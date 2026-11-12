Honda SH160i/125i 2027 vừa chính thức mở bán với giá từ 78,09 triệu đồng. Đặc biệt, 800 khách hàng đầu tiên mua phiên bản Thể thao màu Aura Black Edition đến hết ngày 30/11 sẽ được nhận bộ phụ kiện cao cấp.

Ưu đãi giới hạn cho khách hàng đầu tiên

Từ ngày 10/11/2026, Honda Việt Nam chính thức phân phối SH160i/125i 2027 tại hệ thống cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc. Đợt mở bán lần này nổi bật với phiên bản thể thao mang màu đen mới Aura Black Edition cùng chương trình quà tặng phụ kiện giới hạn.

Cụ thể, 800 khách hàng đầu tiên mua SH160i/125i 2027 phiên bản Thể thao màu Aura Black Edition từ ngày 10/11 đến hết ngày 30/11/2026 sẽ được tặng bộ phụ kiện gồm một mũ bảo hiểm Jet cao cấp màu đen xám và một thảm sàn cao cấp màu đen.

SH160i/125i 2027 phiên bản Thể thao màu Aura Black Edition mang phong cách cá tính và sang trọng.

Bộ phụ kiện được phối màu đồng bộ với thiết kế Aura Black Edition, giúp người dùng hoàn thiện phong cách cá nhân ngay khi sở hữu xe. Chương trình cũng tạo thêm sức hút cho phiên bản màu mới trong giai đoạn đầu mở bán.

Honda SH125i 2027 tạo dấu ấn phong cách riêng cho người sở hữu

Về giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT 10%, SH125i 2027 có giá từ 78,09 đến 87,29 triệu đồng, trong khi SH160i có giá từ 95,29 đến 104,49 triệu đồng, tùy phiên bản.

Riêng bản Thể thao với màu Aura Black Edition, SH125i có giá đề xuất 87,29 triệu đồng và SH160i là 104,49 triệu đồng.

Aura Black Edition: Điểm nhấn mới trên dòng SH

Điểm nhấn đáng chú ý trên SH160i/125i 2027 là màu đen Aura Black Edition lần đầu xuất hiện trên phiên bản Thể thao, hướng đến những khách hàng yêu thích phong cách mạnh mẽ, cá tính.

Màu đen Aura Black Edition thu hút khách cá tính

Aura Black Edition sử dụng sắc đen làm chủ đạo, bao phủ thân xe và nhiều chi tiết như ngàm phanh, lò xo giảm xóc sau, tay dắt sau. Thiết kế chữ V trên mặt nạ trước kết hợp logo SH mạ chrome tạo điểm nhấn tương phản, giúp tổng thể xe liền mạch và khỏe khoắn.

Sắc đen mới vừa duy trì vẻ sang trọng đặc trưng của dòng SH, vừa bổ sung phong cách trẻ trung, thể thao. Đây cũng là lựa chọn dành cho người dùng muốn sở hữu một mẫu xe có dấu ấn riêng thay vì những màu sắc quen thuộc.

Bên cạnh màu mới, SH160i/125i 2027 tiếp tục kế thừa ngôn ngữ thiết kế châu Âu với những đường nét thanh thoát. Cụm đèn trước sử dụng công nghệ LED, kết hợp đèn hậu LED hai tầng và tay dắt sau vuốt thon gọn, tạo diện mạo hiện đại.

Động cơ Euro 4, giảm khoảng 60% khí thải

Một nâng cấp quan trọng khác trên SH160i/125i 2027 nằm ở động cơ eSP+ 4 van, được cải tiến để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4.

SH160i/125i 2027 trang bị động cơ eSP+ 4 van thế hệ mới tiết kiệm nhiên liệu.

Honda Việt Nam cho biết, hệ thống phun xăng điện tử được nâng cấp nhằm tối ưu quá trình đốt cháy nhiên liệu, đồng thời cải tiến bộ phận xử lý khí thải trên ống xả để giảm các chất gây ô nhiễm không khí như CO, HC và NOx.

Nhờ những thay đổi này, lượng khí thải của SH160i/125i 2027 có thể giảm khoảng 60% so với phiên bản trước, trong khi vẫn duy trì khả năng vận hành mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu.

Việc đáp ứng tiêu chuẩn Euro 4 có ý nghĩa trong bối cảnh các đô thị lớn tại Việt Nam đang hướng tới kiểm soát khí thải phương tiện giao thông, đặc biệt tại những khu vực dự kiến áp dụng vùng phát thải thấp.

Đối với người dùng có kế hoạch sử dụng xe lâu dài, khả năng đáp ứng tiêu chuẩn khí thải cao hơn là một yếu tố đáng cân nhắc bên cạnh thiết kế, trang bị và chi phí vận hành.

Công nghệ hiện đại, nâng cao trải nghiệm sử dụng

SH160i/125i 2027 tiếp tục được trang bị màn hình TFT màu 4,2 inch, hiển thị các thông số vận hành rõ nét. Riêng SH160i có khả năng kết nối Bluetooth với điện thoại qua ứng dụng My Honda+, cho phép theo dõi lịch sử bảo dưỡng, nhận cảnh báo sắp hết nhiên liệu hoặc lỗi bất thường.

Mẫu xe trang bị màn hình TFT màu 4,2 inch

Hệ thống khóa thông minh Smart Key được bổ sung chức năng cảnh báo quên tắt khóa điện, giúp hạn chế những bất tiện trong quá trình sử dụng.

Về an toàn, các phiên bản Thể thao, Đặc biệt và Cao cấp được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh trên cả hai bánh, hỗ trợ kiểm soát xe khi phanh gấp hoặc di chuyển trên đường trơn trượt.

Hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh trên cả hai bánh.

Hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC cũng được duy trì trên những phiên bản này, giúp hạn chế hiện tượng trượt bánh khi tăng ga.

Các tiện ích phục vụ nhu cầu di chuyển hằng ngày gồm cốp chứa đồ dung tích 28 lít, hộc để đồ phía trước tích hợp cổng sạc USB-C.

Cốp chứa đồ dung tích 28 lít

Với thiết kế mới, động cơ đáp ứng Euro 4 và các công nghệ hỗ trợ người lái, SH160i/125i 2027 tiếp tục đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng tìm kiếm xe tay ga cao cấp.

Bên cạnh quà tặng phụ kiện dành cho 800 khách hàng đầu tiên mua phiên bản Thể thao màu Aura Black Edition, Honda Việt Nam cũng triển khai chương trình “Thu xe cũ – Đổi xe mới” đến hết ngày 30/11/2026, hỗ trợ khách hàng lên đời SH160i/125i 2027 với mức ưu đãi lên đến 2,5 triệu đồng khi bán xe cũ để mua xe mới.

Thạch Thảo