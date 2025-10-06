Đây là mùa thứ 12 của sự kiện khoa học phi lợi nhuận lớn nhất Ams, tiếp tục sứ mệnh lan tỏa ngọn lửa đam mê khoa học đến cộng đồng.

Science Tornado là chuỗi sự kiện khoa học phi lợi nhuận do CLB Society of Open Science – câu lạc bộ khoa học lớn nhất Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam tổ chức, bao gồm một triển lãm chính cùng nhiều hoạt động bên lề.

Triển lãm Science Tornado thu hút hơn 6000 khách tham gia. Ảnh: BTC

Trải qua 12 mùa thành công, sự kiện ngày càng mở rộng quy mô và được tổ chức chuyên nghiệp hơn, tạo ra một sân chơi khoa học gần gũi, lành mạnh - nơi kiến thức được truyền tải qua những trải nghiệm trực quan và sáng tạo. Science Tornado đã góp phần khơi dậy tình yêu khám phá, nuôi dưỡng niềm đam mê với bộ môn khoa học.

Science Tornado 2025 dẫn bước người tham gia đến một không gian nơi ranh giới giữa thực tại và mộng tưởng dần tan đi. Tại đây, mỗi thí nghiệm là một tầng trải nghiệm, phản ánh cách khoa học hình thành và phát triển, từ những ý tưởng sơ khai cho đến bừng sáng thành những phát kiến vĩ đại. Triển lãm không chỉ đem lại kiến thức khoa học bổ ích mà còn tạo cảm giác như đang hòa mình vào dòng chảy bất tận của tri thức nhân loại.

Các thí nghiệm ngoài trời được nhiều em nhỏ yêu thích. Ảnh: BTC

Hơn 80 thí nghiệm Lý, Hóa, Sinh hấp dẫn và mới lạ, chưa từng xuất hiện tại các mùa trước đây, được chia thành 8 phân khu mang dấu ấn riêng như khu Flambeau, Dandelion, Starbrook,.... Điểm nhấn đặc sắc năm nay chính là khu đặc biệt Alchemy đã gây ấn tượng mạnh với không gian huyền bí, nơi khách tham quan được “thử thách” khám phá điều mình khao khát.

Các thí nghiệm được thực hiện cẩn thận, chuyên nghiệp, đặc biệt Alchemy gây choáng ngợp với nhiều thí nghiệm tương tác. Ảnh: BTC

Lần đầu tham gia triển lãm, em Thanh Tùng (lớp 10 - THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) chia sẻ: “Em rất bất ngờ về quy mô và các hoạt động đa dạng của Science Tornado, sự kiện do học sinh cấp 3 tổ chức. Được quan sát các thí nghiệm hấp dẫn và tham gia các hoạt động tương tác thú vị, em nhận ra khoa học cũng có thể vui và thú vị đến vậy! Đặc biệt, em thấy rất hứng thú với các trò chơi sôi động ở khu Boardgame và các thí nghiệm được tự mình thực hiện ở khu đặc biệt Alchemy".

Bùi Minh Đức (lớp 12 Lý 1, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam), đồng trưởng ban tổ chức của triển lãm chia sẻ: “Để Science Tornado 2025 diễn ra trọn vẹn, gần 200 thành viên đã cùng nhau trải qua hơn 2 tháng nỗ lực làm việc, từ khâu chuẩn bị cho đến từng chi tiết nhỏ nhất ở triển lãm".

Theo Minh Đức, điều khiến các em hạnh phúc nhất là nhìn thấy sự háo hức, phấn khởi các bạn nhỏ, các anh chị và cả các bậc phụ huynh khi tham gia. "Chính sự đồng hành và ủng hộ của mọi người đã tiếp thêm cho chúng em niềm tin và động lực để tiếp tục cố gắng, để mỗi mùa Science Tornado ngày càng hoàn thiện, ý nghĩa và lan tỏa tình yêu khoa học mạnh mẽ hơn", Minh Đức cho hay.