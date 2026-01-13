35 năm vợ chồng vẫn là "tình nhân", lãng mạn như lúc mới yêu

Vợ chồng danh ca Cẩm Vân - Khắc Triệu kết hôn năm 1991, sau khi quen biết và nảy sinh tình cảm từ năm 1986 trong một chuyến lưu diễn tại Nga.

Họ tạo nên một cặp đôi nghệ sĩ được khán giả yêu mến không chỉ bởi tài năng mà còn bởi sự đồng hành bền chặt trong cả nghệ thuật lẫn đời sống.

Với cặp đôi, âm nhạc là thứ kết duyên, cũng là sợi dây gắn kết cuộc hôn nhân kéo dài qua hơn 3 thập kỷ.

Vợ chồng danh ca Cẩm Vân - Khắc Triệu.

Cẩm Vân nói cảm phục, biết ơn chồng vì đã đủ bao dung và hy sinh để vợ tỏa sáng. Trong mắt nữ danh ca, Khắc Triệu là một người đàn ông trách nhiệm với vợ con và là một nghệ sĩ tử tế, cầu toàn. Anh vô tư, hào sảng từ công việc đến cuộc sống đời thường.

Do nghệ sĩ tính cao, cặp đôi không tránh khỏi những giận hờn, cãi vã lúc mới về chung. Theo thời gian, mọi thứ dần lắng đọng và ôn hòa hơn.

Cả 2 luôn dặn nhau dù thế nào đi nữa cũng không được quên họ là 1 gia đình, từ đó ý thức trách nhiệm vun vén tổ ấm.

Họ gìn giữ sự lãng mạn trong từng bữa ăn gia đình hay những điều nhỏ nhặt trong đời sống. Nhờ thế, cặp đôi được bạn bè, người thân khen luôn ngọt ngào “như lúc mới yêu”.

Vợ chồng Cẩm Vân - Khắc Triệu luôn song hành trong âm nhạc lẫn đời sống.

Chia sẻ với VietNamNet, Khắc Triệu nói trong nghệ thuật cũng như đời sống, điều quan trọng nhất vẫn là cả 2 dành sự tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau.

“Trong bất kỳ mối quan hệ nào, nếu ai cũng muốn hơn, muốn thắng, thì cuộc sống hôn nhân sẽ trở nên rất mệt mỏi. Vợ chồng tôi đã đi cùng nhau đủ lâu để hiểu, để thông cảm và để biết cách hạ thấp cái tôi của mình", anh nói.

Khắc Triệu chưa bao giờ đặt nặng chuyện tên mình nằm ở đâu, đứng trước hay sau tên vợ, hay ở vị trí nào trong xã hội. Được hát bè, hay ngồi sau đánh trống hỗ trợ tiết mục cho vợ với anh đã là một niềm hạnh phúc trọn vẹn.

Khắc Triệu được vợ con động viên làm ca sĩ, ra MV ở tuổi U70

55 năm làm nghề, Khắc Triệu được biết đến như một tay trống tài hoa. Trong nhiều năm, anh chọn vị trí lặng lẽ phía sau, làm hậu phương âm nhạc để bà xã thăng hoa trên sân khấu.

Khắc Triệu lần đầu ra MV, làm ca sĩ ở tuổi U70.

Mới đây, nghệ sĩ gây bất ngờ khi ra mắt MV cá nhân mang tên Khi sau 55 năm làm nghề. Phần sản xuất âm nhạc của MV gần như do chính Khắc Triệu đảm nhận trọn vẹn, từ hòa âm, phối khí đến thu âm, với sự tư vấn và đồng hành sát sao từ danh ca Cẩm Vân.

Cẩm Vân bày tỏ xúc động khi ông xã có sản phẩm âm nhạc riêng với vai trò ca sĩ. Nhiều lúc chị thấy mủi lòng vì nhận thấy rõ chồng thực sự có giọng hát hay và phong thái trình diễn cuốn hút nhưng chọn lựa con đường khác.

“Khi anh muốn có thêm không gian để sống với âm nhạc theo cách riêng của mình, tôi cảm thấy vui và ủng hộ hết lòng”, Cẩm Vân chia sẻ.

Khắc Triệu là tay trống hàng đầu trong làng nhạc Việt.

Khắc Triệu ví mình là “tài năng trẻ triển vọng” trong lĩnh vực ca hát, bởi mọi thứ đến với anh lúc này đều rất mới mẻ và nhiều cảm hứng. Dự kiến trong năm 2026, nghệ sĩ sẽ nghiêm túc tập trung thực hiện thêm nhiều sản phẩm âm nhạc để gửi tặng khán giả, gia đình và bạn bè.

“Tôi may mắn khi luôn có vợ và các con vừa là fan, vừa là đồng nghiệp nên tiếp thêm lửa đam mê để sống trọn vẹn với nghệ thuật”, anh nói.

Khắc Triệu chia sẻ độ tuổi này, anh muốn được chơi nhiều hơn với âm nhạc theo cách riêng. Nghệ sĩ mong được hát nhiều hơn cho những khán giả yêu mến mình và trân trọng tình cảm đó bằng những sản phẩm âm nhạc nghiêm túc.

MV "Khi" của Khắc Triệu

Ảnh, clip: NVCC