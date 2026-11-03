Honda Vario Evo 160, hai mẫu xe máy điện Zoomer e: và Dax e:, Gogoro SuperSport hay Yamaha YZF-R2 là những cái tên được chú ý khi xuất hiện thông tin về khả năng gia nhập thị trường Việt Nam trong thời gian tới.

Thị trường xe máy Việt Nam có thể đón nhận thêm nhiều sản phẩm mới trong thời gian tới, từ xe tay ga chạy xăng, xe máy điện đến các mẫu sportbike dung tích nhỏ. Một số mẫu xe đã xuất hiện trong dữ liệu đăng ký kiểu dáng công nghiệp, trong khi những sản phẩm khác đang được thử nghiệm hoặc có kế hoạch phân phối tại khu vực Đông Nam Á.

Dưới đây là những mẫu xe đáng chú ý có khả năng được giới thiệu tại Việt Nam trong thời gian tới:

Honda Vario Evo 160

Honda Vario Evo 160 là phiên bản nâng cấp mới nhất của dòng xe tay ga Vario 160. Mẫu xe này được Honda giới thiệu tại Indonesia vào cuối tháng 6/2026, với một số thay đổi về thiết kế, tên gọi và động cơ.

Đáng chú ý, dữ liệu được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cập nhật trong tháng 10/2026 đã xuất hiện thông tin đăng ký kiểu dáng công nghiệp của Honda Vario Evo 160. Theo Công báo sở hữu công nghiệp số 469, tập A, quyển 2, đơn đăng ký được nộp ngày 18/8/2026 và công bố ngày 15/10/2026. Hồ sơ ghi nhận hai nhà thiết kế mang quốc tịch Indonesia và Thái Lan.

Dữ liệu được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cập nhật thông tin đăng ký kiểu dáng công nghiệp của Honda Vario Evo 160. Ảnh: Chụp màn hình.

Việc đăng ký kiểu dáng tại Việt Nam làm dấy lên khả năng mẫu xe này sẽ được phân phối trong nước. Trước đó, các thế hệ Honda Vario 160 từng xuất hiện tại Việt Nam thông qua hệ thống đại lý chính hãng và các cửa hàng kinh doanh xe nhập khẩu tư nhân.

Tại Indonesia, Honda Vario Evo 160 được phân phối với 3 phiên bản gồm CBS, CBS Nitro và phiên bản tiêu chuẩn cao hơn, có giá từ 28,5-31,4 triệu rupiah, tương đương khoảng 45,09-49,6 triệu đồng.

So với Vario 160 trước đây, phiên bản Evo có những điều chỉnh về ngoại hình và động cơ. Tuy nhiên, hiện Honda Việt Nam chưa công bố kế hoạch phân phối mẫu xe này.

Xe điện đổi pin Gogoro SuperSport

Gogoro SuperSport là một trong những mẫu xe máy điện được chú ý sau khi xuất hiện một số dấu hiệu cho thấy thương hiệu Đài Loan (Trung Quốc) đang tìm hiểu thị trường Việt Nam.

Hồi tháng 8/2026, hình ảnh mẫu xe này xuất hiện trong hồ sơ đăng ký nhãn dán năng lượng. Sau đó, một số tủ đổi pin mang thương hiệu Castrol - Gogoro được lắp đặt tại các địa điểm ở TP.HCM.

Đến tháng 10/2026, những chiếc Gogoro SuperSport đầu tiên xuất hiện trên đường phố TP.HCM dưới dạng xe trải nghiệm. Theo thông tin được chia sẻ trước đó, các mẫu xe điện của Gogoro đang được thử nghiệm thông qua hoạt động hợp tác với một số đơn vị vận hành xe công nghệ.

Gogoro SuperSport sử dụng hệ thống pin có thể tháo đổi, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào việc sạc pin tại nhà hoặc các trạm sạc cố định. Đây cũng là một trong những điểm khác biệt trong mô hình kinh doanh của thương hiệu này.

Gogoro SuperSport. Ảnh: Techbang

Nếu được phân phối chính thức tại Việt Nam, Gogoro sẽ tham gia vào phân khúc xe máy điện đổi pin, nơi hạ tầng trạm đổi pin và khả năng duy trì hoạt động của hệ thống có vai trò quan trọng.

Tại thị trường quê nhà, Gogoro SuperSport có giá bán trên 3.000 USD. Với cấu hình và trang bị của mẫu xe, giá bán tại Việt Nam nếu được phân phối chính thức có thể vượt 60 triệu đồng. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin xác nhận về giá bán cũng như thời điểm ra mắt của sản phẩm.

Hai mẫu xe máy điện Honda Zoomer e: và Dax e:

Bên cạnh xe chạy xăng, Honda cũng được cho là đang chuẩn bị bổ sung những mẫu xe máy điện có giá bán thấp hơn vào danh mục sản phẩm tại Việt Nam.

Tại sự kiện giới thiệu Honda UC3 hồi đầu năm 2026, đại diện hãng từng đề cập kế hoạch ra mắt hai mẫu xe máy điện mới trong năm 2027. Các sản phẩm này được định vị ở phân khúc thấp hơn Honda UC3 và CUV e:.

