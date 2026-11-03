Lượng xe máy mới được các doanh nghiệp trong nước xuất xưởng trong tháng 10 vừa qua tiếp tục gia tăng so với tháng 9, đưa tổng số xe máy sản xuất trong nước 10 tháng đầu năm lên hơn 3,5 triệu chiếc.

Theo báo cáo vừa được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố, các doanh nghiệp trong nước đã xuất xưởng ước tính 367.000 chiếc xe máy mới trong tháng 10 vừa qua. Sản lượng này tăng nhẹ 3,9% so với tháng trước nhưng tăng tới 16,1% so với tháng 10/2025.

Tổng cộng 10 tháng đầu năm 2026, đã có tới 3.501.100 chiếc xe máy mới được các doanh nghiệp sản xuất trong nước đưa ra thị trường, tăng mạnh 26,5% so với cùng kỳ năm 2025. Đây cũng là năm đầu tiên lượng xe máy sản xuất trong nước vượt 3,5 triệu chiếc chỉ trong 10 tháng.

Số liệu trên cho thấy nguồn cung xe máy trên thị trường đang khá dồi dào, đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm đang tăng cao khi bước vào thời gian cao điểm cuối năm.

Tổng số xe máy sản xuất trong nước 10 tháng đầu năm đã đạt hơn 3,5 triệu chiếc. Ảnh: Honda

Thị trường xe máy Việt Nam đang chứng kiến sự thay đổi đáng kể về cục diện cạnh tranh, khi không còn là sân chơi riêng của 5 thành viên VAMM gồm Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki và SYM.

Sự phát triển nhanh của các thương hiệu xe máy điện như VinFast, Yadea, Pega, Selex Motors, Dat Bike hay Before All đang tạo thêm những đối trọng mới, trong bối cảnh xu hướng điện hóa phương tiện ngày càng rõ nét.

Để gia tăng sức cạnh tranh, các hãng xe điện không chỉ liên tục đưa sản phẩm mới ra thị trường mà còn đẩy mạnh đầu tư nhà máy, mở rộng hệ thống phân phối, phát triển hạ tầng sạc, đổi pin và dịch vụ hậu mãi.

Những bước đi này đang từng bước tháo gỡ rào cản trong quá trình tiếp cận người dùng, đồng thời giúp xe máy điện cạnh tranh ngày càng trực tiếp với xe máy sử dụng động cơ xăng truyền thống.

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