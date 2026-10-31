Chiếc Honda Wave mang biển số ngũ quý 2 được chủ xe đầu tư hàng loạt phụ tùng đắt tiền, từ cùm tay lái, hệ thống phanh Brembo đến ốc titan và pô titanium.

Honda Wave là một trong những dòng xe số bình dân có sức ảnh hưởng lớn tại thị trường Việt Nam. Từ những chiếc Wave Thái nhập khẩu, Wave Alpha đời đầu đến các phiên bản Wave sản xuất trong nước, dòng xe này đã trở thành một phần quen thuộc của khách hàng Việt.

Không giống những mẫu xe phân khối lớn hay xe tay ga đắt tiền, sức hút của Honda Wave nằm ở kết cấu đơn giản, dễ sửa chữa, phụ tùng phong phú và khả năng biến đổi linh hoạt. Cùng một mẫu xe, người chơi có thể giữ nguyên trạng để sưu tầm, phục chế theo phong cách nguyên bản hoặc đầu tư nhiều phụ tùng để tạo nên một bản độ kiểng mang dấu ấn riêng.

Trong giới chơi xe Việt Nam, những mẫu xe mang kiểu dáng Wave 100, Wave 110 sản xuất cuối thập niên 1990, đầu những năm 2000 được nhiều người tìm kiếm bởi thiết kế nhỏ gọn, đường nét đặc trưng và gắn với một giai đoạn phát triển của thị trường xe máy trong nước. Bên cạnh xe nguyên bản, những chiếc Wave Alpha lốc đen đời đầu được dọn lại theo phong cách Thái cũng là một hướng chơi được nhiều người lựa chọn.

Đơn cử như một chiếc Honda Wave Alpha mang biển số ngũ quý 2 của anh Vương Quốc Công, một người chuyên sưu tầm xe độc lạ ở Đồng Nai gây chú ý bởi sự kết hợp giữa việc độ phong cách Wave Thái và hàng loạt phụ tùng độ cao cấp.

Điểm nhấn đầu tiên là biển số ngũ quý 2. Dãy số 222.22 có cấu trúc lặp lại đồng nhất, được nhiều người chơi xe quan niệm là biển số đẹp, có tính nhận diện cao. Với giới sưu tầm xe biển số đẹp, đây là một yếu tố làm tăng sức hút của chiếc xe bên cạnh giá trị của bản thân phương tiện. Tuy nhiên, theo chia sẻ của chủ xe, biển số này hiện đã định danh lên xe Honda Dream Thái.

Qua loạt hình ảnh thực tế, có thể thấy dàn áo, cụm đèn hai bóng và bộ tem Wave 100, chiếc xe mang diện mạo đặc trưng của dòng Honda Wave Thái đời cũ, khoảng giai đoạn 1997-2002. Tuy nhiên, trên thực tế, xe được phát triển từ một chiếc Wave Alpha lốc đen đời đầu, sau đó thay đổi dàn áo và nhiều chi tiết để hoàn thiện phong cách Thái.

Xe sở hữu tông màu xanh dương đặc trưng, kết hợp bộ tem Wave 100 mang phong cách cổ điển. Dàn áo được hoàn thiện khá đồng bộ, không chạy theo hướng thay đổi quá nhiều chi tiết ngoại hình mà tập trung vào các món đồ chơi có giá trị sử dụng và tính thẩm mỹ.

Ở khu vực tay lái, chủ xe trang bị cùm phanh đĩa hàng hiệu, được nhận diện theo phong cách KOHKEN/Brembo, kết hợp cùm tăng tốc Domino màu đen. Phía trước là cụm đồng hồ kiểu Wave Thái/Wave 110.

Hệ thống phanh và dàn chân trước được đầu tư khá kỹ. Xe sử dụng heo dầu Brembo 2 piston, kết hợp đĩa phanh độ có lòng nhôm CNC màu xanh dương.Bộ niềng nhôm Excel đi cùng hệ thống căm mạ sáng .

Đáng chú ý, nhiều chi tiết liên kết ở khu vực dàn chân như ốc đĩa, ốc heo dầu và ốc cốt được thay bằng ốc titanium Gr5. Đây là loại vật liệu thường được giới chơi xe lựa chọn nhờ trọng lượng nhẹ, khả năng chống ăn mòn và bề mặt hoàn thiện đẹp. Trên chiếc Wave này, các chi tiết titanium không chỉ xuất hiện ở một vài vị trí mà được sử dụng tương đối đồng bộ, tạo nên điểm nhấn khi quan sát tổng thể.

Khu vực động cơ cũng được chăm chút với nhiều phụ tùng độ. Lốc máy màu đen có dập chữ Honda. Phần đầu lòng nhôm mới, mobin sườn màu đỏ mang phong cách MSD được bố trí lộ ra ngoài. Hệ thống xả gồm cổ pô titanium có màu xanh tím do xử lý nhiệt, kết hợp lon pô độ. Các chi tiết như nắp nhớt, che nhông CNC, cần khởi động và cần phanh cũng được thay bằng những món phụ tùng kim loại sáng bóng.

Có thể thấy, chủ nhân chiếc Honda Wave không chỉ tập trung vào một vài món đồ chơi nổi bật mà đầu tư tương đối toàn diện, từ khu vực tay lái, hệ thống phanh, động cơ đến dàn chân trước và sau. Cách phối màu xanh dương, kim loại sáng bóng và những chi tiết titanium giúp chiếc xe toát lên được dáng vẻ quen thuộc của Wave Thái đời cũ, vừa mang diện mạo của một bản độ kiểng được chăm chút.

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