Tại Việt Nam, dòng xe Cub của Honda từ lâu đã được ưa chuộng nhờ thiết kế nhỏ gọn, độ bền cao và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Không chỉ là phương tiện di chuyển, Cub còn mang yếu tố biểu tượng gắn với sự hoài cổ.

Bên cạnh các mẫu xe lắp ráp trong nước hoặc phân phối chính hãng, thị trường hiện xuất hiện nhiều phiên bản nhập khẩu tư nhân từ Thái Lan và Nhật Bản. Đây thường là các bản giới hạn, thiết kế riêng biệt, đi kèm mức giá cao, thậm chí gấp đôi xe phổ thông nhưng vẫn thu hút người chơi xe và giới sưu tầm.

Honda Super Cub 125 ABS 2026 nội địa Thái

Phiên bản 2026 nội địa Thái Lan được xem là bản nâng cấp hiện đại nhưng vẫn giữ trọn tinh thần nguyên bản của dòng Cub. Xe nổi bật với màu xám xi măng cùng các phối màu mới, hướng tới nhóm khách hàng yêu thích phong cách cổ điển nhưng muốn trải nghiệm công nghệ mới.

Về thiết kế, xe duy trì form S-Shape quen thuộc, các chi tiết hoàn thiện tốt, nước sơn chất lượng cao. Điểm nâng cấp đáng chú ý nằm ở trang bị: phanh ABS bánh trước, hệ thống đèn Full LED, đồng hồ kết hợp analog và kỹ thuật số, cùng khóa thông minh Smartkey tích hợp chống trộm.

Honda Super Cub 125 ABS 2026 màu xám xi măng hàng nội địa Thái vừa cập bến Việt Nam theo diện nhập khẩu tư nhân.

Động cơ 125cc phun xăng điện tử PGM-FI đủ lực khi đi phố và đặc biệt tiết kiệm nhiên liệu đúng với triết lý của dòng Cub.

Ưu điểm của mẫu xe là sự cân bằng giữa hoài cổ và hiện đại, tính tiện dụng cao. Nhược điểm nằm ở giá bán khá cao từ 150–180 triệu đồng tuỳ phiên bản màu sắc, chủ yếu do nhập khẩu và yếu tố “hàng chơi”. Mức giá này cao gấp đôi giá xe Honda Super Cub C125 2026 chính hãng tại Việt Nam dao động khoảng 86-88 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn và đặc biệt (đã bao gồm VAT).

Honda Super Cub 110 Hello Kitty (giới hạn Nhật Bản)

Đây là phiên bản đặc biệt được sản xuất nhằm kỷ niệm 50 năm nhân vật Hello Kitty của Sanrio. Xe thuộc dạng JDM (nội địa Nhật), số lượng sản xuất hạn chế, hướng tới người sưu tầm và nhóm khách hàng yêu thích phong cách cá tính.

Xe gây chú ý với tông màu đỏ kem đặc trưng, kết hợp hàng loạt chi tiết riêng như logo kỷ niệm, hình nhân vật hai bên hông, nơ đỏ phía trước và chìa khóa thiết kế riêng.

Nền tảng kỹ thuật dựa trên Super Cub 110 với động cơ 110cc, phun xăng điện tử, phanh đĩa trước có ABS. Điều này giúp xe vẫn đảm bảo tính thực dụng dù mang tính sưu tầm cao.

Ưu điểm là thiết kế độc đáo, độ hiếm cao. Nhược điểm là giá bán dao động khoảng 147-157 triệu đồng và phong cách thiết kế khá kén người dùng.

Honda Cross Cub 110 Kumamon

Phiên bản Kumamon được phát triển dựa trên dòng Cross Cub, biến thể mang phong cách “dã ngoại nhẹ” của Cub. Xe lấy cảm hứng từ linh vật Kumamon của tỉnh Kumamoto (Nhật Bản), tạo nên sự kết hợp giữa cổ điển và chất bụi bặm.

