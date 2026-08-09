Xe điện mang thiết kế retro đang trở thành xu hướng được nhiều nhà sản xuất theo đuổi. Những cái tên từng làm nên lịch sử trong quá khứ được đưa trở lại thị trường với diện mạo mới, hướng tới những khách hàng muốn chuyển sang xe điện nhưng vẫn yêu thích phong cách của những chiếc xe kinh điển.

Xu hướng này thực sự bùng nổ với Renault 5 E-Tech, mẫu xe được phát triển như một lời tri ân dành cho Renault 5 nổi tiếng tại Pháp trong những năm 1970 và 1980. Sức hút của mẫu xe lớn đến mức người mua từng phải chờ tới 3 tháng để nhận xe.

Dưới đây là 10 mẫu xe điện đang bán hoặc chuẩn bị ra mắt, mang những tên gọi từng rất quen thuộc trong quá khứ.

Ford Capri: từ 42.075 bảng Anh (khoảng 1,49 tỷ đồng)

Ford Capri đời đầu ra mắt năm 1969, là mẫu coupe thể thao hai cửa, gầm thấp, kiểu dáng bắt mắt và có giá bán dễ tiếp cận. Mẫu xe được xem là câu trả lời của Ford tại Anh đối với Ford Mustang của Mỹ.

Capri tiếp tục được sản xuất đến năm 1986 sau khi đạt thành công lớn về doanh số.

Ford hiện đã hồi sinh tên gọi Capri trên một mẫu xe điện hoàn toàn mới. Tuy nhiên, Capri mới có kiểu dáng và kích thước khác xa mẫu coupe gầm thấp từng phổ biến trong những năm 1970 và 1980.

Mẫu xe mới từng nhận nhiều phản ứng trái chiều. Một số người dùng mạng xã hội thậm chí cho rằng đây là cách để "giết chết một huyền thoại và một cái tên".

Nếu bỏ qua những tranh luận về thiết kế, Capri EV có phạm vi hoạt động lên tới khoảng 626 km sau mỗi lần sạc. Xe tăng tốc 0-100 km/h trong 5,3 giây và có khoang hành lý 572 lít.

Ford Explorer: từ 39.875 bảng Anh (khoảng 1,41 tỷ đồng)

Ford Explorer lần đầu xuất hiện vào năm 1990 để thay thế Bronco. Mẫu xe sử dụng động cơ 4.0 lít, khung gầm rời chung với bán tải Ranger và có cả phiên bản hai cửa lẫn bốn cửa.

Explorer góp phần phổ biến dòng SUV gia đình nhưng không đạt được thành công như kỳ vọng tại thị trường Anh.

Tên gọi Explorer hiện được sử dụng trên một mẫu SUV điện dành cho thị trường châu Âu. Đây cũng là mẫu xe điện đầu tiên của Ford được thiết kế dành riêng cho người dùng tại châu Âu.

Explorer mới có phạm vi hoạt động lên tới khoảng 602 km, cùng nhiều không gian chứa đồ. Xe được trang bị bảng điều khiển trung tâm MegaConsole và màn hình cảm ứng 14,6 inch tích hợp một ngăn chứa đồ bí mật.

Audi A2: giá ước tính 35.000 bảng Anh (khoảng 1,24 tỷ đồng)

Audi A2 đời đầu ra mắt năm 2000, hướng tới nhóm khách hàng cần một mẫu xe gia đình nhỏ gọn, rộng rãi và cao cấp. Xe sử dụng động cơ tiết kiệm nhiên liệu, trong đó một số phiên bản có mức tiêu hao khoảng 3,8 lít/100 km.

Tuy được yêu thích, A2 có vòng đời sản xuất tương đối ngắn, chủ yếu do chi phí sản xuất cao.

Audi hiện dự kiến đưa A2 trở lại với phiên bản chạy điện mang tên A2 e-tron. Mẫu xe chưa được công bố chính thức nhưng được dự kiến có phạm vi hoạt động lên tới khoảng 644 km và trở thành mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu nhất mà Audi từng sản xuất.

A2 e-tron vẫn giữ đường mái dốc và phần đầu xe ngắn, tròn của phiên bản gốc nhưng có kiểu dáng thanh thoát hơn, với đèn hậu mới, dải đèn mỏng và bộ mâm được tối ưu về khí động học.

Mini Cooper: từ26.905 bảng Anh (khoảng 951 triệu đồng)

Mini Cooper ra đời năm 1961 sau khi John Cooper, chủ sở hữu Cooper Car Company, nhận thấy tiềm năng của chiếc Mini nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu và rộng rãi, rồi phát triển một phiên bản mạnh mẽ hơn.

Mini Cooper hiện nay đã có phiên bản chạy hoàn toàn bằng điện, được quảng bá là vẫn giữ nguyên "100% tinh túy của Cooper".

Giống mẫu xe năm 1961, Cooper điện có bốn chỗ ngồi với hàng ghế sau và được giới thiệu là có thể chở thoải mái bốn người lớn.

Khác biệt nằm ở hệ truyền động. Cooper điện có phạm vi hoạt động lên tới khoảng 402 km, pin dung lượng tối đa 49,2 kWh, công suất 255 mã lực và tốc độ tối đa khoảng 159 km/h.

Bên trong xe là màn hình trung tâm OLED hình tròn kích thước 9,6 inch.

