Những mẫu xe máy đời cũ, đặc biệt là các dòng xe số từng gắn bó với nhiều thế hệ người Việt, đang được một bộ phận người chơi tìm mua, phục chế và dọn lại theo phong cách nguyên bản hoặc nâng cấp ngoại hình. Có những chiếc sau khi làm mới gần như toàn bộ chi tiết có thể được rao bán với mức giá cao hơn đáng kể so với một chiếc xe mới cùng dòng.

Mới đây, một chiếc Honda Wave Alpha đời 2004 (22 năm tuổi) trong tình trạng được dọn kiểng đang được anh Đặng Quân (Cậu Giấy, Hà Nội) rao bán với giá 29,5 triệu đồng. Mức giá cao hơn đáng kể so với một chiếc Wave Alpha đời 2026 mới xuất xưởng (17,8 đến 19,3 triệu đồng). Mức giá này cũng cao gấp 5-6 lần giá xe trên thị trường xe máy cũ đang dao động từ 5-9 triệu đồng, tùy tình trạng.

Honda Wave Alpha đời 2004 dọn kiểng giá đắt hơn xe mới.

Theo thông tin từ chủ xe, chiếc xe Honda Wave Alpha đời 2004 được "dọn full đồ chính hãng Honda", các chi tiết được thay mới và hoàn thiện lại với mục tiêu đưa chiếc xe về trạng thái gần như mới.

“Xe được dọn, trang bị full phụ tùng chính hãng Honda đúng đời 2004, tất cả đều "xé bịch", làm lại gần như xe mới", anh Quân nói.

Sau khi được đầu tư dọn lại, chiếc Wave Alpha có ngoại hình khá bắt mắt với lớp sơn xanh đậm, tem xe nhiều màu mang phong cách đặc trưng của những mẫu Wave đời cũ. Các chi tiết nhựa, yên xe, tay lái và phần đầu xe đều có vẻ ngoài sạch sẽ, đồng bộ. Bộ vành nan hoa được làm sáng, kết hợp với hệ thống giảm xóc và các chi tiết kim loại được chăm chút.

Chiếc Wave Alpha có ngoại hình khá bắt mắt với lớp sơn xanh đậm.

Phần thân xe vẫn giữ kiểu dáng quen thuộc của Wave Alpha đời đầu, trong khi bộ tem "Wave Alpha" nổi bật chạy dọc hai bên yếm sau. Cụm đèn pha lớn đặt trên đầu xe, đồng hồ dạng cơ và ổ khóa nằm ở vị trí truyền thống. Phía sau là tay dắt kim loại, cụm đèn hậu và biển số được giữ theo kiểu dáng nguyên bản của dòng xe số này.

Wave Alpha đời 2004 sử dụng động cơ 97cc, 4 kỳ, xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí và hộp số tròn 4 cấp. Đây là loại động cơ từng tạo nên danh tiếng cho Wave Alpha đời đầu nhờ cấu tạo tương đối đơn giản, dễ sử dụng và tiết kiệm nhiên liệu.

So với những mẫu xe máy hiện đại, trang bị của Wave Alpha 2004 khá cơ bản. Xe sử dụng phanh cơ, vành nan hoa, đồng hồ cơ và hệ thống khởi động theo kiểu truyền thống. Chính sự đơn giản này cũng là một trong những điểm khiến dòng xe đời cũ được những người chơi xe yêu thích.

Ưu điểm của Wave Alpha đời 2004 nằm ở kiểu dáng nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, động cơ đơn giản và khả năng vận hành phù hợp với nhu cầu đi lại hàng ngày. Động cơ 97cc cũng được đánh giá cao về độ bền và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Tuy nhiên, khi đặt cạnh xe máy đời mới, chiếc Wave Alpha 2004 có những hạn chế rõ rệt. Xe có dung tích động cơ nhỏ hơn, trang bị đơn giản, không có những tiện ích hiện đại và công nghệ như các mẫu xe hiện nay. Với một chiếc xe đã có hơn 20 năm tuổi, tình trạng thực tế của động cơ, khung sườn và các chi tiết cơ khí cũng là những yếu tố người mua cần đặc biệt quan tâm.

Biển số 29T2-9998 cũng là một trong những biển đẹp, được giới chơi xe biển số đẹp đánh giá cao.

Điểm khiến chiếc Wave Alpha này trở nên khác biệt còn nằm ở chiếc biển số. Biển số 29T2-9998 cũng là một trong những biển đẹp, được giới chơi xe biển số đẹp đánh giá cao bởi số 9 gắn với quan niệm về sự trường tồn, lâu dài và may mắn. Bên cạnh đó, số 8 ở cuối biển cũng được nhiều người ưa chuộng, bởi quan niệm mang ý nghĩa phát đạt, thịnh vượng. Sự kết hợp của 9998 khiến biển số có độ nhận diện cao và góp phần tăng giá trị cho chiếc xe bên cạnh tình trạng đã được dọn lại.

Trên thị trường xe máy cũ hiện nay, Honda Wave Alpha đời 2004 thường được rao bán với mức giá khoảng 5-9 triệu đồng, tùy tình trạng, độ nguyên bản và giấy tờ. So với mặt bằng này, chiếc xe trong bài được dọn lại với giá 29,5 triệu đồng, cao hơn khoảng 3-6 lần. Mức chênh lệch chủ yếu nằm ở tình trạng xe sau khi phục chế, phụ tùng Honda đúng đời được thay mới và biển số 29T2-9998.

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