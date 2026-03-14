Giá đắt ngang xe Honda SH đời mới

Từng được xem là mẫu tay ga nhập khẩu được nhiều người Việt ưa chuộng vào đầu những năm 2000, dòng Honda Spacy đến nay vẫn giữ sức hút riêng với những người chơi xe hoài cổ. Thiết kế bo tròn đặc trưng, sàn để chân rộng, khả năng vận hành êm ái và độ bền cao khiến Spacy trở thành một trong những mẫu scooter Nhật Bản được săn tìm nhiều năm sau khi đã ngừng sản xuất.

Trên thị trường xe sưu tầm, các phiên bản đời cuối với đầu số 221-222 thường được đánh giá cao vì số lượng ít và xuất hiện trong giai đoạn cuối của vòng đời sản phẩm.

Honda Spacy đời 2008. Ảnh: NVCC.

Chính vì vậy, thú chơi Spacy tại Việt Nam hiện chủ yếu xoay quanh những chiếc xe còn giữ được tình trạng “zin”, tức phụ tùng, nước sơn và cấu hình gần như nguyên bản từ nhà sản xuất. Với giới chơi xe, một chiếc Spacy nguyên bản sau gần hai thập kỷ sử dụng được xem là khá hiếm.

Chiếc Spacy trong bài thuộc sở hữu của anh Hoàng Long Nghĩa (TP.HCM). Anh Nghĩa chia sẻ, đây là Spacy đời 2008 với đầu số 221, một trong những phiên bản cuối trước khi dòng xe này dừng sản xuất. Xe được một chủ mua mới và sử dụng cho đến nay. Đồng hồ công tơ mét hiện ghi nhận quãng đường hơn 21.000km sau gần hai thập kỷ sử dụng.

Theo anh Hoàng Long Nghĩa, chiếc xe hiện được định giá 95 triệu đồng. Mức giá này ngang ngửa với nhiều mẫu tay ga cao cấp đang bán trên thị trường, thậm chí bằng giá xe Honda SH 160 bản tiêu chuẩn, đời mới 2025.

Tuy nhiên, với những người chơi xe cổ, giá trị của Spacy không chỉ nằm ở việc sử dụng hàng ngày mà còn ở ý nghĩa sưu tầm. Một chiếc xe gần như nguyên bản sau gần 20 năm sử dụng, lại thuộc đời cuối của dòng xe từng rất phổ biến tại Việt Nam, được xem như một “ký ức” của giai đoạn xe tay ga nhập khẩu bắt đầu thịnh hành.

Sau 18 năm sử dụng, xe vẫn... "mới cứng"

Theo anh Nghĩa, chủ cũ của chiếc xe sinh sống tại Tân Bình (TP.HCM) và giữ gìn khá cẩn thận nên nhiều chi tiết vẫn còn trong tình trạng nguyên bản. Đó là nguyên nhân khiến xe vẫn có giá cao dù là xe cũ 18 năm tuổi.

Quan sát tổng thể, lớp sơn màu trắng ngà của xe vẫn giữ được độ bóng và đồng đều, các mảng nhựa thân xe liền lạc, chưa thấy dấu hiệu phai màu hoặc nứt gãy thường gặp ở xe đời cũ.

Tổng thể ngoại hình xe vẫn còn rất mới. Ảnh: NVCC.

Phần đầu xe mang thiết kế đặc trưng của Spacy với cụm đèn pha đặt thấp ở mặt nạ trước. Bên trên là hai đèn xi-nhan màu hổ phách tích hợp hai bên tay lái. Logo Honda nổi bật ở giữa phần đầu. So với các đời Spacy trước, phiên bản 221 có thêm cửa sổ gió nhỏ ở mặt nạ trước, giúp phân biệt khá rõ với các thế hệ cũ.

Khu vực sàn để chân rộng và phẳng, một trong những điểm khiến Spacy từng được ưa chuộng vì tạo cảm giác thoải mái khi di chuyển trong đô thị. Các chi tiết nhựa ở khu vực này vẫn giữ được màu sắc nguyên bản, bề mặt ít trầy xước.

Yên xe bọc da màu đen còn khá mới, phom yên dày và dài, phù hợp cho cả người lái lẫn người ngồi sau. Phía sau yên là tay dắt bằng kim loại sơn bạc vẫn sáng và ít dấu hiệu oxy hóa. Phần hông xe có tem “Spacy 125” đặc trưng của dòng xe này.

Các chi tiết đều nguyên bản. Ảnh: NVCC.

Một điểm đáng chú ý nằm ở khu vực thân giữa của xe với cụm khe gió dạng dọc, đặc trưng cho Spacy đời cuối. Theo anh Nghĩa, phiên bản này sử dụng hệ thống lòng ống hơi dạng “turbo”, trong khi các đời Spacy cũ không có chi tiết này. Bên cạnh đó, vị trí hộp IC cũng được đặt phía sau mặt nạ cổ xe, thay vì nằm dưới sàn để chân như các thế hệ trước.

Ở phía sau, cụm động cơ vẫn giữ tình trạng khá nguyên bản. Quan sát phần lốc máy cho thấy các chi tiết kim loại còn sạch, chưa có dấu hiệu bị tháo mở nhiều lần. Các ốc và bu lông vẫn đồng màu, cho thấy động cơ ít bị can thiệp.

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy gửi ý kiến dưới phần bình luận của bài viết hoặc chia sẻ ý kiến về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!