Vauxhall Frontera Electric: từ 24.795 bảng Anh (khoảng 877 triệu đồng)

Frontera từng là một trong những mẫu xe 4x4 cỡ trung được ra mắt vào đầu những năm 1990 để cạnh tranh với Land Rover Defender.

Mẫu xe sử dụng công nghệ kỹ thuật Nhật Bản, khung gầm dạng thang của Isuzu và có hai cấu hình ba hoặc năm cửa cùng nhiều lựa chọn động cơ.

Frontera hiện đã trở lại dưới dạng SUV điện dành cho gia đình. Xe có phạm vi hoạt động lên tới khoảng 407 km, tùy chọn 7 chỗ ngồi và khoang hành lý 460 lít với sàn có thể điều chỉnh.

Hiện Frontera vẫn có các lựa chọn động cơ khác, nhưng từ năm 2028, mẫu xe sẽ chỉ còn phiên bản chạy điện.

Renault 4: từ 23.445 bảng Anh (khoảng 829 triệu đồng)

Renault 4 ra mắt năm 1961 và trở thành mẫu xe chủ lực của hãng trong ba thập kỷ tiếp theo. Mẫu xe được tầng lớp trung lưu Pháp ưa chuộng và góp phần tạo nên một cuộc cách mạng trên thị trường ô tô.

Khoảng 8 triệu chiếc Renault 4 đã được bán ra trước khi mẫu xe ngừng sản xuất vào năm 1994.

Renault 4 E-Tech hiện đại được phát triển để đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày và hướng tới nhóm khách hàng rộng hơn so với Renault 5.

Xe có khoang hành lý 420 lít cùng khoang chứa đồ dưới sàn, tùy chọn mui vải có thể thu gọn và cửa hậu điện ẩn.

Renault 4 E-Tech có phạm vi hoạt động khoảng 399 km, công suất 150 mã lực và tăng tốc 0-100 km/h trong 8,5 giây.

Renault 5: từ 21.495 bảng Anh (khoảng 760 triệu đồng)

Renault 5 là một trong những biểu tượng của nước Pháp trong thập niên 1970 và 1980. Hơn 5,5 triệu chiếc được bán ra tại 5 châu lục từ năm 1972 đến 1985.

Renault 5 E-Tech được thiết kế với nhiều chi tiết gợi nhớ mẫu xe nguyên bản, trong đó có tỷ lệ thân xe cơ bắp, đèn hậu dọc và đèn pha tròn.

Xe có phạm vi hoạt động lên tới khoảng 402 km, công suất 150 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h trong 8 giây và khoang hành lý 326 lít. Hệ thống thông tin giải trí gồm hai màn hình 10 inch tích hợp Google.

Tháng 7, Renault 5 là mẫu xe điện bán chạy nhất tại Anh. Sức hút của mẫu xe lớn đến mức đây là mẫu xe điện duy nhất có danh sách chờ mua.

Nissan Micra: từ 21.495 bảng Anh (khoảng 760 triệu đồng)

Thế hệ Nissan Micra đầu tiên ra mắt tại Anh năm 1983 và nhanh chóng được biết đến nhờ độ tin cậy, tính đa dụng, khả năng vận hành linh hoạt trong đô thị và nhiều lựa chọn động cơ. Mẫu xe trở thành lựa chọn được những người mới học lái xe ưa chuộng.

Hơn 6 triệu chiếc Micra đã được bán trên toàn cầu.

Micra mới lớn hơn đáng kể so với thế hệ đầu tiên. Xe có đèn pha phía trước kiểu "mắt bọ", cùng đường cắt hình "muỗng kem" nối cửa trước và cửa sau, trong khi tổng thể vẫn mang phong cách SUV.

Khoang cabin phần lớn được thừa hưởng từ Renault 5 với hai màn hình 10 inch và hệ thống Google tích hợp sẵn.

Micra điện có phạm vi hoạt động lên tới khoảng 407 km, công suất tối đa 148 mã lực và tăng tốc 0-100 km/h trong 8 giây.

Citroen 2CV EV: giá ước tính 15.000 bảng Anh (khoảng 530 triệu đồng)

Citroen 2CV nguyên bản được hình thành trước Thế chiến II với mục tiêu giúp nông dân và các gia đình Pháp di chuyển trên những cánh đồng mới cày mà không làm vỡ giỏ trứng.

Mẫu xe hướng tới mục tiêu cơ giới hóa khu vực nông thôn Pháp bằng một phương tiện thay thế giá rẻ và bền bỉ cho ngựa cùng xe kéo. Khoảng 9 triệu chiếc 2CV đã được sản xuất.

Citroen hiện chuẩn bị đưa ra một mẫu concept xe điện đô thị lấy cảm hứng từ 2CV tại Triển lãm Ô tô Paris vào tháng 10.

Thông tin về mẫu xe điện này hiện vẫn còn hạn chế. Xe được cho là có kích thước gần Renault Twingo E-Tech hơn Renault 5, với chiều dài khoảng 3,8 m và giá thấp hơn mức khoảng 601 triệu đồng của Twingo.

Phạm vi hoạt động và dung lượng pin chưa được công bố. Mẫu xe dự kiến tập trung vào nhu cầu di chuyển trong đô thị.

Theo Dailymail

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn tới Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!