, Vũ từng tự ti vì sợ không theo kịp. Nam sinh sau đó chọn cách dành nhiều thời gian hơn cho việc tự học.

Bên cạnh việc cải thiện điểm yếu, Vũ chủ động tìm kiếm và phát huy thế mạnh riêng. Nam sinh nhận thấy mình có khả năng học tốt những môn lý luận đòi hỏi sự chăm chỉ như Triết học, Kinh tế chính trị hoặc những môn chuyên ngành cần tư duy kinh doanh và kỹ năng thuyết trình.

Việc định vị rõ điểm mạnh, điểm yếu từ sớm đã giúp Vũ lấy lại sự tự tin và bứt phá mạnh mẽ ở những học kỳ sau. Kết quả, trong suốt quá trình học, bảng điểm của Vũ không có bất kỳ môn nào đạt B hay B+.

Nam sinh sở hữu bảng điểm "toàn A". Ảnh: NVCC

Theo nam sinh, việc đạt GPA tuyệt đối 4.0 đến từ 3 “bí quyết” quan trọng. Trước hết, cần xác định rõ thứ tự ưu tiên cho từng học kỳ.

“Đời sống sinh viên có rất nhiều mục tiêu, từ học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia cuộc thi cho đến đi làm thêm. Nếu ôm đồm tất cả cùng lúc rất dễ bị quá tải. Vì vậy, mỗi kỳ em chỉ chọn một đến hai mục tiêu quan trọng nhất để tập trung và cố gắng thực hiện”, Vũ nói.

Ngoài ra, Vũ luôn cố gắng giành trọn 10 điểm chuyên cần, đồng thời tự đặt ngưỡng điểm giữa kỳ phù hợp với năng lực từng môn vì biết điểm thành phần càng cao, áp lực ở bài thi cuối kỳ càng giảm.

Nam sinh cũng tận dụng sức mạnh của học nhóm. “Em may mắn có một nhóm bạn rất thân. Trước mỗi mùa thi, cả nhóm thường chia nhau tổng hợp tài liệu, hệ thống kiến thức. Cách học này giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian và đỡ áp lực hơn việc tự ‘bơi’ một mình”, Vũ nói.

Tốt nghiệp sớm với điểm số cao nhất

Ngay từ năm thứ hai đại học, Vũ đã đặt mục tiêu hoàn thành chương trình đại học trong 3,5 năm để sớm bước vào môi trường làm việc.

Để rút ngắn thời gian học mà vẫn đảm bảo điểm số, nam sinh đăng ký thêm 1-2 môn mỗi kỳ nhưng luôn tính toán kỹ lộ trình.

“Vì thế mạnh của em không nằm ở các môn tính toán nên nếu nhồi nhét quá nhiều môn tự nhiên vào cùng một học kỳ thì bản thân rất dễ bị quá tải. Thay vào đó, mỗi kỳ em chỉ học tối đa 2-3 môn tính toán, còn lại là các môn lý luận hoặc chuyên ngành để có thể phát huy năng lực”, Vũ chia sẻ.

Theo Vũ, yếu tố quan trọng nhất giúp em chạm đến danh hiệu thủ khoa là tinh thần không bỏ cuộc. Có giai đoạn, Vũ cùng lúc làm nhóm trưởng của 5-6 nhóm học tập, vừa quản lý nội dung, theo sát tiến độ bài tập, thuyết trình, làm bài kiểm tra... Đầu năm thứ 3, Vũ cũng bắt tìm cơ hội thực tập.

“Lúc đó, em vừa muốn hoàn thành tốt công việc, vừa muốn giữ phong độ học tập. Nhưng càng cố ôm đồm, em càng mệt mỏi”, Vũ nhớ lại.

Đúng lúc ấy, Vũ nhận tin trượt học bổng khuyến khích học tập sau ba kỳ liên tiếp đạt được. “Đó thực sự là một cú sốc. Em bắt đầu nghi ngờ bản thân, tự hỏi liệu mình có đang thụt lùi”.

Nhận ra mình không thể tiếp tục ôm đồm, nam sinh quyết định xin nghỉ việc thực tập để tập trung học. Sự điều chỉnh ấy đã mang đến kết quả khi Vũ lấy lại học bổng ở học kỳ tiếp theo và lọt vào nhóm ba sinh viên có thành tích cao nhất lớp.

Khi mọi thứ đã ổn định, Vũ quay lại việc thực tập vì hiểu rằng, bên cạnh một bảng điểm đẹp, các nhà tuyển dụng luôn đánh giá cao những ứng viên đã có trải nghiệm thực tế. Đó cũng là lần đầu tiên Vũ được tiếp cận một bộ chứng từ xuất khẩu hoàn chỉnh, hiểu rõ quy trình vận hành một lô hàng và học thêm rất nhiều về nghiệp vụ hải quan, bán hàng doanh nghiệp.

Vũ hiện làm trong ngành Logistics điện tử (E-logistics), ở vị trí phát triển kinh doanh. Ảnh: NVCC

Sau khi hoàn thành chương trình học, Vũ lựa chọn theo đuổi ngành Logistics điện tử (E-logistics), ở vị trí phát triển kinh doanh vì cho rằng đây là ngành có dư địa phát triển lớn trong bối cảnh thương mại điện tử đang bùng nổ.

“Công việc này cũng giúp em tiếp tục rèn luyện những kỹ năng nền tảng như nghiên cứu thị trường, đàm phán, quản lý khách hàng”, Vũ nói.

Trở thành thủ khoa, có công việc chính thức trước khi nhận bằng tốt nghiệp, song Vũ cho rằng danh hiệu hôm nay chỉ là một bước khởi đầu.

“Thủ khoa là một bước đệm tốt, nhưng không phải chiếc chìa khóa vạn năng đảm bảo thành công. Vì thế, em luôn tự dặn lòng không được chủ quan, phải tiếp tục cố gắng để tìm kiếm cơ hội việc làm và phát triển bước đầu sự nghiệp tại các tập đoàn đa quốc gia trong 1-2 năm tới”.

Xa hơn, Vũ dự định sau 3-5 năm làm việc sẽ du học thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh (MBA) hoặc Tài chính để củng cố kiến thức, đồng thời đem lại những góc nhìn sâu sắc và thực tiễn hơn cho con đường sự nghiệp.