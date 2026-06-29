Ngày 29/6, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thông báo tiếp nhận báo cáo của Công ty Honda Việt Nam (HVN) về Chương trình thu hồi xe tay ga Honda SH125i và SH160i do HVN phân phối tại thị trường Việt Nam để kiểm tra, cập nhật phần mềm cho cụm đồng hồ sau khi phát hiện nguy cơ phát sinh một số lỗi trong quá trình sử dụng.

Theo thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, các xe thuộc diện ảnh hưởng được sản xuất từ ngày 25/8/2025 đến ngày 28/4/2026. Ngoài ra, chương trình cũng áp dụng với 68 cụm đồng hồ thay thế được lắp trong khoảng thời gian từ ngày 6/12/2025 đến hết ngày 28/4/2026.

Honda Việt Nam thông tin, do đặc thù vận hành và môi trường sử dụng, hệ thống cụm đồng hồ và các bảng mạch điện trên xe có thể phát sinh một số hiện tượng như đồng hồ tốc độ hiển thị cố định ở mức 0 km/h; mất hiển thị đơn vị tốc độ và tổng quãng đường đã đi; cảm biến nhiệt độ nước làm mát chẩn đoán chưa chính xác dẫn đến xe không khởi động được; hoặc đèn báo pha trên cụm đồng hồ không sáng.

Honda Việt Nam triệu hồi gần 90.000 xe "hot" SH125i, SH160i. Ảnh: Y Nhuỵ.

Để khắc phục, chủ xe thuộc diện ảnh hưởng cần đưa phương tiện tới các Cửa hàng Bán xe máy và Dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) để được kiểm tra và cập nhật phần mềm miễn phí. Thời gian thực hiện khoảng 12 phút cho mỗi xe.

Chương trình được triển khai từ ngày 25/6/2026. Honda Việt Nam cho biết sẽ phối hợp với các đại lý để thông báo và đặt lịch hẹn với từng khách hàng sở hữu xe nằm trong diện triệu hồi.

Đáng chú ý, doanh nghiệp cho biết hiện chưa ghi nhận bất kỳ sự cố nào ảnh hưởng đến khả năng vận hành hoặc an toàn của xe liên quan đến lỗi này. Việc triệu hồi nhằm cập nhật phần mềm để cụm đồng hồ hoạt động ổn định theo đúng thiết kế, góp phần duy trì trạng thái vận hành tối ưu của xe.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng khuyến cáo người dùng đang sở hữu Honda SH125i và SH160i sản xuất trong giai đoạn từ ngày 25/8/2025 đến ngày 28/4/2026 sớm đưa xe đến đại lý Honda gần nhất để được kiểm tra và khắc phục miễn phí nếu thuộc diện ảnh hưởng.

Honda SH hiện là một trong những dòng xe tay ga cao cấp bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Nhiều năm qua, mẫu xe này luôn có sức hút lớn, đặc biệt trong giai đoạn mới ra mắt các phiên bản mới khi giá bán thực tế tại nhiều đại lý thường cao hơn giá niêm yết do nhu cầu thị trường ở mức cao.

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