Ngày 24/1, Công an xã Tài Văn (TP Cần Thơ) cho biết đã hoàn tất thủ tục bàn giao 5,2 tỷ đồng cho các chủ sở hữu hợp pháp do chuyển nhầm vào tài khoản của một người dân trên địa bàn.

Vụ việc gần nhất xảy ra vào đầu năm 2026. Ông Phạm Cát Lâm (ngụ tại tỉnh Lai Châu) trong lúc thao tác trên ứng dụng ngân hàng đã chuyển nhầm 4,9 tỷ đồng vào số tài khoản của ông Dương Minh Trung (trú tại ấp Tài Công, xã Tài Văn).

Công an xã Tài Văn hỗ trợ hoàn trả tiền cho người chuyển nhầm. Ảnh: H.T.

Ngay khi nhận được yêu cầu hỗ trợ, Công an xã Tài Văn đã liên hệ với ông Trung để xác minh. Sau khi đối chiếu các chứng từ và xác định nguồn gốc số tiền, lực lượng chức năng đã phối hợp với ông Trung làm thủ tục chuyển trả lại toàn bộ số tiền cho ông Lâm.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên tài khoản của ông Trung nhận được tiền từ người lạ. Trước đó, vào ngày 22/12/2025, bà Lê Thị Bích Ngọc (trú tại tỉnh Quảng Ninh) cũng chuyển nhầm 300 triệu đồng vào tài khoản của người đàn ông này. Vụ việc này cũng đã được Công an xã Tài Văn hỗ trợ xử lý và hoàn trả thành công.

Như vậy, chỉ trong vòng một tháng, lực lượng công an địa phương đã giúp 2 người dân nhận lại tổng cộng hơn 5,2 tỷ đồng trong hai vụ chuyển khoản sơ suất.