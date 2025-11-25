Phản ánh tới VietNamNet, nhiều sinh viên sư phạm tại trường cho biết chưa được nhận khoản tiền 3,63 triệu đồng/tháng. Đây là chính sách hỗ trợ của Chính phủ nhằm khuyến khích tuyển sinh và đào tạo giáo viên theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP.

Một số phụ huynh cho biết đã liên hệ với lãnh đạo trường nhưng chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng. Việc chậm chi trả quyền lợi khiến nhiều gia đình gặp khó khăn, đặc biệt là những hộ ở vùng sâu, vùng xa.

Anh L. (41 tuổi, xã Lạc Sơn) có con đang học năm thứ 2 (khóa 33) tại trường. Anh cho biết con mình chưa nhận được tháng hỗ trợ nào. Trước đó, gia đình anh yên tâm cho con theo ngành sư phạm vì tin vào cam kết miễn học phí và hỗ trợ sinh hoạt phí của nhà trường.

"Khi nhập học, con tôi đã ký cam kết bồi hoàn kinh phí và phục vụ trong ngành. Nếu biết trước tình trạng này, gia đình đã định hướng cho cháu theo ngành khác", anh L. bức xúc.

Hơn 600 sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Hoà Bình chưa nhận tiền hỗ trợ sinh hoạt phí trong nhiều năm qua. Ảnh: Đức Hoàng

Cùng cảnh ngộ, chị H. (41 tuổi) chia sẻ gia đình đang phải gồng gánh nuôi con suốt 2 năm qua. Chị H. mong mỏi các cơ quan chức năng sớm giải quyết để giảm bớt gánh nặng kinh tế cho phụ huynh.

Trao đổi với VietNamNet ngày 24/11, bà Nguyễn Thị Lệ Hường, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình xác nhận sự việc. Trường hiện có hơn 600 sinh viên sư phạm, 100% thuộc nhóm đào tạo theo nhu cầu xã hội.

Lý giải nguyên nhân, bà Hường cho biết do vướng mắc thủ tục trong quá trình sáp nhập hành chính. Trước đây trường thuộc tỉnh Hòa Bình (cũ), nay được quản lý bởi Sở GD-ĐT tỉnh Phú Thọ.

"Nhà trường đã nhiều lần báo cáo nội dung này lên Sở, ngành liên quan và UBND tỉnh Phú Thọ để sớm giải quyết chế độ cho sinh viên", bà Hường nói.

Cũng theo bà Hường, hiện chỉ khoảng 60 sinh viên nhập học năm 2021 được nhận hỗ trợ trong 15 tháng đầu khóa, 15 tháng còn lại vẫn chưa được chi trả dù các em đã tốt nghiệp. Bà khẳng định trường đang nỗ lực làm thủ tục để chi trả cho sinh viên đang học và trả bù cho người đã ra trường.

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Phú Thọ cho biết nguyên nhân chính là do Bộ GD-ĐT chưa cấp ngân sách về tỉnh. Vị này khẳng định khi có ngân sách sẽ thực hiện chi trả ngay cho sinh viên.