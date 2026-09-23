Thú chơi biển số đẹp từ lâu đã tạo thành một thị trường riêng tại Việt Nam, trong đó những dãy số dễ nhớ, có tính lặp cao như tứ quý, ngũ quý luôn được nhiều người săn tìm.

Trước đây, người chơi thường phải tìm mua những chiếc xe đã bấm được biển đẹp rồi thương lượng lại cả xe để sở hữu biển.

Từ khi biển số được đưa ra đấu giá, người có nhu cầu có thêm cách tiếp cận trực tiếp với những dãy số mình yêu thích. Bộ Công an hiện tổ chức các phiên đấu giá biển số xe trực tuyến theo quy định tại Nghị định 156/2024/NĐ-CP.

Đơn cử như trường hợp của anh Huy Lê, một TikToker nổi tiếng ở TP Huế đã chi 985 triệu đồng để đấu giá biển số VIP ngũ quý 3 (43B-333.33). Sau khi trúng đấu giá, anh gắn biển số này lên chiếc Mercedes-Benz C300 AMG đời 2023 màu trắng, tạo thành điểm nhấn đặc biệt cho chiếc xe.

Tiktoker Huy Lê chi gần 1 tỷ đấu giá biển ngũ quý 3, gắn lên Mercedes C300 AMG.

Trong giới chơi biển, ngũ quý được xem là một trong những dạng biển có độ nhận diện cao nhất bởi cả 5 chữ số cuối đều giống nhau. Những dãy như 11111, 22222, 33333 hay 88888 thường gây chú ý bởi cách đọc dễ nhớ và hình thức đặc biệt.

Trên thị trường xe biển số đẹp, từng xuất hiện nhiều trường hợp giá trị của chiếc xe tăng mạnh sau khi sở hữu biển ngũ quý, dù mức giá thực tế phụ thuộc vào đầu số, địa phương, mẫu xe và nhu cầu của người mua.

Với biển 43B-33333, điểm đáng chú ý nằm ở dãy ngũ quý 3. Theo quan niệm phong thủy và cách luận số dân gian, số 3 thường được đọc là “tài”, tượng trưng cho tài lộc, khả năng phát triển và sự vững chắc. Khi lặp lại 5 lần, dãy 33333 thường được giới chơi biển gọi là “ngũ quý 3”, được ưa chuộng.

Theo chia sẻ của anh Huy Lê, hiện đã có khách trả gần 2 tỷ đồng ngỏ ý mua lại biển 43B-33333 nhưng anh chưa bán. Như vậy, riêng mức giá khách đưa ra đã cao gần gấp đôi số tiền 985 triệu đồng mà anh từng bỏ ra để đấu giá biển số. Cùng với đó, cũng nhờ gắn biển đẹp, chiếc ô tô Mercedes-Benz C300 AMG đã qua sử dụng của anh Huy cũng đội giá lên hơn 3,5 tỷ đồng. Con số này cao hơn đáng kể so với giá mua mới của chiếc xe khoảng 2,4 tỷ đồng.

Nhờ gắn biển đẹp, chiếc ô tô Mercedes-Benz C300 AMG đã qua sử dụng của anh Huy cũng đội giá lên hơn 3,5 tỷ đồng.

Chiếc sedan hạng sang mang ngoại thất màu trắng, tạo sự tương phản với những chi tiết thể thao của phiên bản AMG. C300 AMG thuộc thế hệ C-Class W206, sở hữu kiểu dáng gọn gàng nhưng vẫn mang nhiều đường nét thể thao. Trên chiếc xe của Huy Lê, điểm gây chú ý nhất không nằm ở những món đồ độ cầu kỳ mà chính là biển số ngũ quý 3 đặt trên nền ngoại thất màu trắng.

Mercedes-Benz C300 AMG sử dụng động cơ xăng I4 2.0L tăng áp, cho công suất tối đa 258 mã lực và mô-men xoắn 400Nm. Động cơ kết hợp hộp số tự động 9 cấp 9G-Tronic và hệ dẫn động cầu sau. Theo thông số của C300 AMG, xe có khả năng tăng tốc 0-100km/h trong khoảng 6 giây.

Cận cảnh biển số VIP.

Khoang nội thất của chiếc C300 AMG được bọc da, nổi bật với màn hình giải trí trung tâm 11,9 inch đặt dọc theo phong cách đặc trưng của C-Class thế hệ mới. Xe có hệ thống âm thanh Burmester, ghế chỉnh điện nhớ vị trí cùng nhiều trang bị hỗ trợ người lái và an toàn như hỗ trợ phanh tự động, cảnh báo điểm mù và camera 360 độ.

Mercedes-Benz C300 AMG sau khi găn biển 43B-33333 khiến chiếc xe khác biệt rõ rệt so với những chiếc C300 AMG cùng đời trên đường phố. Chiếc xe cũng trở thành điểm nhấn trong bộ sưu tập xe biển đẹp của anh Huy Lê.

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