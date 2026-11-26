Chiếc Honda Super Cub C65 sản xuất năm 1964 vừa được một người chơi xe tại Việt Nam bán lại cho khách sưu tầm ở Mỹ. Sau hơn 60 năm, mẫu xe số cổ này vẫn giữ được nhiều chi tiết nguyên bản, từ nước sơn, tem xe đến động cơ.

Trong giới chơi xe máy cổ, Honda Super Cub C65 là mẫu xe gắn với giai đoạn đầu phát triển dòng Cub của Honda. Ra đời từ thập niên 1960, mẫu xe mang kiểu dáng đặc trưng của những chiếc Super Cub thế hệ đầu, với thiết kế nhỏ gọn, động cơ dung tích thấp và kết cấu hướng đến nhu cầu đi lại hàng ngày.

Chiếc xe trong bài được sản xuất năm 1964, thuộc dòng C65, sử dụng động cơ xăng 4 kỳ. Theo chia sẻ của anh Thất Sơn Tửu, một người chơi xe khá nổi tiếng tại An Giang, chiếc C65 này vừa được anh chuyển nhượng cho một người anh hiện sinh sống tại Mỹ. Chủ nhân mới mua xe với mục đích sưu tầm nên không muốn tiết lộ mức giá giao dịch.

Theo anh Thất Sơn Tửu, dù đã trải qua hơn 60 năm, chiếc Honda C65 vẫn vận hành tốt, động cơ hoạt động ổn định. Giá trị đáng chú ý của xe không chỉ nằm ở tuổi đời mà còn ở tình trạng bảo tồn. Phần lớn các chi tiết vẫn được giữ lại nguyên bản nhà sản xuất, chỉ có ống xả được thay bằng pô của dòng Cub 79.

Honda Super Cub C65 đời 1964, hơn 60 năm tuổi vẫn nguyên bản.

Honda Super Cub C65 đời 1964 giữ gần như trọn vẹn các chi tiết nguyên bản

Quan sát ngoại hình, chiếc Honda C65 vẫn mang diện mạo đặc trưng của dòng Super Cub những năm đầu thập niên 1960. Xe có phần thân sơn xanh xám, kết hợp yếm nhựa màu trắng ngà. Đây là kiểu phối màu tạo nên nét nhận diện riêng của nhiều mẫu Cub cổ, khác biệt với những dòng xe số phổ thông xuất hiện sau này.

Các chi tiết ngoại thất vẫn được bảo quản khá đầy đủ. Cụm đèn pha tròn, đèn xi-nhan trước và sau, gương chiếu hậu, ổ khóa cùng hai nắp cốp hông đều còn hiện diện. Đáng chú ý, huy hiệu số 65 nền đỏ trên nắp cốp vẫn được giữ lại, cùng tem Super Cub phía dưới yên xe.

Chiếc Honda C65 vẫn mang diện mạo đặc trưng của dòng Super Cub những năm đầu thập niên 1960.

Yên xe dạng đơn, phối hai tông màu xám đậm và kem. Phần dè trước, dè sau, phuộc và giá chở đồ phía sau vẫn giữ lớp sơn xanh xám theo xe. Bề mặt sơn có những dấu vết thời gian nhưng không bị làm mới đồng loạt, qua đó giữ được diện mạo của một chiếc xe đã sử dụng nhiều thập kỷ.

Ở khu vực động cơ, các chi tiết cũng cho thấy mức độ bảo tồn đáng chú ý. Lốc máy vẫn giữ bề mặt nguyên bản, xuất hiện những vết bong tróc và xuống màu tự nhiên. Các thông số kỹ thuật dập nổi trên lốc nồi như dung tích dầu 0,73 lít, tiêu chuẩn dầu SAE 30/20 vẫn còn nhận diện được.

Lốc máy chiếc Honda Super Cub C65 vẫn giữ bề mặt nguyên bản, xuất hiện những vết bong tróc và xuống màu tự nhiên.

Nắp mâm lửa bằng nhôm có dòng chữ HONDA và MADE IN JAPAN. Những chi tiết như bình xăng con, cần số hai chiều, cần đạp khởi động, cao su gác chân và các đầu ốc máy cũng được giữ lại. Thay vì đánh bóng hoặc sơn sửa toàn bộ để tạo vẻ ngoài như mới, chiếc xe vẫn lưu lại dấu vết sử dụng theo thời gian.

Hệ thống khung gầm tiếp tục duy trì cấu hình đặc trưng của dòng Cub đời cũ. Phía trước là kiểu phuộc giò gà, phía sau sử dụng giảm xóc ống lồng. Bộ vành thép mạ chrome kết hợp nan hoa, đùm bánh trước và sau vẫn giữ được tình trạng khá tốt. Xe hiện sử dụng lốp Bridgestone ở bánh trước và Dunlop ở bánh sau.

Hệ thống khung gầm tiếp tục duy trì cấu hình đặc trưng của dòng Cub đời cũ.

Theo người bán, chi tiết thay thế duy nhất là ống xả. Cây pô nguyên bản được thay bằng pô kiểu quả nhót của dòng Cub 79, trong khi các bộ phận còn lại vẫn được giữ theo cấu hình cũ.

Việc một chiếc xe sản xuất từ năm 1964 còn bảo tồn được nhiều chi tiết nguyên bản là yếu tố đáng chú ý đối với giới sưu tầm. Với xe máy cổ, giá trị không chỉ được đánh giá qua độ hiếm của mẫu xe mà còn phụ thuộc vào tình trạng thực tế, mức độ đồng bộ của phụ tùng và việc các bộ phận quan trọng có còn đúng theo đời sản xuất hay không. Một chiếc xe được phục chế đẹp chưa chắc có giá trị sưu tầm tương đương phương tiện còn giữ được nước sơn, động cơ và các chi tiết nguyên bản.

Honda C65 thuộc nhóm xe Cub dung tích nhỏ được Honda phát triển trong giai đoạn thập niên 1960, khi hãng mở rộng danh mục xe máy phục vụ nhu cầu đi lại phổ thông. Dòng xe này kế thừa kiểu dáng khung sườn đặc trưng của Super Cub, đồng thời sử dụng động cơ 4 kỳ. Những mẫu Cub đời sâu như C65 hiện không còn phổ biến trên thị trường xe đã qua sử dụng, đặc biệt là các xe còn giữ được nhiều chi tiết đúng theo năm sản xuất.

Honda C65 thuộc nhóm xe Cub dung tích nhỏ được Honda phát triển trong giai đoạn thập niên 1960.

Sau nhiều thập kỷ, dòng Super Cub tiếp tục được Honda phát triển với nhiều thay đổi về thiết kế, động cơ và trang bị. Trong đó, Super Cub C125 hiện đại vẫn duy trì một số đường nét nhận diện quen thuộc từ những mẫu Cub cổ, nhưng được bổ sung công nghệ và tiện nghi phù hợp với nhu cầu sử dụng hiện nay.

Với chiếc C65 đời 1964, việc được một người chơi xe tại Mỹ mua lại cho thấy mẫu xe cổ này vẫn có sức hút đối với những nhà sưu tầm. Sau hơn 60 năm, chiếc xe không chỉ lưu giữ kiểu dáng của một thế hệ Super Cub đầu tiên mà còn mang theo những dấu vết nguyên bản của một mẫu xe máy Nhật Bản sản xuất từ hơn nửa thế kỷ trước.

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