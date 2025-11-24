Tối 23/11, Lễ bế mạc Festival Thu Hà Nội 2025 diễn ra tại tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, khép lại hành trình “Thu Hà Nội - Mùa thu ký ức” bằng chương trình nghệ thuật ý nghĩa, đậm bản sắc Thủ đô.

Sự kiện do Sở Du lịch Hà Nội chủ trì tổ chức, phối hợp với các sở, ngành Thành phố; UBND các phường, xã trên địa bàn; các hiệp hội, doanh nghiệp, nghệ nhân, làng nghề và cơ sở ẩm thực tham gia.

Festival Thu Hà Nội là sự kiện văn hóa - du lịch nổi bật của Thủ đô, không chỉ tạo không gian trải nghiệm đặc sắc về mùa thu Hà Nội mà còn góp phần kích cầu du lịch nội địa, khẳng định thương hiệu du lịch Thủ đô – du lịch bền vững.

Trong 3 ngày từ 21-23/11, Festival Thu Hà Nội 2025 đã đón hơn 50.000 lượt người dân và du khách. Sự kiện đã giới thiệu đa dạng các sản phẩm du lịch, ẩm thực, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề truyền thống cùng nhiều hoạt động sáng tạo như: Triển lãm “Hà Nội - Mùa thu nhìn từ ống kính” với hàng trăm bức ảnh nghệ thuật và tư liệu ký ức về Thủ đô; không gian ẩm thực “Vị Ký Ức” mang đến các món ăn đặc trưng mùa thu Hà Nội; Chương trình nghệ thuật “Sắc Thu Hà Nội”; sân chơi “Fall for Hanoi” và hoạt động thiếu nhi “Ước mơ mùa Thu em”. Chuỗi hoạt động hưởng ứng gồm “Thu trong mắt em”, “Khoảnh khắc ký ức Hà Nội”, “Photo Tour Tôi, Hà Nội” và tour trải nghiệm “Hà Nội 5 cửa ô” góp phần lan tỏa hình ảnh Thủ đô tới cộng đồng và du khách quốc tế.

Ban tổ chức trao giấy chứng nhận tri ân các đơn vị đồng hành và những tập thể, cá nhân có đóng góp quan trọng trong quá trình xây dựng, vận hành và lan tỏa Festival Thu Hà Nội 2025. Ảnh: Lê Phú

Một trong những điểm nhấn nghệ thuật đáng chú ý nhất là chương trình đồng diễn “Hà Nội - Miền ký ức” diễn ra sáng 23/11, quy tụ các đoàn nghệ thuật dân gian và câu lạc bộ văn hóa từ nhiều địa phương. Tiết mục múa Lân - Sư - Rồng đến từ Thanh Oai mở màn giàu năng lượng; nghệ thuật rối cạn Tế Tiêu và chèo tàu Đan Phượng đem lại sắc thái dân gian mộc mạc.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận tri ân các đơn vị đồng hành và những tập thể, cá nhân có đóng góp quan trọng trong quá trình xây dựng, vận hành và lan tỏa Festival Thu Hà Nội 2025.

Đồng thời, Ban tổ chức và các đơn vị đồng hành phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, thu được tổng số tiền 81.400.000 đồng. Những tấm lòng sẻ chia này đã lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, góp phần tạo nên ý nghĩa nhân văn sâu sắc cho Festival Thu Hà Nội lần thứ 3 năm 2025.

Các đơn vị tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào đang bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Ảnh: Lê Phú

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho biết Festival Thu Hà Nội năm nay đã thực sự mang đến một không gian trọn vẹn sắc Thu với những cảm xúc đặc trưng của Thủ đô.

Festival Thu Hà Nội sẽ tiếp tục được đổi mới để có quy mô và chất lượng cao hơn, xứng đáng với vị thế của Thủ đô ngàn năm văn hiến và hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến du lịch hàng đầu của khu vực.