Sau đó, hình ảnh hai mẫu xe điện mới của Honda xuất hiện trong dữ liệu đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam. Đó là Honda Zoomer e: và Dax e:.

Hai mẫu xe điện mới của Honda xuất hiện trong dữ liệu đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam.

Cả hai đều là sản phẩm phát triển từ hợp tác giữa Honda và đối tác tại Trung Quốc, nơi các mẫu xe này đã được phân phối từ năm 2023.

Trong đó, Dax e: được phát triển dựa trên kiểu dáng của dòng Honda Dax chạy xăng, nhưng có thiết kế gọn hơn và sử dụng hệ truyền động điện. Xe được trang bị bàn đạp, phù hợp với định hướng phương tiện di chuyển cá nhân trong đô thị.

Zoomer e: cũng có thiết kế đặc trưng lấy cảm hứng từ dòng Honda Zoomer. Tương tự Dax e:, mẫu xe này được trang bị bàn đạp và sử dụng hệ thống truyền động điện.

Tại Trung Quốc, cả hai mẫu xe đều sử dụng bộ pin lithium-ion 48V, dung lượng 24Ah. Việc xuất hiện trong hồ sơ đăng ký kiểu dáng tại Việt Nam cho thấy Honda có thể đang chuẩn bị cho khả năng đưa các sản phẩm này vào thị trường trong nước. Dù vậy, thời điểm mở bán và giá bán cụ thể vẫn chưa được công bố.

Xe máy điện Volty U1

Volty U1 là mẫu xe thuộc dự án Volty của Nuen Motor, một thương hiệu xe máy điện trong nước. Khác với những mẫu xe điện tập trung chủ yếu vào nhu cầu di chuyển cá nhân, Volty U1 được phát triển theo hướng có thể tùy chỉnh cấu hình để phục vụ nhiều mục đích sử dụng.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, xe có thể thay đổi trang bị và dung tích thùng hàng phía sau tùy theo nhu cầu. Cách thiết kế này hướng đến cả khách hàng cá nhân lẫn nhóm tài xế kinh doanh vận tải hàng hóa.

Volty U1 dự kiến sử dụng bộ pin có thể thay thế khi hết điện, với phạm vi hoạt động tổng hợp khoảng 195km.

Hiện Nuen Motor công bố giá dự kiến cho hai phiên bản. Trong đó, Volty U1-R dành cho khách hàng cá nhân có giá khoảng 40-49 triệu đồng. Phiên bản U1-F được điều chỉnh để phục vụ hoạt động vận tải có giá dự kiến 33-39 triệu đồng, áp dụng cho các đội xe đáp ứng điều kiện đặt mua số lượng lớn.

Với định hướng phục vụ cả nhu cầu cá nhân và kinh doanh, Volty U1 sẽ cạnh tranh trong nhóm xe máy điện đa dụng. Tuy nhiên, hiệu quả khai thác thực tế còn phụ thuộc vào khả năng vận hành, độ bền pin và chi phí sử dụng trong thời gian dài.

Sportbike 204cc Yamaha YZF-R2

Trong nhóm xe máy chạy xăng, Yamaha YZF-R2 là mẫu sportbike đáng chú ý khi được hãng định hướng phát triển cho các thị trường mới nổi, trong đó có khu vực ASEAN. Nhiều đồn đoán mẫu xe này sẽ về Việt Nam trong thời điểm đầu năm 2027.

Mẫu xe này được Yamaha triển khai tại Ấn Độ, nằm giữa dòng YZF-R15 và nhóm sportbike dung tích 300-400cc. Do ASEAN nằm trong định hướng phát triển sản phẩm, khả năng YZF-R2 xuất hiện tại một số thị trường Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, đang được quan tâm.

Sportbike 204cc Yamaha YZF-R2.

YZF-R2 sử dụng động cơ xi-lanh đơn, DOHC, 4 van, dung tích 204cc, làm mát bằng dung dịch. Động cơ cho công suất khoảng 26,5 mã lực và mô-men xoắn cực đại 19,1Nm, kết hợp hộp số 6 cấp.

Thay vì phát triển đơn thuần từ động cơ của YZF-R15, Yamaha trang bị cho R2 cụm động cơ mới. Một số công nghệ đáng chú ý gồm hệ thống bôi trơn Semi-Dry Sump và các chi tiết van phủ DLC nhằm giảm ma sát khi động cơ hoạt động ở vòng tua cao.

Xe có trọng lượng khoảng 149kg, hướng đến khả năng vận hành linh hoạt trong phân khúc sportbike dung tích nhỏ.

Về công nghệ, YZF-R2 được trang bị hệ thống bướm ga điện tử Yamaha Chip Controlled Throttle (YCC-T). Công nghệ này cho phép tích hợp các tính năng hỗ trợ vận hành như Yamaha Ride Control, kiểm soát lực kéo và lựa chọn chế độ lái.

Tại Ấn Độ, mẫu xe được phân phối với 3 phiên bản. Tùy cấu hình, xe còn có thêm hệ thống sang số nhanh Quickshifter thế hệ thứ ba.

Việc Yamaha đưa các công nghệ điện tử thường xuất hiện trên xe phân khối lớn xuống mẫu sportbike 204cc cho thấy định hướng định vị YZF-R2 ở nhóm cao hơn những mẫu xe thể thao phổ thông.

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