Hôn thê của cầu thủ Cristiano Ronaldo là nhân vật trang bìa của tạp chí Harper's Bazaar Tây Ban Nha số tháng 7-8/2026. Trong loạt ảnh vừa được công bố, Georgina Rodriguez xuất hiện trong những bộ đồ bơi một mảnh siêu sexy khoe đường cong đáng ngưỡng mộ.

Georgina Rodriguez mới đây được chọn làm đại sứ của thương hiệu Calzedonia ở Tây Ban Nha. Dịp này cô tạo dáng trên du thuyền cao cấp để thực hiện loạt ảnh sang chảnh mang phong cách đương đại. "Với tôi, biển là đại diện cho sự tự do, năng lượng và sự nữ tính", cô nói.

Loạt ảnh được chụp ở thời điểm hôn phu của Georgina Rodriguez trở lại World Cup lần thứ 6 trong sự nghiệp thi đấu.

Georgina Rodriguez sinh năm 1994, kém Ronaldo 9 tuổi. Georgina quen Ronaldo vào năm 2016 khi cô đang làm việc tại một cửa hàng Gucci ở Madrid. Cặp đôi đính hôn vào tháng 8/2025 sau 8 năm hẹn hò. Ronaldo kể bạn anh đã đưa nhẫn cưới để cầu thủ cầu hôn với Georgina Rodriguez trước sự chứng kiến của 2 con. Họ có 3 con nhưng 1 bé đã sớm qua đời không lâu sau khi sinh. Hiện cặp đôi sống chủ yếu ở Saudi Arabia sau khi Ronaldo ký hợp đồng khủng với CLB Al-Nassr vào năm 2022.

Georgina Rodriguez cao 1,68m với số đo 3 vòng: 89-61-89cm. Cô nổi tiếng với phong cách thời trang nóng bỏng. Mỗi sự kiện giải trí cô xuất hiện cũng nóng không kém các hoạt động có sự góp mặt của Ronaldo.

Ảnh: Harper's Bazaar