Xe có tông màu đen chủ đạo, điểm xuyết đỏ ở nhiều chi tiết như vành đèn, phuộc, ốp hông. Các dấu ấn riêng gồm logo Kumamon, họa tiết dấu chân gấu trên yên và chìa khóa riêng biệt.

Về vận hành, xe dùng động cơ 110cc, tiêu hao nhiên liệu thấp (~1,4L/100km), trang bị đèn LED, phanh ABS bánh trước và vành đúc. Trọng lượng nhẹ giúp xe linh hoạt trong phố và phù hợp cả các chuyến đi ngắn.

Ưu điểm là thiết kế cá tính, đa dụng. Nhược điểm là số lượng giới hạn (khoảng 2.000 xe) khiến giá tại Việt Nam thường trên 100 triệu đồng.

Honda Super Cub 50 Final Edition

Đây là phiên bản mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu sự kết thúc của dòng Cub 50cc tại Nhật Bản sau hơn 60 năm, do các quy định khí thải ngày càng khắt khe. Xe được phát triển như một bản tri ân dành cho người dùng lâu năm.

Thiết kế mang đậm tính hoài cổ với phối màu Bonnie Blue, các chi tiết như huy hiệu “Final Edition”, đồng hồ analog, viền crôm và yên hai tông màu. Tổng thể gợi nhớ trực tiếp đến mẫu Cub nguyên bản từ thập niên 1960.

Xe sử dụng động cơ 49cc, công suất nhỏ nhưng cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu (~1,4L/100km), phù hợp di chuyển quãng ngắn.

Ưu điểm là giá trị lịch sử và sưu tầm cao, số lượng giới hạn 2.000 chiếc toàn cầu. Nhược điểm là hiệu năng thấp, không phù hợp nhu cầu di chuyển hiện đại, trong khi giá tại Việt Nam vẫn ở mức 80-100 triệu đồng.

Honda Super Cub 110 Pro (bản chuyên dụng)

Khác với các phiên bản thiên về thiết kế, Super Cub 110 Pro được phát triển cho mục đích vận chuyển hàng hóa tại Nhật Bản, thường thấy trong dịch vụ bưu chính hoặc giao hàng.

Xe trang bị giỏ trước cố định vào khung để tăng độ ổn định, baga sau lớn, bánh 14 inch giúp hạ trọng tâm. Đèn pha đặt thấp tránh bị che khuất khi chở đồ, cùng khóa phanh tay hỗ trợ dừng xe trên dốc.

Động cơ 110cc vẫn giữ ưu điểm bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Ưu điểm là tính thực dụng cao, khả năng chở hàng tốt. Nhược điểm là thiết kế thiên về công năng, ít yếu tố thẩm mỹ, trong khi giá tại Việt Nam lên tới 160-165 triệu đồng.

Honda Super Cub 110 Fujisan (Mt. Fuji Edition)

Phiên bản Fujisan được sản xuất giới hạn tại Thái Lan, lấy cảm hứng từ biểu tượng núi Phú Sĩ của Nhật Bản. Chỉ khoảng 500 chiếc được xuất xưởng, khiến mẫu xe này nhanh chóng trở thành hàng sưu tầm.

Xe sử dụng phối màu xanh trắng tượng trưng cho núi tuyết và bầu trời, kết hợp họa tiết mặt trời đỏ và hình ảnh núi Phú Sĩ trên thân xe. Điểm khác biệt là yên liền hai tông màu mang phong cách cổ điển.

Trang bị gồm động cơ 110cc thế hệ mới, đèn LED và đồng hồ kết hợp analog, kỹ thuật số.

Ưu điểm là thiết kế mang tính biểu tượng, số lượng cực hiếm. Nhược điểm là nguồn cung hạn chế, giá tại Việt Nam dao động 80-100 triệu đồng hoặc cao hơn tùy thời điểm.

