Ngày 12/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thế Lữ (SN 1992, trú phường Quảng Trị) để điều tra về hành vi chiếm giữ tài sản trái phép.

Theo thông tin ban đầu, ngày 10/11/2025, chị Nguyễn Thị Thu T. (trú xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) thực hiện giao dịch chuyển tiền qua mobile banking. Do lỗi mạng, chị T. đã chuyển nhầm số tiền 499.999.999 đồng vào tài khoản mang tên NGUYEN THE LU.

Kiểm tra sao kê, chị T. xác định tài khoản nhận tiền là của ông Nguyễn Thế Lữ, người quen làm ăn lâu năm của chị.

Ngay sau đó, chị T. nhiều lần liên hệ qua điện thoại, tin nhắn và trực tiếp đến gặp để đề nghị hoàn trả tiền nhưng ông Lữ không hợp tác.

Công an tỉnh Quảng Trị đọc quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thế Lữ. Ảnh: Ngọc Vũ

Trước sự việc trên, chị T. đã gửi đơn tố giác đến cơ quan công an. Công an phường Quảng Trị nhiều lần làm việc, tống đạt các văn bản tố tụng tại nhà ông Lữ với sự chứng kiến của đại diện Viện Kiểm sát và Ban cán sự khu phố.

Đến ngày 26/11/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục phối hợp vận động ông Lữ hoàn trả tiền cho người chuyển nhầm, song ông vẫn không chấp hành.

Cơ quan công an cho biết đã 2 lần gửi giấy mời, 4 lần triệu tập và nhiều lần vận động, song ông Lữ vẫn không phối hợp làm việc, không trả lại số tiền đã nhận.

Trước các dấu hiệu rõ ràng của hành vi chiếm giữ tài sản trái phép, cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố theo quy định pháp luật.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.