Kể từ khi ra mắt lần đầu vào năm 1958, dòng xe số phổ thông Honda Super Cub đã có rất nhiều phiên bản và biến thể khác nhau. Trong đó, độc đáo nhất phải kể đến Honda Cub CT90 Trail, được sản xuất trong giai đoạn 1966-1979 dựa trên nền tảng dòng Honda Super Cub huyền thoại. Hiện nay, “hậu duệ” mang cảm hứng từ mẫu xe này là Honda Cross Cub 110.

Tại Việt Nam, Honda CT90 gần như không được phân phối chính hãng. Phần lớn xe xuất hiện trong nước đều do dân chơi xe cổ nhập khẩu theo dạng xe bãi hoặc sưu tầm cá nhân từ Mỹ và Nhật. Chính vì số lượng cực ít, dòng xe này hiện được xem là “hàng hiếm” trong giới chơi Cub cổ, mang giá trị lịch sử và hoài niệm cao.

Mới đây nhất, anh Lê Anh Đức (Hà Nội) gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh một chiếc Honda CT90 Trail đời đầu năm 1966 cực mới kèm theo thông tin giới thiệu xe chỉ mới lăn bánh hơn 5000km. Một con số rất thấp với một mẫu xe đã có tuổi đời hơn nửa thế kỷ.

Honda CT90 Trail đời đầu năm 1966.

Qua hình ảnh có thể thấy chiếc xe vẫn giữ được tình trạng khá nguyên bản. Nước sơn đỏ đặc trưng còn đều màu ở phần dè trước, thân xe và bình xăng. Các chi tiết chrome như khung bảo vệ, giá chở hàng phía sau hay ốp pô vẫn còn độ sáng nhất định dù đã xuất hiện dấu vết thời gian.

Chiếc xe vẫn giữ được tình trạng khá nguyên bản.

Cụm đồng hồ cơ với thang đo mph mang đậm chất xe Mỹ cổ, trong khi phần yên solo bọc da đen vẫn còn khá đẹp. Logo “Honda 90” hai bên thân xe sắc nét, chưa có dấu hiệu thay thế bằng đồ phục chế. Đặc biệt, xe vẫn giữ bộ lốp gai địa hình đúng phong cách trail bike nguyên bản, chi tiết làm nên “linh hồn” của CT90.

Ở khu vực động cơ, phần lốc máy và đầu quy-lát xuất hiện lớp ôxy hóa nhẹ tự nhiên theo thời gian nhưng chưa bị can thiệp quá nhiều. Đây cũng là kiểu “zin già” được dân chơi xe cổ đánh giá cao hơn những chiếc phục dựng mới hoàn toàn. Chủ xe cho biết chiếc CT90 này hiện chỉ thiếu thùng đồ phía sau, phụ kiện từng rất phổ biến với dân đi săn và câu cá tại Mỹ.

Điều khiến Honda CT90 trở nên thú vị nằm ở chỗ nó không phải mẫu xe để khoe tốc độ hay công nghệ. Chiếc xe nhỏ bé này giống một món đồ gợi nhớ quá khứ nhiều hơn, thứ khiến người ta liên tưởng đến những con đường đất, những chuyến đi cắm trại hay hình ảnh người Mỹ rong ruổi qua rừng núi cách đây hàng chục năm.

Theo nhiều tài liệu về xe cổ, đây được xem là một trong những mẫu xe địa hình đầu tiên của Honda, phát triển từ dòng CT200 Trail 90 trước đó. Mục tiêu của hãng xe Nhật khi tạo ra CT90 khá đơn giản: chế tạo một chiếc xe nhỏ gọn, bền bỉ, dễ sửa chữa và đủ khả năng đi địa hình nhẹ với chi phí thấp.

Khác với những chiếc Super Cub thông thường, CT90 được Honda thay đổi gần như toàn bộ để phục vụ nhu cầu off-road. Xe sử dụng ghi-đông cao kiểu scrambler, phuộc trước hành trình dài, lốp gai địa hình và pô vắt cao nhằm tăng khả năng lội nước. Khối động cơ 89cc 4 thì làm mát bằng không khí kết hợp hộp số bán tự động giúp người lái dễ điều khiển, kể cả với người chưa từng chạy xe côn.

Xe sử dụng ghi-đông cao kiểu scrambler, phuộc trước hành trình dài, lốp gai địa hình và pô vắt cao nhằm tăng khả năng lội nước.

Điểm đặc biệt nhất của CT90 nằm ở hệ thống dual-range gearbox, bộ số phụ cho phép chuyển đổi giữa tỷ số truyền “đường trường” và “leo dốc”. Chính chi tiết này khiến chiếc xe nhỏ bé có thể vượt địa hình khó tốt hơn nhiều mẫu xe phổ thông cùng thời. Với người Mỹ, CT90 không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là biểu tượng của lối sống giản dị, gắn với thiên nhiên và những chuyến đi không cần kế hoạch.

Trong bối cảnh hiện tại, giá trị của Honda CT90 tại Việt Nam không hề thấp. Như chiếc xe đẹp, nguyên bản... của anh Đức hiện được chào bán với giá 100 triệu đồng. Mức giá này ngang ngửa nhiều mẫu xe tay ga đời mới như Honda SH, Vespa Sprint...

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!