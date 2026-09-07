Honda Super Cub là một trong những dòng xe máy thành công và có sức ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử Honda. Trải qua nhiều thập kỷ, mẫu xe này vẫn duy trì sức hút nhờ thiết kế mang tính biểu tượng, độ bền và khả năng tiết kiệm nhiên liệu, trong đó Super Cub C125 là phiên bản hiện đại hóa nhưng vẫn giữ nhiều nét đặc trưng của huyền thoại xe số Nhật Bản.

Tại Việt Nam,những phiên bản Cub đời cũ từng được người dùng ưa chuộng, trong khi các mẫu Super Cub thế hệ mới lại thu hút nhóm khách hàng yêu thích thiết kế cổ điển và muốn sở hữu một chiếc xe mang tính khác biệt.

Mới đây, mẫu xe Super Cub C125 2026 nhập khẩu từ Thái Lan chính thức được đưa về Việt Nam với giá niêm yết ở mức 87,37-88,99 triệu đồng, thu hút sự chú ý của làng xe hai bánh. Xe có hai lựa chọn màu mới gồm xám - đen và bạc - trắng, kết hợp với thiết kế đặc trưng của dòng Super Cub.

Honda Super Cub C125 2026 nhập Thái về Việt Nam, phân phối chính hãng giá gần 90 triệu đồng. Ảnh: HVN.

Mức giá này đắt hơn gần 10 triệu đồng so với giá bán tại thị trường nội địa Thái đang ở mức 99.600 baht, tương đương khoảng 78,6 triệu đồng. Nhưng rẻ hơn đáng kể so với con số 150-160 triệu đồng các đơn vị kinh doanh xe nhập khẩu tư nhân đang chào bán tại thị trường Việt.

Ở phiên bản 2026, thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở hệ thống phanh. Super Cub C125 được bổ sung ABS trên bánh trước, trang bị trước đây chủ yếu xuất hiện trên những phiên bản Super Cub C125 "Made in Japan".

Thiết kế thực tế của xe.

Ngoài ABS, Super Cub C125 2026 vẫn giữ những trang bị đặc trưng như hệ thống đèn LED, đồng hồ LCD dạng tròn, khóa thông minh Smart Key và yên đôi bọc da.

Xe sử dụng động cơ xăng 4 thì, SOHC, 2 van, xi-lanh đơn, dung tích 123,9cc, làm mát bằng không khí. Động cơ sản sinh công suất tối đa 9,8 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10 Nm tại 6.250 vòng/phút, kết hợp hộp số 4 cấp.

Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình khoảng 1,5 lít/100 km, phù hợp với định hướng sử dụng trong đô thị và di chuyển hàng ngày.

Về thiết kế, Honda giữ lại gần như toàn bộ những đường nét cổ điển đặc trưng làm nên nhận diện của Super Cub, đồng thời bổ sung các chi tiết hiện đại. Hai màu xám - đen và bạc - trắng, trong khi logo cánh chim cách điệu dạng 3D đặt hai bên thân xe giúp tăng điểm nhấn.

Tuy nhiên, giá bán vẫn cao so với mặt bằng xe số phổ thông; công suất 9,8 mã lực không phù hợp với người cần khả năng tăng tốc mạnh hoặc thường xuyên chạy đường dài. Không gian tiện ích cũng hạn chế hơn nhiều mẫu xe tay ga.

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