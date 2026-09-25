Chiếc Honda Dream Thái của anh Lý Vĩnh Trí được sản xuất năm 1993, có đầu số máy 00. Theo chủ xe, đây là xe “zin mộc nguyên chiếc”, tất cả các chi tiết vẫn còn đầy đủ theo xe. Trong quá trình sử dụng và bảo quản, chiếc xe chỉ thay đôi lốp, toàn bộ những bộ phận còn lại vẫn giữ nguyên trạng.

Quan sát thực tế, phần vỏ nhựa sơn màu dưa hấu, hay còn được gọi là màu mận chín, vẫn giữ được độ bóng và bề mặt sơn khá mịn. Bộ tem “DREAM II” phối màu hồng, xám, trắng còn sắc nét, không có dấu hiệu bong tróc hay phai màu rõ rệt.

Honda Dream Thái đời 1993.

Các chi tiết nhựa nhám như phần yếm trắng đã ngả sang màu màng ngà tự nhiên. Phía trước xe vẫn có giỏ kim loại sơn đen dập nổi logo Honda, giữ được hình dáng ban đầu. Cụm đèn pha vuông, đèn xi-nhan màu cam và gương chiếu hậu dạng vuông bên trái vẫn còn nguyên vẹn, tạo nên diện mạo đặc trưng của Dream Thái đời đầu những năm 1990.

Dàn chân của xe cũng cho thấy tình trạng được bảo quản kỹ. Hộp xích màu ghi xám vẫn sáng, ít dấu hiệu trầy xước hoặc hoen gỉ. Các chi tiết như ốc chỉnh xích, ốc gắp vẫn giữ màu xi mạ. Bộ vành nan hoa mạ chrome ở cả bánh trước và sau còn sáng, không xuất hiện dấu hiệu oxy hóa rõ rệt.

Cụm giảm xóc phía sau cùng nhiều chi tiết kim loại trên xe vẫn sạch và sáng màu. Lốc máy, cần đạp số, chân chống nghiêng và chân chống đứng đều được giữ nguyên. Những chi tiết này cùng nước sơn và tem xe tạo nên tổng thể một chiếc Dream Thái đã hơn 30 năm tuổi nhưng vẫn giữ được vẻ nguyên bản.

Động cơ của xe cũng là một trong những điểm đáng chú ý. Dream II Thái sử dụng động cơ 100cc. Trên chiếc xe của anh Trí, lốc mâm lửa có logo Honda dập nổi, bề mặt lốc nhôm vẫn giữ màu bạc nhám nguyên bản. Các dây điện, dây ga, ống dẫn nhiên liệu và nhiều chi tiết ốc máy còn nguyên trạng, không có dấu hiệu cho thấy xe đã được “dọn” lại hoặc sơn mới.

Phần yên xe vẫn giữ kiểu dáng dày dặn đặc trưng, bọc da màu đen với họa tiết may nổi. Bề mặt yên còn căng và không có dấu hiệu trầy xước hay xuống cấp đáng kể.

Với tình trạng hiện tại, chủ xe cho biết chiếc Dream Thái đời 1993 đang được giao lưu ở mức trên dưới 500 triệu đồng. Theo anh Trí, chiếc xe nhận được sự quan tâm từ nhiều người nhưng đến nay vẫn chưa bán được do chưa có người trả đúng mức giá mong muốn.

Honda Dream II, thường được gọi là Dream Thái, từng là một trong những mẫu xe máy được người Việt đặc biệt ưa chuộng từ đầu thập niên 1990. Thời điểm đó, những chiếc Dream nhập khẩu từ Thái Lan có giá rất cao và gắn với hình ảnh về sự sung túc. Sau nhiều năm, mẫu xe này trở thành đối tượng được giới chơi xe máy cổ tìm kiếm, đặc biệt là những chiếc còn giữ được tình trạng nguyên bản.

Giá trị của Dream Thái trên thị trường xe sưu tầm phụ thuộc nhiều vào đời xe, độ nguyên bản, tình trạng nước sơn, động cơ và các chi tiết đi kèm. Những chiếc còn giữ được nhiều phụ tùng nguyên thủy thường được người chơi quan tâm bởi việc tìm lại đầy đủ các chi tiết nguyên bản sau hàng chục năm không dễ.

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